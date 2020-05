Enkelin kosketus -sarjan luojan uutuussarja alkaa – postin väki vie kadonneet kirjeet perille

Uudessa TV1:n arki-iltapäivien sarjassa työlleen omistautuneet postin työntekijät jäljittävät toimittamattomien kirjeiden vastaanottajia.

”Jokainen postitettu kirje on luottamuksenosoitus. Lähettäjä luottaa siihen, että kirje saapuu perille ajoissa ja kunnossa. Ja että kirjoittajan viesti pysyy salassa, kunnes sen lukee kirjeen kohde. Tämä on tärkeä kutsumustehtävä.”

Tyylikkääseen pukuun sonnustautunut mies kertoo näillä sanoilla ammattinsa merkityksestä työkavereilleen. He ovat toimistossa, joka ulkoisesti näyttää siltä, että eletään aikaa muutama vuosikymmen sitten.

Ulkonäöstä huolimatta ollaan nykyajassa. Ihmiset älypuhelimineen ovat kiireisiä sosiaalisessa mediassa, mutta silti on vielä heitä, jotka lähettävät vanhoja kunnon kirjeitä.

Valitettavasti osa kirjeistä ei pääse perille saakka. Yhdysvaltain postilaitoksella on osasto, Kadonneiden kirjeiden virasto, joka jäljittää toimittamattomien postien vastaanottajat ja toimittaa kirjeet heille.

Oliver, Rita ja Norman työskentelevät tällä osastolla. He ovat työlleen harvinaisen omistautuneita, sinnikkäitä ja tekevät kaikkensa, että kerran hukattu kirje löytää nyt perille.

Väärinkäsityksen seurauksena Shane päätyy työskentelemään samalle osastolle. Shane suhtautuu aluksi yksikköön varauksella. Kun Oliver nostaa kirjepinkasta vaaleanpunaisen kirjeen, alkaa Shanekin ymmärtää ryhmän tärkeyden.

Vaaleanpunaisessa kirjeessä ei ole sukunimeä, ja osoite on tahriintunut. Ryhmä analysoi lähettäjän käsialaa ja avaa kirjeen. Samalla kun Oliver lukee kirjettä, näytetään postin lähettäjän tarina.

Tulevissa jaksoissa kadonnet kirjeet johdattavat nämä postietsivät erilaisten ihmisten kertomuksiin. Nähdään mm. päättyneitä ihmissuhteita eikä rikoksiltakaan vältytä.

Osaston alkuperäiset työntekijät ovat virkamiesmäisen huolellisia ja säännönmukaisia. Yhdellä on valokuvamuisti, ja toinen löytää paksusta teoksesta tarvittavan tiedon nopeammin kuin tietokoneen hakukoneet. Uusi tulokas Shane on moderni ja teknisesti taitava. Eriäviltä mielipiteiltä tuskin vältytään.

Kadonneen kirjeen arvoituksessa Oliveria, osaston johtajaa, näyttelee Eric Mabius. Hänet muistetaan monista sarjoista, kuten Ruma Betty (2006–2010) ja L-koodi (2004–2009). Crystal Lowe näyttelee Ritaa, Normania Geoff Gustafson ja Shanea Kristin Booth.

Pääosien esittäjien kemiat kohtaavat sarjassa mainiolla tavalla.

– Todella hassua hahmoissa mielestäni on se, että he ovat kuin me tosielämässä. Olen aina sanomassa, että ”kaikki kyllä järjestyy”, ja Kristinin luonne on ”minä aion selvittää tämän”. Eric ajattelee kaiken aina puhki, hän on hyvin analyyttinen. Ja Geoff on ”tehdään se, mitä meidän täytyy tehdä” -tyyppi, Crystal Lowe nauroi TV Insiderin haastattelussa 2018.

Hyväntuulinen sarja alkaa kaksiosaisella jaksolla, josta ensimmäinen osa nähdään torstaina.

Yhdysvaltain Denveriin sijoittuvaa sarjaa kuvattiin Kanadassa, Vancouverin alueella. Amerikkalais-kanadalaisen draaman takana on Martha Williamson, joka on luonut myös rakastetun Enkelin kosketus -sarjan (1994–2003).

Roma Downey, Della Reese ja John Dye näyttelivät sarjassa Enkelin kosketus.

Yle esittää Kadonneen kirjeen arvoitus -sarjan kolme kautta peräkkäin. Ykköskaudella on 14 jaksoa, toisella 6 ja kolmannella kaudella 8 osaa. Jokainen kausi on katsottavissa Yle Areenassa 90 päivän ajan.

Kadonneen kirjeen arvoitus arkisin pe 15.5. alkaen TV1 klo 17.10