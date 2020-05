Woody Allenin uutuus valmistuu keskelle rajua riitaa – hyväksikäyttöhuhut repivät perheen hajalle, ohjaajalegenda kiistää

Woody Allen on tehnyt viime vuonna muutakin kuin elokuvia: viime vuonna hän ohjasi Milanon La Scala -oopperataloon Giacomo Puccinin teoksen Gianni Schicchi. Kuva on oopperan lehdistötilaisuudesta heinäkuulta 2019.

Woody Allen, 84, oli pitkään maailman palkituimpia elokuvaohjaajia. Nyt vanhat huhut ovat vieneet maineen, ja jopa näyttelijät ovat jakautuneet kahteen leiriin. Miten häneen oikein pitäisi suhtautua?

Yli 60 vuotta jatkuneen uran, liki 50 elokuvan ohjaamisen, 24 Oscar-ehdokkuuden, neljän Oscar-palkinnon sekä lukuisten elämäntyöpalkintojen jälkeen ohjaaja Woody Allenista, 84, on tullut elokuva-alan vaikeimpia tapauksia.

Miten häneen oikein pitäisi suhtautua?

Parhaillaan Allen viimeistelee viime kesänä kuvaamaansa uutta elokuvaa, Espanjan San Sebastianiin sijoittuvaa komediaa Rifkin’s Festival, mutta toistaiseksi on epävarmaa, missä sitä voidaan esittää – eikä syy ole pelkästään koronapandemian.

Yhdysvalloissa elokuvaväki varoo tekemästä Allenin kanssa yhteistyötä, sillä silloin heidän täytyisi ottaa kantaa asiaan, johon ei ole vastauksia.

Syynä on Allenin ja tämän entisen perheen kitkerä riita. Vanhat huhut ovat saaneet uutta tuulta viime vuosina #MeToo-liikehdinnän takia.

Syytöksen mukaan Allen olisi käyttänyt adoptiotytärtään Dylania seksuaalisesti hyväksi 1992, kun tämä oli vasta 7-vuotias. Ohjaaja itse on kiistänyt syytöksen jyrkästi jo 28 vuoden ajan – viimeksi tuoreessa muistelmateoksessaan Apropos of Nothing, joka julkaistiin maaliskuussa oman kohunsa kera.

Totuutta rajusta syytöksestä ei tiedä kukaan Allenin perheen ulkopuolella.

Tapaus on saanut Allenin fanit, rahoittajat ja muun muassa näyttelijät jakautumaan kahtia: niihin, jotka uskovat Dylania ja Allenin entistä puolisoa, näyttelijä Mia Farrow’ta, sekä niihin, jotka uskovat Allenia.

Dylan Farrow äitinsä Mia Farrow’n kanssa vuonna 2016, kun he osallistuivat Time-lehden järjestämään gaalaan.

Alun perin hyväksikäyttöväitteen esitti Farrow pariskunnan riitaisan eron jälkeen 1992. Tapausta käsiteltiin tuoreeltaan oikeudessa, mutta näyttöä ei löytynyt. Aikuisena Dylan on kuitenkin itse kertonut, että hyväksikäyttö olisi totta.

Dylanin tärkeimpänä tukijana on ollut veli Ronan, joka viime vuosina on saanut huomattavaa mainetta elokuvatuottaja Harvey Weinsteinin seksuaalisesta ahdistelusta uutisoineena tutkivana journalistina.

Allenin mukaan Dylanin väitteet perustuvat valemuistoille, jotka katkera Farrow olisi istuttanut Dylanille tämän ollessa pikkutyttö.

Motiivina olisi ollut kosto. 56-vuotias Allen kun oli aloittanut vuoden 1991 lopussa suhteen Farrow’n 21-vuotiaan adoptiotyttären Soon-Yi Previnin kanssa. Se johti Allenin ja Farrow’n eroon 12 vuoden jälkeen.

Woody Allen ja Soon-Yi Previn osallistuivat Cannesin elokuvajuhlille toukokuussa 2016.

Nykytilanne muistuttaa paljon 1990-luvun alkua. Kun suhde 35 vuotta nuoremman Soon-Yin kanssa paljastui, maine älykköohjaajana sai kolauksen. Osa faneistakin alkoi arvuutella, onko hellittyjen elokuvien tekijä sittenkin likainen vanha setä.

Muistelmissaan Allen väittää hänen ja Farrow’n suhteen olleen jo käytännössä ohi, kun hän ja Previn rakastuivat.

Kirjassa Allen hyökkää nyt Farrow’ta vastaan ja kertoo oman versionsa heidän seurusteluajastaan.

Kirjan läpikäyneen The Hollywood Reporterin mukaan Allen näki Farrow’ssa suhteen aikana uhkaavia piirteitä, joihin kuului lasten kaltoinkohtelu, joidenkin lasten suosiminen toisten kustannuksella, jo adoptoitujen lasten palauttaminen, lasten nimien jatkuva vaihtaminen sekä Ronan-pojan jalkojen kivulias pidennyttäminen.

– Vihaisella naisella oli minun varalleni kuolemaakin pahempi suunnitelma turvautua yleisimpään huoltajuusoikeudenkäynnin kliseeseen, syyttää puolisoa lapsen hyväksikäyttämisestä, Allen kirjoittaa Vulture-verkkolehden mukaan.

Allenin välit Farrow’n muihin lapsiin olivat olleet etäiset, mutta Dylanille hän oli ollut isä. Allen väittää Farrow’n sanoneen, että koska Allen vei tältä Soon-Yin, Farrow vei kostoksi tältä Dylanin.

Myös Soon-Yi Previn on kritisoinut äitiään ja tämän kasvatusmenetelmiä sekä puolustaneen aviomiestään.

Woody Allen ja Mia Farrow seurustelivat vuodesta 1980 vuoteen 1992.

Uuttera Allen oli pitkään yksi elokuva-alan ahkerimpia ohjaajia. Tyypillinen tahti oli elokuva vuodessa.

Joukkoon mahtuu Annie Hallin (1977), Rikosten ja rikkomusten (1989) sekä Match Pointin (2005) ja Midnight in Parisin (2011) kaltaisia onnistumisia – sekä kehnojakin tapauksia.

Vahvoihin onnistumisiin kuuluvat myös Manhattan (1979), jonka Teema & Fem -kanava esittää torstaina 7.5. klo 21.00, sekä 1930-luvun Hollywoodiin sijoittuva viehättävä Café Society (2016), jonka vuoro on perjantaina 8.5. klo 21.00.

Woody Allenin kuuluisimpia elokuvia on Manhattan, jossa keski-ikäinen komediakirjoittaja seurustelee 17-vuotiaan tytön (Mariel Hemingway) kanssa.

Allenin edellinen elokuva, komedia A Rainy Day in New York (2019), ei kuitenkaan Alleniin kytkeytyvän kohun takia enää päässyt Yhdysvalloissa lainkaan elokuvateattereihin.

Tähdet Timothée Chalamet, Selena Gomez ja Rebecca Hall ilmoittivat kesällä 2018, #MeToo-liikehdinnän keskellä, antavansa näyttelijäpalkkionsa hyväntekeväisyyteen.

Ensi-iltansa elokuva sai 2019 Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Suomessa se on nyt julkaistu suoraan digitaalisesti ja tallenteena.

Alkukeväästä 2019 puolestaan suoratoistopalvelu Amazon purki levityssopimuksensa Allenin elokuvista yksipuolisesti. Kiista sovittiin oikeudessa viime marraskuussa.

Timothée Chalamet ja Woody Allen elokuvan A Rainy Day in New York kuvauksissa.

Puolustajina Allenilla on ollut terapeutiksi kouluttautunut, äitiään Mia Farrow’ta avoimesti arvostellut adoptiopoika Moses sekä joukko eurooppalaisia tahoja.

Uuden Rifkin’s Festivalin on rahoittanut espanjalainen tv- ja elokuvayhtiö. Pääosissa ovat amerikkalaiset Wallace Shawn ja Gina Gershon sekä vanhan mantereen näyttelijät Christoph Waltz, Elena Anaya, Louis Garrel ja Sergi López.

Jakolinjat ovat selvät. Kun edellisen elokuvan tähdet ovat päätyneet Dylanin tiimiin, uuden teoksen tähdet ovat valinneet tietoisesti Allenin.

Manhattan, torstaina 7.5. Teema & Fem klo 21.00. Café Society, perjantaina Teema & Fem klo 21.00.