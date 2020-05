Suomessa trilleriä kuvannut ruotsalaistähti Malin Buska hemmotteli itseään saunalla ja salmiakilla

Ruotsalaisen Advokatenin toista kautta kuvattiin vuosi sitten pääkaupunkiseudulla. IS Tv-lehti tapasi sarjan toisen pääosaesittäjän Malin Buskan.

Malin Buska, 36, näyttelee Saraa, huumeriippuvuuden kanssa kamppailevaa poliisia ruotsalaistrillerissä Advokaten. Saran ja hänen puolustusasianajajaveljensä Frankin (Alexander Karim) vanhemmat murhattiin, kun he olivat lapsia. Ensimmäisellä kaudella seurattiin, kuinka Frank alkoi janota kostoa saadessaan tietää, että murhaaja kuuluu hänen edustamansa asianajotoimiston tärkeimpiin asiakkaisiin.

Ruotsalaisen asianajajan ja dekkarikirjailijan Jens Lapiduksen alkuperäisideaan perustuvan sarjan toinen kausi jatkuu siitä, mihin edellinen jäi: Frank aloittaa rikollispomon tyttären kuoleman takia tutkinnan.

– Tällä kaudella kaikki on melko tummaa. Tarina on vahva, ja nautin siitä paljon, Malin Buska kertoo.

Frankin (Alexander Karim) ja Saran (Malin Buska) elämä jatkuu siitä, mihin se viimeksi jäi. Syyttömänä vapautetun Frankin menneisyys ei jätä rauhaan.

Ruotsalaisnäyttelijälle Suomi on hyvin tuttu maa. Hän on näytellyt Mika Kaurismäen Tyttökuninkaassa (2015) sekä Jussi Hiltusen elokuvassa Armoton maa (2017). Hän on kotoisin Pohjois-Ruotsista Övertorneålta, joten hän on viettänyt paljon aikaa Tornionjoen toisella puolella Ylitorniolla. Näyttelijätär osaa suomea ja meänkieltä.

– Yleensä, kun olen ollut Suomessa kuvaamassa, on ollut talvi, pimeä ja kylmä. Nyt on ollut kiva nähdä toinen puoli, Buska iloitsee alkusyksyn Helsingissä.

Advokatenia kuvattiin Suomessa viime vuonna keväästä syksyyn. Kuvaukset olivat pääsääntöisesti ilta- ja yöaikoihin.

– Vapaa-aikaa ei ole paljoa ollut, mutta olen rentoutunut kävelemällä ympäri kaupunkia. Lisäksi olen käynyt hotellin saunassa niin paljon kuin mahdollista.

Buska on aina ollut kova saunomaan. Hänen lapsuudenkodissaan oli kaksi saunaa: toinen kodin sisällä ja toinen ulkona lähellä jokea.

– Rakastan saunaa. Kun olen takaisin Lontoossa tai missä tahansa, ajattelen, etten tule kunnolla puhtaaksi ilman saunaa. Kotona saatoin käydä saunassa aamulla ja illalla. Sama tilanne oli kun työskentelin Turussa: aloitin ja lopetin päiväni saunomalla.

Tyttökuningas-elokuvassa Malin Buska näytteli Ruotsin kuningatar Kristiinaa.

Kevättalvella 2014 Buska kuvasi Tyttökuningasta Turussa. Siinä hän tulkitsi Ruotsin kuningatar Kristiinan (1626–1689) tarinan.

Buska perehtyy roolihahmoihinsa aina hyvin huolellisesti. Esimerkiksi kuningattaren roolia varten hän opetteli ratsastamaan hevosella. Kuvausten ajan hän asui yksin turkulaismökissä, jossa ei ollut vettä eikä sähköä.

Advokatenin roolia varten näyttelijä teki ison selvitystyön huumeista.

– Halusin tietää siitä maailmasta kaiken, koska en tahtonut tehdä Sarasta stereotyyppistä huumeriippuvaista. Rakastan näyttelemisessä sitä, että saan sukeltaa rooliin ja olla se henkilö.

Malin Buska on kotoisin Pohjois-Ruotsista Övertorneålta.

Buskan koti on tällä hetkellä Lontoossa. Hänellä on rooli brittiläisessä A Discovery of Witches -fantasiasarjassa (2018–), jossa hän näyttelee Lapista kotoisin olevaa Satu-noitaa.

– Rakastan elämää Lontoossa, koska se on yksi mahtavimmista kaupungeista. Britit ylipäänsä ovat rentoja, ystävällisiä ja avoimia. Lontoossa on hyvin innostavaa asua, koska kaupunki tarjoaa kaiken.

Aivan kaikkea ei kuitenkaan saa Englannin pääkaupungistakaan.

– Lontoosta ei saa salmiakkia, joten olen ostanut sitä koko ajan. Nyt kotonani on salmiakkia kaikkialla, Buska nauraa.

– Rakastan myös suomalaista leipää.