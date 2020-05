Neljä hyvää tapaa ehkäistä vanhenemista – illan tv-dokumentti paljastaa hätkähdyttäviä tuloksia

Ihmisen keskimääräinen elinikä on jo pidentynyt merkittävästi, joten moderni biolääketiede on ottanut haasteekseen terveiden elinvuosien lisäämisen. Illan Prisma-dokumentti kertoo mielenkiintoisista uusista tuloksista.

Prisman neliosainen amerikkalaissarja Terveyden salaisuudet (The Secrets of Good Health, 2018) on sujuva sekoitus yleisluontoista terveysvalistusta ja nopeita sukelluksia tieteen syvään päähän.

Ensimmäisessä jaksossa perehdytään ikääntymiseen.

Ihmisen keskimääräinen elinikä on jo pidentynyt merkittävästi, joten moderni biolääketiede on ottanut haasteekseen terveiden elinvuosien lisäämisen.

Kehitteillä on lupaavaa lääkehoitoa, mutta tarjolla on myös paljon keinoja, joilla voi itse vaikuttaa asiaan.

On väitetty, että jopa kolmannes Alzheimer-tapauksista olisi ennaltaehkäistävissä elämänvalinnoilla.

Uusin tutkimustieto kääntää käsityksemme ikääntymisestä päälaelleen ja paljastaa, kuinka ikääntymisen biologisiin prosesseihin on mahdollista vaikuttaa ja taata siten itselleen terveellisemmän vanhenemisen.

Tutkimusten annin voi tiivistää nelikohtaiseksi reseptiksi: terveellinen ruokavalio, säännöllinen liikunta, sosiaaliset kontaktit ja harrastukset sekä toimeliaisuus merkityksellisten asioiden parissa hidastavat ikääntymisen vaikutuksia.

Elimistöä on hyvä haastaa hieman ravinnonsaantia säännöstelemällä. Kaikki stressikään ei ole pahasta – itse asiassa täysi stressittömyys on pahempaa.

Laboratoriotutkimuksissa etsitään mallia muilta lajeilta ja organismeilta. Biologi Steven Austad tutkii jopa 500 vuotta eläneitä simpukoita, jotka pystyvät estämään proteiinien kasautumisen kudoksissa. Se on merkittävä ongelmien aiheuttaja ikääntyvillä ihmisillä.

Sarjassa käsitellään myös aivoja, migreeniä ja onnellisuutta.

Prisma: Terveyden salaisuudet, keskiviikkona 6.5. TV1 klo 19.00.