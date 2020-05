Tätä huippusarjaa myös Supon väki fanittaa: peiterooleihin uppoutuvia vakoojia, manipulointia ja kaksoisrooleja

Le Bureau, vakoojaverkosto seuraa Ranskan salaisen palvelun vakoojien arkea. Pääroolissa on Amélie-elokuvastakin tuttu Mathieu Kassovitz.

Menestyssarja Le Bureau, vakoojaverkosto näyttää, että vakoojien arki on aivan jotain muuta kuin James Bondin tai Jason Bournen seikkailut. Suomessa tv-sarjan ihailijoiksi on ilmoittautunut muun muassa Suojelupoliisin henkilökuntaa.

Millaista on valheellisen henkilöllisyyden omaksuvien ja peitetehtäviin soluttautuvien vakoojien arki? Kysymykseen antaa kuvitteellisen vastauksen Ylen nettipalvelu Areenassa näkyvä ranskalaissarja Le Bureau, vakoojaverkosto.

Le Bureaun faneiksi Suomessa on ehtinyt tämän kevään aikana tunnustautua jo Suojelupoliisin henkilökuntakin.

Suojelupoliisin tilillä 8. toukokuuta julkaistussa twiitissä kerrotaan, että Suojelupoliisin väki antoi Ylelle virka-apua sarjan ammattitermistön kääntämisessä:

– Myös meiltä Suposta löytyy monta ranskalaissarja #LeBureaun fania. Jos kotona on nyt ylimääräistä aikaa, kannattaa tsekata #Vakoojaverkosto @yleareenasta. Ylen kääntäjät kysyivät muuten meidän kääntäjiltä neuvoa sarjan ammattitermien kanssa, Suojelupoliisin Twitter-tilillä kirjoitettiin.

Ranskalaistähti Mathieu Kassovitz näyttelee sarjassa Moukka-peitenimellä toimivaa agenttia, jonka on vaikea luopua keksitystä identiteetistään.

James Bond ja Jason Bourne kannattaa kuitenkin tätä sarjaa katsoessa unohtaa.

Seikkailun tai toiminnan sijaan Le Bureau, vakoojaverkosto (Le Bureau des Légendes, 2015–) keskittyy henkilösuhteisiin, petoksiin ja byrokratian peittämään poliittiseen peliin.

Ranskalaistähti Mathieu Kassovitzin näyttelemä peiteagentti ei ole takaa-ajojen tai taisteluiden vaan puhumisen, psykologian ja manipuloinnin asiantuntija. Jos tämä mies päätyy keskelle näkyvää vaaraa, hän on jo epäonnistunut.

Éric Rochantin luoma tv-sarja toimii itsessään kuin vakoojat: Le Bureau alkaa verkkaisesti, syventää henkilöitään vaivihkaa ja kietoo tarinaan mukaan lähteneet otteeseensa ennen kuin katsoja tajuaa olevansa jo liian syvällä lopettaakseen.

Moukka (Mathieu Kassovitz) joutuu katkaisemaan suhteensa Damaskoksessa tapaamaansa yliopiston tutkijaan Nadiaan (Zineb Triki).

Ilmestyessään vuonna 2015 Le Bureaun ensimmäinen kausi nappasi palkinnon maansa elokuvakriitikoiltakin.

Sarjan viimeinen viides kausi alkoi pyöriä Ranskassa tänä keväänä. Sen viimeisten jaksojen ohjaajiksi on pestattu muun muassa rikoselokuvan Profeetta (2009) ja draaman Luihin ja ytimiin (2012) tehnyt arvostettu Jacques Audiard.

Kassovitzin näyttelemän vakoojan peitenimi, suomeksi Moukka, kuvaa itsessään tehtäviin lähetettävien agenttien oletettua kylmää tapaa työskennellä.

Sarjan alussa hän tekee kipeän päätöksen: kun tiedonkeruuta ja suhteiden luomista vaatinut tehtävä Syyriassa päättyy, Moukka joutuu katkaisemaan suhteensa Damaskoksessa tapaamaansa yliopiston tutkijaan Nadiaan (Zineb Triki).

Salaisen palvelun uusi työntekijä Marina Loiseau (Sara Giraudeau) saa heti ensitöikseen opeteltavakseen vakoojien käytöskoodin.

Paluu omaan arkeen Pariisissa ei kuitenkaan ole kariutuneen avioliiton ja vieraantuneen tyttären vuoksi helppoa edes palvelun parhaimpiin kuuluvalle vakoojalle.

Kotitoimistolla Moukka ylenee tiedustelupalvelun varajohtajaksi mutta aliarvioi samalla kykynsä jättää tunteensa taakseen – ja päätyy tekemään virheen, josta hän joutuu maksamaan koko sarjan ajan.

Vakoojien käytöskoodia on helpompi opettaa muille – kuten Moukka tekee Sara Giraudeaun näyttelemälle palvelun uudelle työntekijälle Marina Loiseaulle – kuin toteuttaa itse käytännössä.

Le Bureau on täytetty kieleen ja käyttäytymiseen kytkeytyvillä paljastavilla eleillä, joita vakoojat tarkkailevat ja purkavat työkseen. Kun taustapeileihin vilkuilusta tulee tapa, sitä on mahdotonta kytkeä pois vapaa-ajallakaan.

Suosikkielokuvasta Amélie (2001) tuttu Kassovitz ei luo esittämästään Moukasta sankarihahmoa, vaan hiljaisen ja ristiriitojen vähitellen täyttämän miehen, joka tahtomattaan huomaa toimivansa omia ihanteitaan vastaan.

Egon paisuessa hän on altis myös virheille sekä itsepetokselle, kuten luulla itseään järjestelmää ja sen sääntöjä älykkäämmäksi.

Salaisen palvelun koodistossa kaiken pohjana on keskinäinen luottamus. Valheiden, harhautusten ja peiteidentiteettien maailmassa rehellisyys on ainoa kauppatavara, joka agenteilla enää on – ja jonka kadottaminen tietää todennäköisesti kiinnijäämistä, mahdollisesti myös henkensä menettämistä.

Areenassa sarjasta on jo katsottavissa ensimmäiset neljä kautta. Viimeinen viides kausi ilmestyy Areenaan myöhemmin.

