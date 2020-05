Elle Fanning näytteli prinsessa Ruususta vuoden 2014 elokuvassa Maleficent – Pahatar. Kuva oikealla: The Great -sarjassa Fanning esittää nuorta Katariina Suurta.

Elle Fanning, 22, on jättänyt näyttelijäsiskonsa Dakotan varjon kauas taakseen. HBO Nordicin minisarjassa The Great hän esittää räväkkää Katariina Suurta.

Matka prinsessasta keisarinnaksi ei välttämättä ole pitkä. Nuorella näyttelijällä Elle Fanningillä siihen meni vain kuusi vuotta.

Vuoden 2014 Disney-sovituksessa Maleficent – Pahatar (2014) hän esitti Angelina Jolien Pahattaren vastaparia, prinsessa Ruususta. Uudessa satiirisessa historiallisessa draamasarjassa The Great Fanning näyttelee Venäjän 1700-luvun itsevaltiasta Katariina Suurta.

Näitä osia voi pitää myös Fanningin merkkipaaluina: 22-vuotias amerikkalaisnainen on kuudessa vuodessa kasvanut ulos lapsi- ja teinirooleista, näyttelijäsiskonsa Dakota Fanningin varjosta ja isojen Hollywood-studioiden helmoista.

Samalla Elle Fanning on päässyt asemoimaan itsensä persoonallisesta jäljestä tunnettujen ohjaajien kuten Nicolas Winding Refnin, Mike Millsin ja Sofia Coppolan yhteistyökumppaniksi. The Neon Demonin (2016), Vuosisadan naisten (2016) ja Lumotut-elokuvan (2017) näkyvät teiniroolit ovat poikineet kehujen lisäksi harvinaisiakin kunnianosoituksia: viime vuonna hän sai kutsun maailman kuuluisimman elokuvafestivaalin, Cannesin, tuomaristoon.

Toukokuussa 2019 Elle Fanning (oik.) toimi Cannesin elokuvajuhlien pääsarjan tuomaristossa, jonka puheenjohtajana oli elokuvaohjaaja Alejandro Gonzalez Inarritu (vas.).

Etuna Fanningilla on ollut aina näyttäminen ikäistään nuoremmalta, mutta The Great saattaa viimein tehdä hänestä aikuisen ison yleisön silmissä. Rooliin kuuluu ainakin v-sanoja sekä kosolti koomista seksiä.

Venäjän kuuluisaa itsevaltiasta hän esittää muutenkin mustan huumorin kera: kun Katariina tapaa tulevaksi aviopuolisokseen sovitun poikamaisen suuriruhtinas Pietarin, hän alkaa juonia omia suunnitelmiaan miehensä murhaamiseksi sekä vaikutusvaltaisen kirkon ja armeijan päihittämiseksi.

Tekstin takana on australialainen käsikirjoittaja Tony McNamara, joka kirjoitti myös Olivia Colmanille Oscar-voiton tuoneen The Favourite -elokuvan (2018). McNamara laati The Greatin alun perin näytelmäksi.

Sarjassa on historiallisia faktoja ”vain satunnaisesti”.

– Tiesin Katariina Suuresta vain propagandatarinan, jonka mukaan hän olisi harrastanut seksiä hevosen kanssa, Fanning tunnusti toukokuun alussa Variety-lehdelle.

– Opin hänen olevan eräänlainen feministi-ikoni, joka toi valistuksen Venäjälle sekä antoi naisille mahdollisuuden koulutukseen, taiteisiin ja tieteisiin.

Elle Fanningin näyttelemä Katariina Suuri hakee The Great -sarjassa valta-asemia Venäjän hovista.

Venäjän voimanaisen rooli on johdonmukaista jatkoa uralle, joka on edennyt suloisten pikku­tyttöjen osista herttaisiksi – ja lopulta kapinoiviksikin – teineiksi.

Ensiroolinsa Elle sai jo alle 3-vuotiaana isosiskonsa Dakotan hahmon nuorempina versioina draamassa I Am Sam (2001) ja tieteissarjassa Taken (2002). Ensimmäinen omalla nimellä tehty osa oli vuorossa nelivuotiaana Eddie Murphyn tenava­komediassa Isi hoitaa (2003).

Sen jälkeen hän esitti muun muassa Brad Pittin ja Cate Blanchettin esittämien vanhempien tytärtä Alejandro González Iñárritun Babelissa (2006), suruperheen tytärtä draamassa Reservation Road (2007) sekä Blanchettin näyttelemää hahmoa nuorempana David Fincherin ohjaamassa draamassa Benjamin Buttonin uskomaton elämä (2008).

Super 8 -elokuvassa Elle Fanning näytteli varhaisteiniä Alicea. Mukana myös Cary (Ryan Lee, oik.) ja Joe (Joel Courtney).

Varhaisteinin Alicen osa J. J. Abramsin ohjaamassa poikien tieteisseikkailussa Super 8 (2011) todisti 13-vuotiaan Fanningin pystyvän tarvittaessa kannattelemaan hallitsevampaakin roolia – kuten hän prinsessa Ruususena vuonna 2014 tekikin.

Haastatteluissa Fanning on puhunut haaveistaan edetä ohjaajaksi.

– Olen näytellyt nuoresta asti ja oppinut tekemällä. En käynyt näyttelijäkoulua, eikä minulla ole virallista koulutusta; olen vain seurannut elokuvien työryhmiä.

– Kuvausryhmän toiminta kiinnostaa minua tosi paljon, Fanning totesi keväällä Marie Claire -lehdelle.The Great, lauantaista 16.5. alkaen HBO Nordic.