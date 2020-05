Valto purskahtaa itkuun Temptation Islandilla kesken viimeisten bileiden – Mira-puolison puuhat ylittävät sietokyvyn

Kauden viimeisissä bileissä koetaan tunteita laidasta laitaan. Varoitus! Juttu sisältää juonipaljastuksia.

Temptation Islandilla juhlitaan tällä viikolla viimeisiä bileitä ennen varattujen naisten ja miesten vetäytymistä 24 tunnin unelmatreffeille valitsemiensa sinkkujen kanssa.

Lopun häämöttäessä kaikki parit ovat löytäneet suhteistaan kipukohtia. Matka kuitenkin ollut raskas erityisesti Valtolle. Omalla saarellaan suorastaan esimerkillisesti käyttäytynyt mies on saanut videoiden välityksellä seurata, kuinka hänen puolisonsa Mira on ihastunut sinkku-Markukseen.

Muut sinkkumiehet väittävät kuulleensa Miran ja sinkku-Markuksen harrastaneen seksiä saarella.

Miessinkut ovat myös antaneet omat spekulaationsa siitä, että Miran ja Markuksen välillä olisi myös jo ehtinyt tapahtua jotain.

– Meidän spekulaatio on, että mailaa on ehdottomasti lainattu, sinkku-Macce epäili Henrin nyökytellessä vieressä.

Valto on murtunut aiemmin erään iltanuotion jälkeen, mutta viimeisissä bileissä jopa juhliminen on vaikeaa, kun 3,5 vuoden suhteen kohtalo pyörii hänen mielessään. Valto ei tässä kohtaa tiedä vielä sitä, mitä naisten saarella on tapahtunut edellisen iltanuotion jälkeen.

– Aika paljon se on mulle siitä kiinni, et miten Mira reagoi vikalla iltanuotiolla, et mitä sieltä Miran suusta tulee, Valto pohtii.

– Jos sieltä tulee sellaista, et hän ei yhtään kadu mitään ja hänen mielestään se on ihan okei korvata mut jollain toisella välittämättä siitä, että se sattuu muhun, niin sitten vakavasti mietitään sitä, että pitäisikö lähteä, ehkä ei täältä eri suuntiin, mut Suomessa eri suuntiin, hän jatkaa.

Valton ja Miran parisuhde on joutunut saarella koetukselle.

Bileissä nähdään, kuinka Valto on vetäytynyt rannalle vuodattamaan tunteitaan sinkku-Inkulle.

– Voin kertoo, et tää on ollu ihan vitun rankka reissu, hän sanoo kyynelehtien.

Valto kertoo, että matka viettelysten saarella on opettanut hänelle parisuhteen rajoista ja siitä, miten haluaa oman kumppaninsa toimivan suhteessa.

– Valto on ainakin puhunut, että jos siellä mentäisi pidemmälle kun pelkkiä pusuja, et jos harrastettais seksiä, niin se olisi sitten sellainen asia, mitä hän ei enää antaisi anteeksi, sinkku-Sofia kertoo kameroille miehen sanomisia.

Valto selittää sinkkunaisille, että osa Miran tekemisistä on jo sellaisia, mitä hän ei anna anteeksi. Asia ei kuitenkaan ole pitkässä suhteessa ihan niin mustavalkoinen.

– Se on aina ollut mulle hirveen selkeää, et miten käyttäydytään parisuhteessa ja miten ei. Välillä elämässä sattuu ylilyöntejä ja virheitä tulee, ja niistä pitää yrittää oppia. Aina pitää antaa toinen mahdollisuus, jos toinen mokaa tai jotain, mut on se pistänyt miettimään noita rajoja, Valto pohtii.

Seuraavaksi Valtolla ja Miralla ovat edessään vielä vuorokauden kestävät unelmatreffit valitsemiensa sinkkujen kanssa, minkä jälkeen he kohtaavat viimeisellä iltanuotiolla.

