IS:n lukijat valitsivat Masked Singer -suosikkinsa – ketkä julkkikset paljastuvat maskien takaa?

Masked Singer -suosikkihahmokisan tasainen tulos lyö ällikällä: Leijona ja Heinäseiväs asettuivat jaetulle ykkössijalle.

Television ystävät hurmannut The Masked Singer Suomi huipentuu lauantaina nähtävään finaalijaksoon, jossa kilpailun voitosta kamppailevat kolme jäljellä olevaa hahmoa: Leijona, Heinäseiväs sekä Ampiainen.

Niin suomalaiset kuin tuomarikolmikko Jenni Kokander, Janne Kataja ja Maria Veitola ovat koko kevään yrittäneet arvuutella, ketkä julkisuudesta tutut suomalaiset oikein piileskelevät kolmen edellä mainitun hahmon näyttävien pukujen takana.

Ilta-Sanomien lukijat saivat mahdollisuuden äänestää heidän suosikkihahmoaan, ja hahmojen tasainen suosio yllätti toden teolla.

Tiukkaa kamppailua suosikkihahmon pestistä kävivät Leijona ja Heinäseiväs, mutta molemmat hahmoista pitivät loppuun saakka kiinni 35 prosentin äänisaaliistaan. Täten Leijona ja Heinäseiväs asettuivat jaetulle ykkössijalle.

Äänestykseen osallistui yli 7 000 Ilta-Sanomien lukijaa.

Leijonaksi on epäilty muun muassa elokuvaohjaaja Renny Harlinia.

Leijona on tehnyt vaikutuksen tuomareihin karismallaan sekä lauluäänellään. Hahmon todellinen henkilöllisyys on kuitenkin askarruttanut tuomareita kenties kaikista eniten. Leijonan on arveltu olevan niin elokuvaohjaaja Renny Harlin, juontaja Mikko Leppilampi kuin liikemies Hjallis Harkimokin.

Petri Nygårdin arvellaan piileskelevän Heinäseipään puvun takana.

Heinäseiväs puolestaan on useampaan otteeseen esitellyt Masked Singer Suomen lavalla räppäystaitojaan. Heinäseipään todelliseksi henkilöllisyydeksi on kevään mittaan veikkailtu muun muassa kokki Tomi Björckiä, muusikko Petri Nygårdia sekä laulaja-näyttelijä Sebastian Rejmania.

Kolmas finalisti Ampiainen ei jäänyt kauas suosikkikaksikosta. Hahmo keräsi 30 prosenttia lukijoiden äänistä.

Ampiaisen on arveltu olevan laulaja Erika Vikman.

Tähän mennessä maskinsa riisuneiden hahmojen takaa ovat paljastuneet meteorologi Pekka Pouta, missikaunottaret Sara Chafak ja Viivi Pumpanen, poliitikko Mikael Jungner, kokki Henri Alén, räppäri Paleface, näyttelijä Sami Uotila, viulisti Linda Lampenius sekä Pandora.