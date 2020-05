Heinäseipään alle kätkeytyy pyöräilykypärä ja lampunvarjostin – tänään Masked Singer Suomen finaalissa selviää, keitä ovat Heinäseiväs, Ampiainen ja Leijona

Voittaako Ampiainen, Heinäseiväs vai Leijona? Tämä kutkuttaa tv-katsojia lauantai-iltana.

Kaksi kuukautta sitten MTV3:lla alkanut Masked Singer Suomi on ollut kevään suosituin viihdeohjelma. Viikosta toiseen kanavansa katsotuimpana ohjelmana jatkanut arvauskilpailu huipentuu finaaliin. Finnpanelin mukaan suosikkia on kerääntynyt katsomaan yli 1,5 miljoonaa silmäparia, kun yhteen on laskettu television kokonaiskeskikatsojamäärä ja online-katselu.

Ohjelmassa kilpailijoiden ohella suuressa osassa ovat itse maskit ja puvut, joiden tekemiseen tarvittiin monenlaista käsityötaitoa. Puvuilla on pidennetty ja lihotettu kilpailijoita niin, että tunnistaminen on vaikeaa. Ihoa ei saa näkyä yhtään.

Esimerkiksi Hevosella oli kahdeksan senttiä pidentävät, Yhdysvalloista tilatut goottisaappaat, ja Ampiaisen pää on Kempeleessä ruiskumaalattu moottoripyöräkypärä.

Peacockin eettisesti tuotettuja sulkia etsittiin pitkään. Heinäseipään asu valmistui aidosta niinistä, värjätystä meriheinästä.

Heinäseipään alta löytyy pyöräilykypärä ja lampunvarjostin, ja tämä todella painava asu on täysin kilpailijan itsensä suunnittelema.

Heinäseipään tekeminen sai aikaan kaaoksen.

– Sen tekemisestä syntyi valtava sotku ja kaaos ompelimossa, tuottaja Anne Wahlström paljastaa.

Dragonin pään rakentaminen oli suuri projekti, ja alkuperäinen Kisun pää tilattiin Britanniasta, mutta se hukkui postissa.

Leijona puolestaan näkee vain sieraintensa kautta.

Kuka on Leijona?

Söpön asussa kisannut Sami Uotila näki vain suuaukosta.

– Puvustaja Merja Thil loihti taiteellisella vapaudellaan upean puvun. Tosin Söpö-hiiren pää oli niin iso, että yritin hengittää ja tihrustaa ulos samasta kolmen sentin suuaukosta, Uotila naurahtaa.

– Harjoituksissa tipuin lavalta, koska en nähnyt mitään. Sen jälkeen tilasin lavalle kunnon kiitorataspotit, joiden perusteella suunnistin lähetyksissä.

Kuumakin tuli, sillä päälle puettava lihotuspuku oli painava.

Moni tunnisti Uotilan lopulta lauluäänestä.

– Lapsuudenkavereilta alkoi tulla viestejä, että ”söpösti vedetty” ja lapseni sanoivat, että iskä, nyt kuulostaa tutulta. Piti leikkiä hassunhauskasti tyhmää, että mistä te puhutte, Uotila nauraa.

Masked Singer Suomi MTV3 la klo 20.00