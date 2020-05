Ensitreffit alttarilla -unelmapari Antti ja Sari haki avioeroa. IS selvitti, mitä muille ohjelmassa avioituneille pareille kuuluu nyt.

Suositun Ensitreffit alttarilla -ohjelman toisella tuotantokaudella avioliiton solmineet Antti, 40, ja Sari, 39, ovat eroamassa. Asia selviää Helsingin käräjäoikeudesta, jonne on jätetty avioerohakemus 28. huhtikuuta. Hakemuksen on jättänyt Antti yksin.

Ohjelman toinen kausi esitettiin tv:ssä syksyllä 2015. Ilta-Sanomien tavoittama Sari ei kommentoinut asiaa. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Anttia kommentoimaan asiaa.

Sarin ja Antin suhde eteni vauhdilla. Keväällä 2016 parin poika, ja samalla maailman ensimmäinen Ensitreffit alttarilla -vauva, syntyi. Pari jätti erohakemuksen huhtikuussa.

MTV3-kanavan Ensitreffit alttarilla -suosikkisarjasta on nähty tv:ssä nyt kuusi kautta. Kotisohvilla on päästy seuraamaan yhteensä 18 parin avioliiton alkutaipaleita.

Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa Ensitreffit alttarilla on ollut menestys ja monet pareista ovat edelleen onnellisesti yhdessä.

” Jos olisikin joku viisasten kivi parisuhteeseen, niin tällaisia ohjelmia ei tarvittaisi.

Edellisen kerran Ensitreffit alttarilla nähtiin tv:ssä syksyllä 2019, jolloin katsojat ihastuivat ikihyviksi ravintola-alan yrittäjä Anniinaan ja yrityskehittäjänä työskentelevään Villeen. Ohjelma oli parille todellinen lottovoitto ja kipinät sinkoilivat kotikatsomoon asti. Pian tv-kameroiden sammuttua Ville myi asuntonsa ja muutti Anniinan luo Loimaalle.

Alla Anniinan ja Villen haastattelu viime vuodelta heti ohjelman esittämisen jälkeen.

– Meille kuuluu oikein hyvää. Pikkuisen otetaan askelia elämässä eteenpäin. Ensi viikolla on ensimmäinen hääpäivä. Jo kuvauksissa oli puhetta yhteisen talon rakentamisesta ja nyt meillä on alustavasti löytynyt tontti täällä Loimaalla, Ville hymyilee.

Anniina ja Ville ovat pian olleet vuoden naimisissa, eikä pari voisi olla onnellisempi. –Meillä on halu olla yhdessä, Ville sanoo.

Ensimmäinen vuosi avioparina on sujunut mutkattomasti. Parin on ollut alusta asti helppo puhua ja olla yhdessä. Huumori, huomionosoitukset ja yhteiset arvot ovat Villen mukaan suhteen kulmakiviä.

He ovat kuudennen kauden pareista ainoat, jotka ovat vieläkin yhdessä. Heidi ja Oskari, sekä Katja ja Olli erosivat.

Heidin ja Oskarin suhde kaatui erimielisyyksiin. Molemmat totesivat 6. kauden viimeisessä jaksossa, etteivät he näe yhteistä tulevaisuutta. – Olin hyvin tosissani mukana ja valmis satsaamaan avioliittoon, Oskari kertoi IS:lle marraskuussa.

Kuudennella kaudella alttarille astelleiden Katjan ja Ollin avioliitto ei onnistunut, mutta pari on edelleen hyviä ystäviä.

– Meillä on halu olla yhdessä. Tulemme toista vastaan asioissa. Olemme molemmat yrittäjiä ja arki on kiireistä. Joustamme puoleen ja toiseen, ettei kummallakaan mene hermot, Ville nauraa.

– Jos toisella on tosi tiukka päivä, niin toinen hoitaa kodin asiat ja tukee toista. Siinä me ollaan samanlaisia ja näkisin, että se on se iso taika, joka meillä on. Otamme toisen huomioon, hän sanoo.

Ville kertoo heidän saavan yhä tsemppiviestejä ja onnitteluja sarjan faneilta.

– Loimaalla me emme enää hirveästi herätä huomiota, mutta kaikkialla muualla Suomessa kyllä. Tullaan moikkaamaan ja onnittelemaan, ihmisiltä tulee viestejä, että olette maailman paras pari. Se on mukavaa. On hienoa, että olemme saaneet positiivista viestiä luotua ihmisille, että näinkin voi onnistua.

– Nyt kun on vuoden verran tässä yhdessä oltu, niin pakko se on uskoa, että yrittänyttä ei laiteta. Joskus rakkauden voi löytää näinkin hullulla tavalla, Ville virnistää.

Anniina ja Ville saivat toisensa toukokuussa 2019. He huomasivat heti löytäneensä rinnalleen ihmisen, jonka kanssa on hyvä ja helppo olla.

Ohjelman ensimmäinen kausi esitettiin tv:ssä 2014 valtavan kohun saattelemana. Sarjan idea herätti runsaasti keskustelua mediassa ja sosiaalisessa mediassa monet tuomitsivat sen, että toisilleen entuudestaan tuntemattomat sinkut avioituivat ensikohtaamisella.

Ensimmäisellä kaudella avioituivat Esa ja Viola, Olli ja Miia sekä Jussi ja Pia. Pareista yhdessä ovat Esa ja Viola. Esan ja Violan rakkaus roihahti ohjelmassa nopeasti. Kuvausten päätyttyä parin onni on täydentynyt kahdella lapsella. Viola päivitti pitkään parin kuulumisia suosittuun blogiinsa, mutta sulki sen hiljattain ajanpuutteen vuoksi.

Esa ja Viola saivat toisensa sarjan ensimmäisellä kaudella vuonna 2014. Heillä on nyt kaksi lasta.

– Viime aikoina kirjoittaminen on jäänyt monen muun asian varjoon. Perhe, liikunta, valokuvauksen opettelu sekä muutamat muut asiat ovat tulleet tässä hetkessä enemmän näyttämön etuosaan kuin kirjoittaminen, Viola kirjoittaa Instagramissaan.

Ensimmäisellä kaudella naimisiin menneiden Ollin ja Miian liitto kesti lopulta reilun vuoden. He hakivat eroa 2015. Miia on kertonut sosiaalisessa mediassa menneensä kolmannen kerran naimisiin viime syksynä.

2014 avioituneet Pia ja Jussi päättivät erota heti viiden viikon ”rakkauskokeilun” jälkeen. He molemmat ovat löytäneet kuvausten jälkeen uuden rakkauden.

Toisen kauden pareista nyt eronneet Sari ja Antti olivat kuvausten jälkeen ainoat, jotka jatkoivat liittoaan. Mari ja Jouni sekä Tanja ja Roni lähtivät eri teille.

Toisella tuotantokaudella tavanneiden Marin ja Jounin suhde ei lähtenyt lentoon. Pari totesi ohjelmassa, ettei heille muodostunut syvää henkistä yhteyttä.

Sarjan toisella kaudella vuonna 2015 tavanneilla Ronilla ja Tanjalla oli erilaiset tulevaisuudensuunnitelmat. Tanja sanoi sarjan päätösjaksossa halunneensa jatkaa liittoa, Roni oli toista mieltä.

Kolmannella kaudella ensitreffeillä avioituivat Milla ja Kimmo, Heidi ja Mikko, sekä Tiina ja Samuel. Tiina ja Samuel ovat yksi niistä ohjelman pareista, joiden side on vain vahvistunut yhteisten vuosien saatossa entisestään.

Tiina ja Samuel ovat kertoneet IS:lle hoitavansa liittoaan parisuhdeterapiassa. –Monet menevät terapiaan kun suhde voi jo huonosti. Me menimme, ettei ikinä mentäisi siihen pisteeseen, Tiina sanoi.

Tiina kertoi IS:lle viime syksynä, että parisuhdeterapia on ollut tärkeä työkalu avioliiton hoitamisessa.

– Parisuhdeterapia on yhteinen harrastuksemme, jolla hoidamme suhdettamme. Otamme konkreettisesti hetken irti arjesta ja viimeistään siellä kohtaamme toisemme, Tiina kuvaili.

Sarjan kolmannelta kaudelta tutut Milla ja Kimmo erosivat puolentoista vuoden liiton jälkeen. Pari kommentoi tuolloin MTV:lle eroavansa ystävinä.

Heidin ja Mikon suhde päättyi dramaattisesti kolmannella kaudella. Heidi sanoi ohjelmassa, ettei Mikko ollut sitoutunut suhteeseen ja Mikko puolestaan kertoi olleensa valmis luovuttamaan jo viikkoja ennen päätösjaksoa.

Neljännen kauden pareista, eli Aliisasta ja Esasta, Johannasta ja Markuksesta, sekä Marista ja Petristä, liittoaan jatkoivat vain Johanna ja Markus, jotka kertoivat viime vuonna Anna-lehdelle haaveilevansa perheenlisäyksestä.

Johanna ja Markus saivat toisensa ohjelman neljännellä kaudella. He kertoivat viime vuonna Anna-lehdelle ostaneensa hiljattain asunnon.

– Elämämme peruselementit alkavat olla nyt kohdillaan. Haluamme nauttia yhdessäolosta, reissaamisesta ja yhteisten asioiden suunnittelemisesta, Johanna kertoi Annalle.

Kun Aliisan ja Esan tiet erkanivat neljännen kauden päätösjaksossa, tuli Esasta Suomen tavoitelluin poika- mies. Sittemmin hän on kertonut löytäneensä uuden rakkauden.

Neljännellä kaudella (2017) mukana olleet Mari ja Petri erosivat kesken kauden. Ero ei tullut tv-katsojille yllätyksenä, sillä pari oli riidellyt toistuvasti häiden jälkeen. –Ei tämä mennyt ihan niin kuin piti, Petri harmitteli.

Miina ja Heikki, Sini ja Vesa, sekä Rosa ja Eetu avioituivat ohjelman viidennellä kaudella. Heistä Sini ja Vesa ovat vielä yhdessä.

Viidennellä kaudella naimisiin menneet Vesa ja Sini kertoivat IS:lle viime syksynä päässeensä tutustumaan toisiinsa kunnolla vasta kuvausten päätyttyä.

Vesa kertoi Ilta-Sanomille elokuussa 2019, että tv-kameroiden sammuttua hän ja Sini pääsivät toden teolla tutustumaan toisiinsa.

– Jos olisikin joku viisasten kivi parisuhteeseen, niin tällaisia ohjelmia ei tarvittaisi. Suhde lähti rullaamaan omalla painollaan sitten, kun tv lähti pois yhtälöstä. Meidän ei tarvinnut työstää asioita samalla tavalla kuin kuvauksissa, jossa oli paljon tunneailahtelua, Vesa kertoi.

Miina ja Heikki löysivät hiljalleen yhteisen sävelen viidennellä kaudella, vaikka Heikki ruoti sarjassa muun muassa kumppaninsa ulkonäköä. Pari ilmoitti kuitenkin viime keväänä päätyneensä eroon.