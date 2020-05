Tiesitkö? Tällaisia kohuja suomalaiset hurmannut The Masked Singer -ohjelma on aiheuttanut maailmalla: vilppiä äänestystuloksissa, tuomarin karu virhe...

Masked Singer Suomi huipentuu lauantaina jännittävään finaaliin. Vaikka maailmalla ohjelma on aiheuttanut kohun jos toisenkin, on suomalaisversio saanut katsojilta positiivisen vastaanoton.

Siitä asti, kun Masked Singer Suomi alkoi pyöriä MTV3-kanavalla maaliskuussa, ovat lukuisat suomalaiset kokoontuneet lauantai-iltaisin parhaaseen katseluaikaan televisioruutujen ääreen arvuuttelemaan, kuka oikein on maskin takana.

Tänään lauantaina pitkä odotus palkitaan, kun myös kolmella jäljellä olevaa hahmoa, Leijona, Heinäseiväs ja Ampiainen joutuvat paljastamaan todelliset henkilöllisyytensä kilpailun finaalissa.

Vaikka Etelä-Koresta lähtöisin olevan The Masked Singer -formaatin suomalaisversio herätti alkuun kysymyksiä ja jopa epäilyksiä, poikkeukselliset salassapitotoimenpiteet vaatinut ohjelma onnistui hurmaamaan television ystävät heti ensimmäisessä jaksossa, kun Shamaanin maskin takaa paljastui meteorologi Pekka Pouta.

– Emme olisi ikinä osanneet odottaa tällaista vastaanottoa. Luulen, että ohjelmamme osui oikeaan aikaan, sillä kaiken tämän synkkyyden keskellä ihmiset selkeästi kaipaavat tällaista, tuotantoyhtiö Fremantle Median vastaava tuottaja Anne Wahlström iloitsee.

– Olemme mielenkiinnolla seuranneet muun muassa sosiaalisessa mediassa käytyä keskustelua. On ollut hauska seurata vierestä, kun katsojat ovat yrittäneet arvailla, kuka on kuka. Se on yksi tämän ohjelman erityispiirteistä, hän jatkaa.

Suomessa ensimmäisellä kaudella nähtiin 12 hahmoa.

Vaikka Masked Singer on Suomessa onnistunut keräämään lähes yksinomaan positiivisen vastaanoton, on maailmalla nähty myös lukuisia kohuja, mitä tulee esimerkiksi hahmojen esityksiin tai maskien takana piileskelleisiin julkisuuden henkilöihin.

Kenties kaikista ristiriitaisimpia tunteita ohjelma on herättänyt Australiassa. Maassa suureen suosioon noussut Masked Singer nimittäin kohautti katsojia viimeksi lokakuussa, kun ohjelman äänestystulosten epäiltiin olevan väärennettyjä. Australialaismedian mukaan ohjelmasta nimittäin pudotettiin ihmisiä heidän statuksensa, ei suinkaan studioyleisön antamien äänten perusteella.

Ison-Britannian Masked Singerin ensimmäisellä kaudella nähtiin myös kuningatarmehiläinen.

– He hankkiutuvat eroon ihmisistä heidän julkkisstatukseensa perustuen. Heidän suunnitelmansa on tiputtaa vähemmän kuuluisat kilpailijat ensin ja säästää isompia nimiä loppua kohden, jotta he pystyisivät kasvattamaan ohjelman suosiota ja pitämään yleisön kiinnostuneena, tuotannon sisäpiiristä kerrottiin australialaiselle New Idea -lehdelle.

– He eivät ikinä edes laske ääniä. Sen vuoksi he eivät ikinä näytä äänestystuloksia ruudussa.

Formaatin australialaisversio on toki onnistunut herättämään katsojien epäilykset aikaisemminkin. Sosiaalisessa mediassa nimittäin levisi huhu, jonka mukaan maskien takana piileskelevät julkisuuden henkilöt eivät oikeasti laulaisi yleisön edessä livenä, vaan laulut olisi nauhoitettu etukäteen.

Ken Jeong, Davina McCall, Rita Ora ja Jonathan Ross olivat Ison-Britannian Masked Singerin paneelissa kaudella 1.

Samaa epäiltiin myös The Masked Singerin yhdysvaltalaisversion katsojien joukossa, kunnes tuomaristossa istunut Jackie O’Henderson tyrmäsi väitteet.

– He laulavat sataprosenttisesti livenä, O’Henderson totesi The Advertiserille.

Ei kuitenkaan ole salaisuus, että esimerkiksi Masked Singer Suomi -ohjelman kilpailijat eivät laula ohjelmassa kuultavia kappaleita livenä, vaan lauantai-iltaisin televisiossa nähtävien esitysten musiikki tulee nauhalta. Wahlströmin mukaan tämä on kuitenkin yleinen käytäntö myös maailmalla.

– Ihan formaatin mukaisesti olemme menetelleet, Wahlström toteaa lyhyesti.

Sekä Australiassa että Yhdysvalloissa Masked Singerin tuotantotiimiä on syytetty myös siitä, että tuomaristo tietäisi hahmoiksi pukeutuneiden kilpailijoiden todelliset henkilöllisyydet jo ennen kuin he riisuvat maskinsa. New Idea -lehden mukaan muun muassa australialaisversion tuomaristossa istuneelle Lindsay Lohanille olisi paljastettu ohjelmassa mukana olevat julkkikset etukäteen.

– Tiedän, että Lindsay Lohanille annetaan kaikki vastaukset, koska hän ei tunne ketään tai tunnista kenenkään ääntä, sisäpiiriläinen täräytti.

Pesäpallotähti Barry Zito paljastui tämän hahmon takaa Yhdysvaltojen Masked Singerissä.

Australian Masked Singerin tuomaristossa istunut Lohan on saanut osakseen myös henkilökohtaista kritiikkiä. Katsojat ovat muun muassa todenneet sosiaalisessa mediassa, että entisen teinitähden tuomarointitaidot ovat syöneet suosikkiohjelman uskottavuutta.

Tuomareiden toiminta Masked Singer -ohjelmassa onnistui taannoin aiheuttamaan kohun myös Iso-Britanniassa, kun tuomaripöydän takana istunut Jonathan Ross arveli, että Daisy-nimisen hahmon takana olisi piileskellyt laulaja Natalie Cole. Arvauksesta harmillisen teki kuitenkin se, että Cole nukkui pois vuonna 2015.

Masked Singer Suomi -panelistit Jenni Kokander, Maria Veitola, Janne Kataja.

Maassa ohjelmaa näyttävä televisiokanava ITV joutuikin jälkikäteen pyytelemään anteeksi Rossin kommenttia. Kanavan mukaan kyseessä oli panelistin inhimillinen virhe. Sitä, miksi kommentti oli päätetty jättää televisiossa esitettävään jaksoon, kanava ei kuitenkaan ottanut kantaa. The Masked Singer -formaattia ei nimittäin kuvata reaaliajassa.

Vaikka maailmalla The Masked Singer on onnistunut aiheuttamaan kohun jos toisenkin, Suomen päässä vastaanotto on ollut lähes yksinomaan positiivista. Wahlströmin mukaan tämä on poikkeuksellista suomalaiselle televisio- ja erityisesti viihdeohjelmalle. Myös ohjelmaan osallistuneet julkisuudesta tutut suomalaiset ovat olleet yksinomaan tyytyväisiä päätökseensä ottaa osaa formaattiin.

– Olen ollut osallistujiin yhteydessä viikoittain. Viimeksi eilen puhuin yhden kilpailijan kanssa ja hän koitti kovasti arvuutella, kuka oikein on Heinäseiväs, Wahlström nauraa.

– Myös kaikilta osallistujilta on tullut pelkästään positiivista palautetta, hän kiittelee.

The Masked Singer Suomi -finaali lauantaina 16.5. kello 20:00 MTV:llä.