Emilia, 25, antautuu tv:ssä viettelykselle – Wallu romahtaa nähdessään videolta, kuinka puoliso pujahtaa peiton alle vieraan miehen kanssa

Emilia päätyy Temptation Islandilla peiton alle sinkku-Joonan kanssa.

Temptation Islandilla Wallun ja Emilian suhde on ajautunut kriisiin. Emilia on seurannut kyynelsilmin iltanuotiolla esitetyistä videoista, kuinka hänen puolisonsa on lähentynyt sinkku-Jeminan kanssa. Osat kuitenkin vaihtuvat tällä viikolla, kun Emilian video ei olekaan Wallulle mieleistä katsottavaa.

Mies haukkoo henkeään nähdessään Emilian suutelevan sinkku-Joonan kanssa.

Video menee kuitenkin rohkeampaan suuntaan, kun Emilia ja Joona pujahtavat peiton alle piiloon kameroilta.

Wallu seuraa iltanuotiolla tapahtumia silminnähden järkyttyneenä.

– Mä en löydä sanoja, Wallu kyynelehtii videon nähtyään.

– Tuntuu ihan v***n pahalta kattoo tuommoista, että oma muija… Mä en tiiä mitä siinä tapahtui. Oliks se sitä, mitä mä näin? Peitto heiluu ja yhtäkkiä kun otetaan peitto pois, niin jätkällä on bokserit puolitangossa ja…Wallu kertaa näkemäänsä itku kurkussa.

Wallulle on kova pala purtavaksi, että Emilian on suudellut toista miestä ja päätynyt tämän kanssa saman peiton alle.

Hän julistaa, että jos videolla tapahtui se, mitä hän uskoi näkevänsä, niin hänen ja Emilian suhde on ohi.

– Jos se on sitä, mitä mä luulen ja mitä mä näin, niin tää oli tässä. Mun ja Empun suhde oli tässä! Wallu ilmoittaa.

Juontaja Sami Kuronen muistuttaa iltanuotiolla, etteivät Wallunkaan videot ole olleet kovinkaan mukavaa katsottavaa Emilialle.

– Kyllä tässä puolin ja toisin on pahoja asioita sanottu koko matkan ajan, juontaja toteaa.

Wallu romahtaa iltanuotion päätyttyä täysin ja kertoo muille varatuille miehille olevansa järkyttynyt näkemästään.

– Yritän pidätellä itkua koko ajan. Tiedättekö, kuinka paskalta tuntuu kun näkee, että peitto heiluu, mutta ei näe mitä siellä tapahtuu, hän suree.

Wallu itkee iltanuotiolla vuolaasti ja julistaa parisuhteensa olevan ohi.

Myyjänä työskentelevä Emilia ja asentajana työskentelevä Wallu ovat tuttuja Temptation Islandin neljänneltä kaudelta. Molemmat osallistuivat ohjelmaan sinkkuina. Kun kuvaukset oli saatu päätökseen, Emilia vei jalat alta Wallulta.

Parin yhteinen taival ei ole ollut helppo. Alkuhuuman laannuttua alkoivat vaikeudet. Viimeksi kuluneen vuoden aikana pari on ehtinyt erota jo monta kertaa.

Vakiintuneeksi sykliksi on muodostunut ero noin neljän kuukauden välein. Erot ovat kuitenkin jääneet lyhyiksi, muutamasta tunnista maksimissaan viikkoon.

