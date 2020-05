Niko Ranta-aho kertoo kaiken uutuusdokumentissa

Niko Ranta-aho avaa ensimmäistä kertaa koko tarinansa Ruudun Katiska-dokumenttisarjassa.

Nelonen tiedottaa esittävänsä syksyllä Ruutu-palvelussaan uuden dokumenttisarjan nimeltään Katiska. Nelosen tiedotteessa kerrotaan, että dokumenttisarja kertoo avoimesti koko Niko Ranta-ahon ja Katiska-vyyhdin tarinan sekä sen taustat.

Katiska-vyyhtinä tunnettu tapaus on Suomen rikoshistorian isoin huumejuttu, joka on saanut julkisuudessa runsaasti huomiota. Ruudun neliosainen true crime -dokumenttisarja Katiska avaa perusteellisesti koko koukeroista vyyhtiä sekä sen päätekijäksi epäillyn Niko Ranta-ahon tarinaa. Ohjelma pyrkii vastaamaan kysymykseen, kuka Niko Ranta-aho on ja miten tähän tilanteeseen päädyttiin.

Sarjan kerrotaan mukailevan kansainvälisissä suoratoistopalveluissa erittäin suosittua true crime -kerrontaa, mitä on nähty esimerkiksi Netflixin jättisuosituissa sarjoissa Tiger King ja Making a Murderer.

Kaikki syytteensä pääosin tunnustanut Niko Ranta-aho kertoo dokumentissa yksinoikeudella ja rehellisesti oman näkemyksensä tapahtumista. Ranta-aho kertoo avoimesti tarinansa ja vastaa kysymyksiin, joita monet tällä hetkellä miettivät.

Ranta-ahon lisäksi sarjassa kuullaan hänen lähipiiriään sekä lukuisia muita tapaukseen ja Ranta-ahon elämään liittyviä henkilöitä.

Sarjan tuottaa Nelonen Medialle tuotantoyhtiö Solar Republic, ja sitä kuvataan pääosin Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Espanjassa.

– Taustojen lisäksi dokumenttisarja seuraa myös vyyhdin aivan viimeisimpiä käänteitä, joten käsikirjoitus elää aivan loppuun asti, dokumentin tuottaja ja käsikirjoittaja Joni Soila sanoo Nelosen tiedotteessa.

Neliosainen dokumenttisarja Katiska nähdään Ruudussa elokuussa.

Ilta-Sanomat ja Nelonen ovat molemmat samaa Sanoma-konsernia.