Kansanedustajan tie miljonäärivisassa katkesi 7000 euron kysymykseen – olisitko tiennyt vastauksen?

Haluatko miljonääriksi? -kilpailussa miljoonapottia tavoitteli kansanedustaja Johannes Koskinen.

Lauantaina esitetyn Haluatko miljonääriksi? -tv-visailussa miljoonasta eurosta kisasivat kansanedustajat Ben Zyskowicz, Hanna-Leena Mattila, Johannes Koskinen, Mari Holopainen, Ville Tavio ja Pia Lohikoski.

Ensimmäisenä hot seatille istahti kansanedustaja Johannes Koskinen (sdp), joka selvitti tiensä ensimmäisestä seitsemästä kysymyksestä käyttäen kaksi oljenkortta.

Miljonäärivisan 7000 euron arvoinen kysymys sai Koskisen kuitenkin mietteliääksi.

– Minkä lajin pioneeri oli Jake Burton Carpenter? A) Motocross, B) BMX-pyöräily, C) Lumilautailu, D) Laskuvarjohyppy, Jaajo Linnonmaa tiedusteli Koskiselta.

Koskinen totesi, ettei nimi ole hänelle tuttu.

– Motocrossin todennäköisesti muistaisin, jos olisi sieltä tuttu. Lumilautailu on myös Suomessa aika hyvin uutisoitu. BMX-pyöräily ja laskuvarjohyppy on jäljellä... Me voitas kilauttaa kaverille, Koskinen päätti.

Johannes Koskinen oli kansanedustajista ensimmäinen, joka pääsi tavoittelemaan miljoonaa euroa.

Koskinen käytti viimeisen oljenkortensa soittamalla kollegalleen Aki Lindenille.

– Hän on moottoriurheilusta perillä hyvin. Häneltä voisi kysäistä.

Soitosta ei kuitenkaan ollut apua kansanedustajalle, sillä aika loppui ennen kuin Linden ehtii antaa Koskiselle vastauksensa.

– Nyt on tiukka paikka. Me otetaan joko 5000 euroa ja lahjoitetaan se hyväntekeväisyyteen, tai me arvataan, Linnonmaa sanoi.

– Voidaan arvatakin. Otetaan vastaus B) BMX-pyöräily, Koskinen sanoi.

Vastaus oli kuitenkin väärin, sillä Jake Burton Carpenter oli lumilautailija.

– Lähdit miettimään nimeä Carpenterin kautta. Mut jos olisi hakenut vastausta Burtonin osalta, niin ehkä se oikea vastaus olisi sieltä tullut. Burton on lumilautailussa iso merkki, Linnonmaa harmitteli.

Koskinen poistuu studiosta 1000 euron voittopotin kanssa, joka lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Haluatko miljonääriksi? lauantaisin kello 21 Nelosella ja Ruudussa. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.