Tänään tv:ssä: Prinsessa Katariinan uskomaton elämä – naitettiin kaikkien aikojen kohukuninkaalle

Espanjalainen prinsessa -sarjassa nähdään muun muassa Downton Abbeysta tuttuja kasvoja.

Kuninkaallisista kertovat historialliset epookkisarjat tarjoavat upeita pukuja ja komeita linnoituksia sekoitettuna valtajuonitteluihin ja romansseihin. Historialliset faktat toimivat enemmän inspiraationa kuin johtotähtenä draamalle.

Näin on myös uutuussarjassa Espanjalainen prinsessa (The Spanish Princess, 2019–), joka jatkaa Englannin kuningashuoneen historiadraamojen virtaa. Samojen tekijöiden aiemmat sarjat, Valkoinen kuningatar (The White Queen) ja Valkoinen prinsessa (The White Princess), on jo nähty Ylellä. Kaikki kolme sarjaa ovat katsottavissa myös C More -suoratoistopalvelussa.

Espanjalainen prinsessa perustuu Philippa Gregoryn romaaneihin The King’s Curse ja The Constant Princess.

Romaaneista käsikirjoituksen ovat muokanneet Emma Frost ja Matthew Graham. Käsikirjoittajat kertoivat Varietyn haastattelussa, kuinka he muokkasivat Katariina Aragonialaisen hahmoa nykyaikaisempaan suuntaan: prinsessalle annettiin enemmän toimintavaltuuksia kuin 1500-luvun hovissa olisi ollut mahdollista.

Uusi suhde ja vieras hovikulttuuri asettavat haasteita uudelle prinsessalle.

Käsikirjoittajat tutustuivat tarkkaan ajan historiaan ja tekivät havainnon, ettei Englanti ollut niin yksioikoisesti valkoisten miesten maailma kuin aikaisemmin on ajateltu. Siksi he esimerkiksi tekivät prinsessan palvelijattaresta pohjoisafrikkalaisen.

– Historian kirjoitus on voittajien kertomaa, Matthew Graham selitti Varietyn haastattelussa.

– Historian kirjat ovat vallanpitäjien kirjoittamia, ja niitä olivat valkoiset miehet.

Tapahtumat alkavat vuodesta 1501. Espanjan prinsessa Katariina Aragonialainen on luvattu jo pikkulapsena Englannin tulevan kuninkaan puolisoksi. Kun Katariina aikuistuu, hänen tulee lähteä raskaalle, pitkälle ja vaaralliselle matkalle uuteen kotimaahansa.

Espanjan prinsessan odotukset ovat auvoiset, sillä tulevan puolison kanssa on käyty pitkä kirjeenvaihto. Siinä kruununperijä ja Walesin prinssi Arthur on antanut itsestään hyvän vaikutelman.

Katariina uskoo olevansa rakastunut mieheensä jo ennen tämän kohtaamista. Heitä yhdistää myös harras katolilaisuus.

Arthurin veli, tuleva Henrik VIII ja Katariina.

Mutta onko Arthur oikeasti romanttisten kirjeiden kirjoittaja, vai vokotteleeko joku muu tulevan kuningattaren sydäntä ja samalla valtaa?

Henrik VII:n hovissa nuoresta prinsessasta odotetaan Englannin pelastajaa. Espanja-Englanti-liitto toisi rahaa ja myös valtaa yli vihollisten. Heitä riittääkin niin Euroopassa kuin lähempänä – jopa omassa hovissa.

Suuret kulttuurierot ja erilaiset hovitavat tekevät Katariinan sopeutumisesta erittäin vaikeaa. Lisäksi saapuu kohtalokas kulkutauti.

Ei ole varsinainen juonipaljastus kertoa, että Katariinasta tulee Henrik VIII:n ensimmäinen vaimo. Kaikkiaan vaimoja oli kuusi, ja kuten esimerkiksi kaikkien aikojen kohukuninkaaseen pureutuneesta Tudors-sarjasta muistetaan, vaimoille ei käynyt kauhean hyvin.

Henrik VIII oli varsin kekseliäs tavoissaan päästä epätoivotuista vaimoista eroon. Tavoitteena kuninkaalla oli saada poikalapsi kruununperijäksi.

Uutuussarjan näyttelijöinä on tuttuja kasvoja epookki- ja fantasiasarjoista.

Pääosassa Katariina Aragonialaisena nähdään Game of Thronesin Myranda, eli Ramsayn mustasukkainen tyttöystävä, näyttelijä Charlotte Hope. Myös Downton Abbeyn Edith Crawleyna tutuksi tulleella Laura Carmichaelilla on sarjassa aatelisnaisen rooli.

Downton Abbeysta tuttu Laura Carmichael (2. vas.) esittää jälleen aatelista naista.

Mukana on toinenkin Downton Abbey -näyttelijä: Harriet Walter, joka on tuttu myös sarjoista The Crown, Hakekaa kätilö ja Kova laki: Lontoo.

Sarjan ensimmäinen kausi on kahdeksan jakson mittainen. Toinen kausi valmistuu tämän vuoden aikana.

