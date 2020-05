Tänään tv:ssä hulvaton koko perhettä ilahduttava animaatioseikkailu – "sekopäinen huumori puree"

Ilomielinen, siististi pukeutuva ja erikoisesti käyttäytyvä keltainen pesusieni Paavo on hahmona mitä mainioin.

Animaatio Paavo Pesusieni on vuodesta 1999 asti ilmestynyt supersuosittu animaatiosarja, jota on esitetty Suomessa vuodesta 2003.

Sarjan pohjalta on jo julkaistu kaksi kokopitkää elokuvaa ja kolmaskin on tulossa. Näistä ensimmäinen on Paavo Pesusieni -elokuva (The SpongeBob SquarePants Movie, 2004), jota oli ohjaamassa ja käsikirjoittamassa sarjan luonut meribiologi Stephen Hillenburg (1961–2018).

Tätä seurannut Paavo Pesusieni kuivalla maalla (2015) onnistui jopa ylittämään edeltäjänsä menestyksen lippuluukuilla.

Ilomielinen, siististi pukeutuva ja erikoisesti käyttäytyvä keltainen pesusieni Paavo on hahmona mitä mainioin.

Seikkailu käydään merenpohjassa sijaitsevassa Tangalassa.

Merenpohjassa sijaitsevassa Tangalassa Einari Rapu on aikeissa avata uuden ravintolan, jonka johtoon Paavo mielisi. Samoihin aikoihin kuningas Neptunuksen kruunu katoaa. Epäilysten kohdistuessa Einariin Paavo lähtee parhaan ystävänsä Patrikin kanssa kohti Kotilokaupunkia löytääkseen varastetun kruunun. Vaarallisella matkalla lapsekkaat ystävykset haluavat todistaa olevansa miehiä.

Hulvaton seikkailu hauskuuttaa niin lapsia kuin aikuisiakin. Sarjasta tuttu sekopäinen huumori ja viihdyttävät hahmot purevat ja vauhdikas meno tempaa mukaansa. Visuaalisesti elokuva on riemastuttavan värikäs ja täynnä merellisiä yksityiskohtia.

Mukaan on myös sekoitettu oikeita näyttelijöitä, kuten Baywatch-tähti David Hasselhoff! Suomenkielisissä äänirooleissa Juha Paananen (Paavo) ja Pasi Ruohonen (Patrik). (83)

★★★★

Paavo Pesusieni -elokuva (2004), lauantaina Nelonen klo 19.10