2 superhyvää nuorten aikuisten sarjaa, trillereitä ja riiteleviä hienostorouvia – netti-tv-vinkit, joiden parissa aika lentää

Never Have I Ever on Netflixin yllätyshitti (oik). The Real Housewives of Beverly Hills viihdyttää käsittämättömällä menollaan ja Good Trouble lempeydellään.

Oletko jo tutustunut Netflix-hitti Never Have I Everiin? Listasimme jälleen oivia vinkkejä suoratoistopalveluista.

Never Have I Ever

Netflix

Viime viikolla Netflixiin tullut koomikko Mindy Kalingin luoma Never Have I Ever -sarja ampaisi nopeasti eri maiden Netflix-listojen katsotuimpien ohjelmien kärkeen. Hyvän mielen teinisarja sijoittuu high schooliin ja kertoo intialaissyntyisestä Devistä (Maitreyi Ramakrishnan) ja tämän tiukasta äidistä Nalinista (Poorna Jagannathan). Devi yrittää toipua isänsä kuolemasta, olla koulunsa paras oppilas ja saada koulun halutuimman pojan huomion.

Devi yrittää valloittaa Paxtonin (Darren Barnet) sydämen.

Sarja käsittelee oivasti kulttuurisia kysymyksiä ja yhteentörmäyksiä. 18-vuotias kanadalainen Ramakrishnan, jolla on srilankalaisia sukujuuria, sai roolin 15 000 halukkaan nenän edestä. Hän selittää Los Angeles Timesille roolihahmonsa Devin kamppailevan oikeiden ongelmien kanssa ja olevan aika ajoin nolo mutta silti hyvin rehellinen.

– Pidän siitä, että Devillä on aina suunnitelmia. Jo ensimmäisestä jaksosta lähtien hänellä on suunnitelma siitä, mitä hän haluaa tehdä ja saavuttaa. Koen, että niin on meillä muillakin. Me kaikki haluamme, että meille on suunnitelma, joka tekee meidät onnelliseksi.

Good Trouble

Viaplay

Good Trouble on oikeastaan spin-off-sarja amerikkalaissarjasta The Fosters. Jos tämä elämänmakuinen teini- tai pikemminkin perhedraama on mennyt sinulta ohi, se löytyy myös Viaplaysta. Viisi kautta kestänyt The Fosters kertoi lesboparista ja heidän lapsistaan, jotka esikoispoika Brandonia (David Lambert) lukuun ottamatta on adoptoitu. Soppa saadaan aikaiseksi, kun sijaislapsena perheeseen tullut Callie (Maia Mitchell) rakastuu Brandoniin. Sarjassa läpimurtoroolinsa teki myös nuori sydäntenmurskaaja Noah Centineo (Jesus Adams Foster).

Sisarukset Callie ja Mariana yrittävät luoda uraa ja kestäviä parisuhteita mutta ongelmia seuraa.

Good Trouble seuraa opiskelunsa päättäneiden Callien ja hänen sisarensa Marianan (Cierra Ramirez) elämää ja omille siivilleen pyrkimistä Los Angelesissa. Kantaaottava sarja on ollut yllätyshitti, ja siihen todellakin jää koukkuun.

The Real Housewives of Beverly Hills

C More (alkaa 16.5. Avalla)

Beverly Hillsin täydelliset naiset -nimelläkin tunnetun sarja kymmenes kausi alkoi ryminällä. Sarjan alkuperäisjäsen Lisa Vanderpump sai viime kaudella tarpeekseen, ja hänen tilalleen on kelpuutettu näyttelijät Garcelle Beauvais ja Sutton Stracke, joka pukeutuu vain luksusmerkkeihin ja katsoo muita nenänvarttaan pitkin.

Lisa Rinna kehuu ystävänsä Suttonin olevan niin rikas, että Dolce & Gabbana lähettää hänelle vuosittain oman tiaran ilmaiseksi. Prinssille morsian -elokuvassa näytellyt Garcelle on puolestaan rempseä ja suorapuheinen rouva, joka sopeutuu hienostorouvien porukkaan huomattavasti toista uutta tulokasta sukkelammin.

Garcelle Beauvais, Denise Richards, Lisa Rinna, Kyle Richards, Erika Jayne, Sutton Stracke ja Teddi Mellencamp jaksavat vääntää.

Ensimmäisen jakson pommi tulee lopussa, kun näyttelijä Denise Richards ottaa hatkat oudosta syystä. Katsojalle näytetään pikakelauksella kohtauksia kauden dramaattisimmista hetkistä.

Beverly Hillsin kotirouvien vääntöä ja julmia katseita on kutkuttavaa seurata.

Yleensä tappelu saadaan aikaiseksi, kun rouvat kokoontuvat illallisille tai viettämään yhteisiä lomia. Syyt riitoihin ovat usein järjettömiä.

Vielä ei tiedetä, mitä Denise Richardsille oikein tapahtuu. Onneksi 80-vuotiaan asianajajamiehensä Tomi Girardin kanssa naimisissa oleva räväkkä laulaja Erika Jayne sekä pirskahteleva Lisa Rinna pysyvät yhä mukana, sillä ilman heitä sarja menettäisi paljon. Heidän lisäkseen kaudella jatkavat Kyle Richards, Dorit Kemsley ja raskaana oleva Teddi Mellencamp.

Matka yöhön

Netflix

Ahdistavan jännittävä belgialaissarja, jossa Brysselistä Moskovaan matkalla ollut lentokone kaapataan. Pian alkaa kiiriä tietoa siitä, että maailmanloppu on tullut. Kaapatun yölennon matkustajat ja miehistö yrittävät päihittää auringonnousun salaperäisen kosmisen ilmiön tuhotessa maailmaa.

Matka yöhön on Belgian ensimmäinen alkuperäissarja Netflixille.

22. heinäkuuta

Yle Areena sekä Teema & Fem

Norjan verilöyly vaati 77 ihmisen hengen heinäkuussa 2011. Järkyttävästä terroriteosta on tehty tähän mennessä kaksi elokuvaa U – July 22 sekä 22 July, jotka molemmat julkaistiin vuonna 2018. Pari viikkoa sitten Ylellä alkoi kuusiosainen draamasarja 22. heinäkuuta, joka pohjaa todellisiin tapahtumiin, mutta sarjan henkilöt ovat fiktiivisiä.

Sarja kertoo tapahtumista viiden päähenkilön kautta, jotka työnsä puolesta joutuivat osaksi tapahtumia Oslon keskustassa ja Utøyan saarella. He ottivat vastaan loukkaantuneita ja lohduttivat henkiin jääneitä. Yksi päähenkilöistä on norjalaisen iltapäivälehden Aftenpostenin toimittaja Anine, jonka esittäjä Alexandra Gjerpen on tuttu norjalaisesta sarjasta Nuoret ja lupaavat. Sarja keskittyy Aninen ohella anestesialääkäri Anne Cathrinen, poliisi Eivindin, opettaja Helgan ja oikeistolaisen bloggaajan Madsin ympärille.

Ensimmäisen hidastempoisen ja syventävän jakson jälkeen toinen jakso ampaisi mukanaan ja raastoi koskettavuudellaan katsojaansa.