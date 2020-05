Kun Lordi voitti, Mikko Silvennoinen oli aivan väärässä paikassa – koe Ateenan ja Helsingin viisut uudestaan tv:stä

Mikko Silvennoinen ja Krista Siegfrids juontavat TV2:n valtavaa Eurovision-viikonloppua, jolloin Suomi voittaa viisut, Suomi järjestää euroviisut ja Suomi pääsee esiintymään Europe Shine a Light -konsertissa.

Sinä toukokuisena iltana vuonna 2006 Suomi repesi ilosta. Lordi oli tehnyt historiaa voittamalla Hard Rock Hallelujah -kappaleellaan Ateenan euroviisut ylivoimaisesti 292 pisteellä.

Samaan aikaan viisufani Mikko Silvennoinen oli menossa työmatkalle Los Angelesiin. Hän oli vaihtanut lentonsa ehtiäkseen katsomaan ystävänsä luokse finaalia. Kävi niin, että lennot myöhästyivät tunteja, tuli ongelmia autovuokraamossa, ja kaiken huipuksi ruuhka jumitti liikenteen.

Mikko Silvennoinen ei nähnyt Ateenan-finaalia suorana.

– Puhelin alkoi soida autossa, että Suomi on voittanut. Siellä minä olen motarilla liikenneruuhkassa liian isolla vuokra-autolla, jolla ajaminen jännittää muutenkin, hän parahtaa.

Jo viikkoa aiemmin hype Eurovision laulukilpailussa helteisessä Ateenassa oli lähtemässä käsistä. Suomen viisuedustaja oli ehtinyt aiheuttaa kaaoksen minne ikinä menikään.

Media ja yleisö rakastivat Lordia. Muut edustajat eivät rakastaneet Lordia.

Kreikkaan voittamaan lähtenyt Ruotsin Carola Häggkvist pelkäsi Lordia luullen bändin jäseniä satanisteiksi. Viimeisinä päivinä ennen finaalia bändin kulkua hotellissa suojelivat poliisit ja pommikoirat. Hotellin ala-aula alkoi muistuttaa sirkusta.

– Kuultiin vasta myöhemmin, että muiden maiden delegaatiot olivat vaatineet saada tietää, milloin me tullaan venuelle. Siinä oli käynyt niin, että kun joku tekee haastattelua, ja lordilaiset lompsii sinne muina miehinä, haastattelu loppuu saman tien ja media ryntää meidän perään, Mr. Lordi Tomi Putaansuu kertoi IS:lle.

Lordi voitti ylivoimaisesti Ateenan yössä.

Lordin voitettua hurmioituneet, ihmeen kokeneet suomalaiset hurrasivat ja lähtivät kaduille juhlimaan. Presidentin kansliasta lähti heti voiton jälkeen onnittelusähke presidentti Tarja Haloselta. Paikan päällä Ateenassa suomalaissankarit ottivat rauhallisemmin. Turnauskestävyys helteessä kaksi viikkoa maskit päällä otti koville.

– Finaalin lopuksi vedettiin biisi uudestaan, mentiin pressiin, ja sitten meidät kärrättiin bilettämään. Samoilla silmillä sitten suihkuun, maskit pois ja Suomeen lähtevään koneeseen. Minä töräytin suoraan mökille Rovaniemelle, Putaansuu muisteli.

Lordi ja Silvennoinen palaavat muistoihinsa perjantaina Yle Olohuoneessa, kun TV2 esittää suomalaisten kaikkien aikojen viisutoiveet ja sen perään Ateenan Eurovision laulukilpailun. Studiossa tunnelmoivat Mikko Silvennoisen ja Krista Siegfridsin ohella Helsingin-viisujen juontajat Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi, Mr. Lordi sekä Eläköön elämä -laulaja Sonja Lumme.

Mikko Silvennoinen ja Krista Siegfrids juontavat lähetyksiä.

Juhlinta alkaa jo torstaina, kun TV2 esittää Yle Olohuoneessa katsojien lempiviisut tänä keväänä Rotterdamiin valituista sekä Kööpenhaminan Eurovision laulukilpailun vuodelta 2014.

Ne kisat muistetaan siitä, että nuori seinäjokelainen alternative rock -yhtye Softengine täräytti Suomen suoraan upealle 11:nnelle sijalle kappaleellaan Something Better. Ja siitä, että Itävallan Conchita Wurst oli ylivoimainen voittaja mahtipontisella Bond-maisella balladillaan Rise Like a Phoenix.

Kööpenhaminan euroviisuja Silvennoinen katsoi joensuulaisesta sporttibaarista miehensä Asmo Norosen kanssa Conchitaksi pukeutuneena.

Conchita Wurstin Rise Like a Phoenix toi kuulijalle kylmät väreet.

Lauantaina on vuorossa koko ilta pelkkää viisuhuumaa TV2:lla. Helsingin vuoden 2007 laulukilpailua etkoillaan yhdessä Silvennoisen ja Siegfridsin, Helsingin-viisujen monikameraohjaajan Timo Suomen, yllätysjuontajana esiintyneen Krisse Salmisen, Suomea tuolloin edustaneen Hanna Pakarisen ja Rotterdamin-viisuihin valitun Aksel Kankaanrannan kanssa.

Sen jälkeen nähdään Helsingin Eurovision laulukilpailu. Kisan voitti Serbian Marija Sherifovic Molitvallaan. Tosin kakkoseksi tullut Ukrainan Vjerka Serdjutshka teki yhden viisuhistorian ikimuistoisimmista lavaesiintymisistä.

– Molitva oli aivan selkeä voittaja, aivan upea biisi. Mieleenpainuvin oli totta kai Vjerka. Usein kilpailuissa käy niin, että se toiseksi tai kolmanneksi tullut jää elämään, Silvennoinen huomauttaa.

Diskohileinen kotirouva Ukrainasta eli Vjerka!

Lauantai-ilta huipentuu Europe Shine a Light -konserttiin, joka on lohduke Rotterdamin euroviisujen perumista sureville. Ohjelmassa esitetään huippuhetket kaikista 41 kappaleesta, jotka oli valittu Rotterdamin-kisaan. Mukana on tietysti myös Suomen Aksel Kankaanrannan Looking Back.

Ylen viisukevät to–la TV2 klo 19.05 alkaen

