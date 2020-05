Koiraa esittävä Hannele Lauri, Satuhäät ja Patrick Dempseyn paluu – listasimme 9 vinkkiä netti-tv-maailmasta

Tv-lehti listasi katsomisen arvoisia suoratoistovinkkejä.

Ei haukku haavaa tee

To 7.5. alkaen Elisa Viihde Aitio

Ei haukku haavaa tee -komediasarjassa Maria Pitkänen (Pirjo Heikkilä) löytää kadulta kulkukoiran ja tuo sen kotiinsa. Perheen lapset Jenni, Janne ja Sofia sekä isä (Jarkko Lahti) ihastuvat koiraan ja päättävät pitää sen. He antavat koiralle nimeksi Haukku.

Kauhukseen Maria huomaa, että hänen juuri kuollut hankala anoppinsa (Hannele Lauri) on palannut takaisin Haukun ruumiissa. Kaiken lisäksi Maria on ainut, joka pystyy näkemään anopin. Koska koko muu perhe on rakastunut Haukkuun, on Marian ja anopin viimeinkin tultava toimeen.

Lauri Nurksen ja Olli Ilpo Salosen ohjaaman koko perheelle suunnatun komedian käsikirjoituksesta vastaa Elena Tarashchanskaya. Moskovasta kotoisin oleva ja Suomessa asuva Tarashchanskaya oli viiden kauden ajan pääkäsikirjoittajana Married... With Children -komedian (Pulmuset) venäläisessä versiossa.

Hannele Lauri, 67, sai alkuvuonna Kultainen Venla -gaalassa arvostetun elämäntyöpalkinnon. Viime vuonna betoni-Jussilla palkittu Lauri nähdään myöhemmin uransa ensimmäisessä elokuvan pääroolissa Johanna Vuoksenmaan ohjaamassa 70 on vain numero -filmissä.

Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill

Neflix

Koomikkolegenda Jerry Seinfeld nousee lavalle New Yorkissa ja antaa palaa. Seinfeld on sanonut haastatteluissa, että tämä saattaa olla hänen viimeinen Netflix-spesiaalinsa.

Punainen kolmio

To 7.5. alkaen Yle Areena

Heidi Köngäksen ohjaama Punainen kolmio -draamasarja (2015) kertoo kahden kommunistipoliitikon Hertta Kuusisen (Vappu Nalbantoglu) ja Yrjö Leinon (Eero Aho) raastavan rakkaustarinan.

Awkwafina on Nora lähiöstä

Pe 8.5. alkaen Paramount+

Amerikkalainen komediasarja kertoo parikymppisestä Norasta, joka on kotoisin Queensista. Nora on fiktiivinen versio Awkwafinasta, joka näyttelee pääosan.

Satuhäät

Pe 8.5. alkaen Yle Areena

Rakastetun hääohjelman 10. ja 11. kausi tulee katsottavaksi. 2015 esitetyssä 10. kauden kahdessa jaksossa selvitetään, mitä aiempien vuosien Satuhäät-pareille kuuluu.

Lauri Huttunen ja Jarona Steinberg saivat toisensa Satuhäiden kymmenellä kaudella.

Häitä tanssitaan mm. Thaimaassa.

Devils

Su 10.5. alkaen C More

Finanssimaailmaan sijoittuvassa trillerisarjassa Massimo (Alessandro Borghi) ei saa odotettua ylennystä, ja sitten häntä epäillään murhasta. Greyn anatomiasta tuttu Patrick Dempsey näyttelee toista pääosaa.

Patrick Dempsey näyttelee Dominic Morgania finanssimaailmaan sijoittuvassa sarjassa.

I Know This Much Is True

Ma 11.5. alkaen HBO Nordic

Emmy-palkittu Mark Ruffalo tekee tuplaroolin minisarjassa. I Know This Much Is True kertoo identtisistä kaksosista Dominick ja Thomas Birdseystä, joiden elämän eri vaiheita sarja seuraa. Connecticutissa sijaitsevaan Three Rivers -nimiseen fiktiiviseen kaupunkiin sijoittuva draamasarja alkaa 1990-luvun alusta veljesten lähestyessä keski-ikää.

Mark Ruffalo näyttelee identtisiä kaksosia minisarjassa.

Kuusiosaisen sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Derek Cianfrance, jonka tunnetuimpia töitä ovat Blue Valentine (2010) ja The Place Beyond the Pines (2013).

Sarja perustuu Wally Lambin vuonna 1998 ilmestyneeseen palkittuun menestyskirjaan.

Transplant

Ma 11.5. alkaen C More

Kanadalaisessa draamasarjassa Bashir on paennut Syyrian sotaa siskonsa kanssa Kanadaan. Hän on lahjakas ensiapulääkäri, joka saa yllättäen töitä arvostetusta torontolaissairaalasta.

The Son

Ti 12.5. alkaen Elisa Viihde Aitio

Teksasilaisesta öljyimperiumista kertovan lännensarjan pääosassa on Pierce Brosnanin näyttelemä Eli, joka ottaa kaikki keinot käyttöön perintönsä turvaamiseksi. Toinen kausi tulee katsottavaksi 28.5.