Lestadiolainen perheenisä Samuel piilotteli seksuaalista suuntautumistaan vuosia – kun hän lopulta paljasti totuuden, tapahtui jotain odottamatonta

Sex Tape Suomi -sarjassa tavataan vanhoillislestadiolainen pari, jonka suhdetta ei ole kaatanut se, että Samuel paljasti olevansa biseksuaali.

Sex Tape Suomi -sarjan keskiviikon jaksossa leppäveteläiset Samuel, 30, ja Aune-Elina, 31, kertovat omasta parisuhteestaan ja sen haasteista.

Samuel ja Aune-Elina ovat neljän lapsen vanhoillislestadiolaiset vanhemmat, jotka ovat olleet yhdessä 13 vuotta. Pari viihtyy hyvin toistensa seurassa, ja Sex Tape Suomi -ohjelmassa he kertovat seksielämänsä olevan aktiivista.

Aune-Elina kertoo parin vakaumuksesta ohjelmassa kameroille, ja selittää myös sen vaikutusta heidän parisuhteeseensa.

– Usko tuo meidän elämään vahvan arvopohjan. Sitä kautta tulee ajatus siitä, että mennessämme naimisiin ollaan sitouduttu siihen, että tää on pyhä asia. Seksi ja seksuaalisuuskin on kaunis asia, joka on annettu meille lahjaksi. Siitä on lupa nauttia, Aune-Elina kertoo kuvaamallaan videolla.

Parin yhteiseen matkaan mahtuu kuitenkin odottamaton käänne, kun Samuel tunnusti olevansa biseksuaali. Hän oli tuntenut jo kauan olevansa erilainen kuin perinteinen ajatus miehestä, ja myös Aune-Elina oli huomannut sen.

– Olin ruvennut jo miettimään, että mitä jos se on homo. Tai jopa haluaisi olla nainen. Niitä kumpaakaan mä en olisi halunnut sen takia, että mä olen hetero, Aune-Elina muistelee pohtineensa.

Samuelille tilanne oli vaikea, sillä hän oli lapsesta asti oppinut, että homoseksuaalisuus on väärin.

– 15-vuotiaana, kun alkaa se oma seksuaalisuus kehittymään, ja hoksaa, ettet oo normi heteromies... Ja sitten ympäristö on aika tuomitseva tai konservatiivinen, Samuel kertoo.

Vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä kasvaneelle pojalle asia oli suorastaan pelottava.

– Oot pieneltä paikkakunnalta, mutta sitten lisäksi kuulut uskonyhteisöön, jossa seksuaalisuudesta ei puhuta kovin paljon, ja lähtökohta on, että homoseksuaalisuus on synti, jota ei toteuteta.

Lopulta Samuel kertoi vaimolleen seksuaalisuudestaan vuosien vaikenemisen jälkeen, ja tunnusti olevansa biseksuaali.

Aune-Elina suhtautui asiaan erittäin hyvin. Hänen reaktionsa oli lopulta ilo ja into, kun hän sai viimein varmuuden miehensä biseksuaalisuudesta.

– Ensin mulla oli parin päivän vaaleanpunainen pilvenhattara. Olin aivan kuin uudestaan rakastunut. Että vau, mikä mies mulla on! Aune-Elina kertoo Sex Tape Suomi -sarjassa.

Hieman myöhemmin päätä nostivat kuitenkin epävarmuus ja riittämättömyyden tunne. Aune-Elina alkoi pohtia, kaipasiko hänen miehensä jotain, mitä hän ei voinut tälle antaa.

– Tuli se, että apua. Mähän en voi koskaan olla mies. Tarviiko Samppa jotakin muuta kuin mitä mä oon, Aune-Elina tunnustaa pohtineensa.

Hän kertoo tv:ssä ymmärtäneensä myöhemmin, mitä Samuelin biseksuaalisuus todella tarkoittaa. Se ei ole uhka pariskunnan rakkaudelle, vaan he voivat olla yhä onnellisesti yhdessä.

– Kyllä se kertoo mulle, jos mä en riitä.

Sex Tape Suomi keskiviikkoisin kello 22 Nelosella ja Ruudussa.