Aivo-orgasmeja kuiskaamalla – illan dokumentti selittää, mikä on internetin kiehtova ASMR-ilmiö

Gentle Whispering eli venäläissyntyinen Maria Viktorovna oli yksi ensimmäisistä ASMR-tähdistä. Hänen Youtube-kanavallaan on lähes kaksi miljoonaa tilaajaa.

Rentoudutko sinäkin kuuntelemalla netistä kuiskauksia, erilaisten pintojen raaputusta, rapinaa ja koputtelua?

Sunnuntai-iltana Ylen Femillä esitettävä dokumentti Aistielämyksiä: ASMR-ilmiö kannattaisi katsoa kuulokkeet päässä: muuten voi olla mahdotonta ymmärtää netin videopalveluissa suosittua ASMR-ilmiötä, jota illan ruotsalaisdokumentti avaa.

ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) tarkoittaa yksinkertaistettuna aivojen stimulointia äänillä, kuten kuiskauksilla ja erilaisten materiaalien rapsuttelulla, hivelyllä ja naputtelulla. Läheltä äänitettyinä ja kuulokkeilla kuunneltuna ne aiheuttavat joillekin ihmisille rentouttavan kihelmöiviä, hieman kutittavia tuntemuksia, joita kutsutaan ASMR-piireissä sanalla tingle.

Rohkeimmat puhuvat jopa aivo-orgasmeista, joita eri ihmisille aiheuttavat erilaiset triggerit eli laukaisevat äänet.

– ASMR-alakulttuuri jakaa ihmiset kiehtovan jyrkästi kahtia. Jotkut rakastavat ASMR-videoita. Toisista ne taas ovat omituisinta, mitä internetissä on, sanoo ASMR-ekspertiksi ohjelmassa tituleerattu ruotsalainen tv-persoona Adrian Boberg.

Suosituimmat ASMR-videot keräävät satoja miljoonia katsojia. ASMR:n ympärille on kehittynyt myös kaupalliset markkinat – kuten ASMR-käyttöön suunnitellut mikrofonit, jotka muistuttavat ihmisen korvia.

ASMR -artisti WhispersRed työssään.

Ongelmiakin on ilmennyt. Suuri osa ASMR-tubettajista on nuoria naisia. Videoiden intiimi luonne ja usein roolileikkimäinen toteutus houkuttaa myös seksuaalisiin tulkintoihin, eikä ahdistelutapauksilta ja muilta lieveilmiöiltä ole vältytty.

Toisaalta ASMR-videoista ja niiden ympärillä olevasta verkkoyhteisöstä moni on kokenut saaneensa apua yksinäisyyteen, ahdistukseen tai unettomuuteen. Tieteellisestä näkökulmasta ASMR on vielä monilta osin mysteeri, mutta fysiologisissa mittauksissa se on jo todistettu olemassa olevaksi ilmiöksi, vaikka moni epäilee sitä humpuukiksi.

Yle Areenassa Aistielämyksiä: ASMR-ilmiö on nähtävissä yhdeksänosaisena sarjana.

