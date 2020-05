Supersuosittu Turvetta ja timantteja tulee taas – tiesitkö tämän ohjelman teosta?

Maalaiskomediat ovat edenneet televisiossa viimeiseen osaansa. Juuri ennen Turvetta ja timantteja -sarjan kuvauksia työryhmään saapui suru-uutinen.

Keväiseen tunnelmaan sopivat mitä idyllisimmin vanhat kunnon Maalaiskomediat! Nyt nähdään kuusiosainen Maalaiskomedioiden neljäs ja toistaiseksi viimeinen sarja, Turvetta ja timantteja.

Tätä ennen ilmestyivät huippusuositut Vain muutaman huijarin tähden (1998), Peräkamaripojat (2001) ja Mooseksen perintö (2002).

Menestyskomedioista Turvetta ja timantteja (2006) on muihin verrattuna kenties hivenen synkkäsävyisempi. Taustalla vaikuttanee se seikka, että rakastettu pääosanäyttelijä menehtyi juuri ennen kuvauksia.

Unohtumattoman Urmaan roolin tehnyt Matti Tuominen jätti jälkeensä aukon. Tuominen muistetaan myös ikonisena Hyvät herrat -sarjan (1990–1996) kauppaneuvos Paukkuna.

Matti Tuominen (keskellä) näytteli Maalaiskomedioiden lurjusta Urmas Hakkaraista. Tuominen kuoli vuonna 2006.

Paikkaamaan Maalaiskomediaan ideoitiin Armas Hakkarainen, Urmaan veli, jonka rooliin astui Hämeenlinnan kaupunginteatterissa pitkän uran tehnyt Matti Nurminen. Armaalla on vesibisnes, ja hän pullottaa vettä Urmaan lähteestä sekä ryhtyy suokaupoille Turpeisen (Risto Salmi) kanssa.

Mukana toheloimassa on runsas joukko Maalaiskomedia-kasvoja sekopäisestä kanttori Piiparisesta lähtien (Tom Lindholm). Piiparisen intohimona juuri nyt on uuden ja upean luominen, kun taas vaimo Hellällä (Katariina Kuisma) on mielessään aivan toisenlainen luomistyö.

Komedia tapahtuu tutuilla seuduilla Kuusniemen kunnassa. Kun turvesuolta löytyy kimberliittiä eli timantteja, kaikki haluavat oitis osingoille.

Muissa rooleissa nähdään muun muassa Kirsi Nurminen, Tuija Vuolle, Jarkko Tiainen ja Miia Nuutila.

Miia Nuutilalle rooli Maalaiskomedioiden kulttuurisihteerinä oli tv-näyttelijän uran alku, jota hän muistelee lämmöllä.

– Maalaiskomediat ovat olleet meille tekijöille pitkä yhteinen matka, ja minun elämässäni tosi ihana juttu, Miia kertoo.

– Tapaamme koko porukan kanssa edelleen kerran vuodessa, vaikkakin osa näyttelijöistä on jo poistunut keskuudestamme.

Suositut Maalaiskomediat päätyivät myös kesäteatterilavoille ympäri maan, ja näyttelijät ovat esiintyneet niissä yhdessä pitkään vielä tv-sarjojen päätyttyäkin.

Turvetta ja timantteja esitettiin kesäteatterissa Joensuussa. Kuvassa ovat Kirsi Nurminen (vas.) Risto Salmi ja Tuija Vuolle. Salmi kuoli vuonna 2016.

– Me aloitimme Suomessa sen, että veimme tv-sarjan teatterilavalle. Olen onnekas ja kiitollinen, että olen saanut viettää unohtumattomia ja ihania kesiä tällä porukalla, Miia kertoo.

Yleisö-Venlan voittanut tvsarja on kuvattu kesällä 2006. Kommellusten kuorruttaman käsikirjoituksen takana on entiseen tapaan Heikki Luoma, ja sarjan ohjaa komediakonkari Jukka Mäkinen.

Toivotut: Turvetta ja timantteja arkisin torstaina 7.5. alkaen TV2 klo 18.00