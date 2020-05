Amerikan hääpukuguru Randy Fenoli paljastaa IS:lle kalleimman myymänsä morsiuspuvun – hinta peräti 45 000 euroa!

Amerikkalaissarja Say Yes to the Dress teki Randy Fenolista tähden. – Tässä hommassa saisi olla terapian tutkinto, Fenoli kertoo IS:lle morsianten kanssa työskentelystä.

Amerikkalainen tv-tähti Randy Fenoli, 56, on tunnettu hääpukusuunnittelija, mutta vielä tunnetumpi tv-kasvo. Hänestä tuli äärimmäisen suosittu, kun hän päätyi Say Yes to the Dress -sarjan päähenkilöksi vuonna 2007.

Sarjan uusin 17. kausi alkaa uusintana Frii-kanavalla keskiviikkona 13. toukokuuta. Sarjan ja sen eri versioiden kausia on tarjolla myös TLC-kanavalla ja Dplayssa.

Nykyään monet morsiamet haluaisivat juuri Randy Fenolin apuun hääpukuaan valitessaan.

– Morsiamet tietävät, että he voivat luottaa minuun, muotitietoisuuteeni ja siihen, että minulla on silmää sille, mikä puku sopii juuri heille. Olen tehnyt tätä työtä jo 19 vuotta, Randy kertoo IS Tv-lehdelle.

Ohjelmaa kuvataan newyorkilaisessa Kleinfeld-morsiuspukuliikkeessä, jossa Randy työskentelee nykyään freelancerina suunnittelutyönsä lomassa.

Hän oli kyseisen liikkeen muotijohtaja vuosina 2007–2012. Muotisuunnittelijan työt hän aloitti jo vuonna 1992.

Randy sanoo, ettei saa ostetuista hääpuvuista provisiota. Hänen myymiensä asujen hinnat pyörivät useissa tuhansissa euroissa.

– Ihan rehellisesti minulla on vain yksi missio: löytää morsiamelle täydellinen hääpuku.

Kallein kokonaisuus, jonka Randy on ohjelmassa myynyt, maksoi 45 000 euroa. Hintavimmat asut ovat maailman huippusuunnittelijoiden käsialaa.

– Kyseessä oli hyvin uniikki puku, mutta myönnän, että se on paljon rahaa, Randy toteaa.

Eräs asiakas osti Randylta peräti 75 000 eurolla asuja. Summa sisälsi hääpuvun lisäksi kaksi morsiusneidon mekkoa, jotka menivät morsiamen tyttärille.

– Nämä ovat toki poikkeuksia. Keskimäärin yksi morsian käyttää pukuunsa 1 200 euroa.

Aika ajoin vastaan tulee sellaisiakin asiakkaita, joilla on selkeät mielikuvat ja toiveet siitä, millainen puku heille sopisi – ja se on aivan jotain muuta, mitä Randy on ajatellut.

– Yritän ohjata heitä parhaani mukaan oikeaan suuntaan, mutta joskus se on vaikeaa. Morsianten omia näkemyksiä pitää myös kunnioittaa. Se on heille tärkeä valinta, ja toiset näkevät itsensä kauniina jossakin tietyssä puvussa. Mutta onhan se sydäntä särkevää, kun jotkut valitsevat asun, joka ei imartele vartaloa.

Jos Kleinfeldiltä ei löydy pukua, sellainen tilataan.

– Meille tulee hyvin erikoisia pyyntöjä. Ongelmana on se, että moni morsian tulee liikkeeseen kaksi kuukautta ennen häitä, ja puvut pitäisi tilata 6–8 kuukautta etukäteen.

Randy pyrkii toteuttamaan hädässä olevien asiakkaitten toiveet.

– Tässä työssä pitäisi olla myös terapeutin tutkinto, sillä morsiamilla on paljon paineita ja stressiä näyttää hyvältä, ja saan usein olla heidän tukenaan, Randy hymähtää.

Eri kulttuureista tulevat haluavat myös eri asioita. Randyn luokse tullaan ympäri maailmaa.

– Yhdysvalloissakin jo pelkästään newyorkilaisen ja losangelesilaisen morsiamen toiveet ovat hyvin erilaiset. Toiveet vaihtelevat konservatiivisesta puvusta seksikkääseen tai prinsessahörhelöpukuun.

Sarjassa on vilahdellut toisinaan myös suomalaismorsiamia.

– Yli 70 eri maan morsiamet ovat käyttäneet palvelujani. Tapaan usein tanskalaisia ja norjalaisia, mutta joskus myös suomalaisia. Olen otettu siitä, että niin monet luottavat minuun.

Millaiset morsiamet sitten päätyvät ohjelmaan?

– Ohjelmaan tulee todella paljon videoita ja hakemuksia vuosittain. Mukaan valitaan ne, joilla on mielenkiintoinen tarina ja joihin ihmiset voivat samaistua, Randy kertoo.

– Kuvaamme yhtä tuotantokautta aina puolen vuoden ajan neljänä päivänä viikossa, ja tapaan viikossa sata morsianta. Saan kutsuja todella moniin häihin, mutta käyn niissä harvoin, koska en halua viedä huomiota morsiamelta. Se on hänen päivänsä.

Suomessakin suosittu sarja on saanut myös suomalaisen vastineen, Say Yes to the Dress Suomi.

