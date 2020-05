Gladiaattori-elokuva sai ensi-iltansa 20 vuotta sitten: näin Oscar-palkitun klassikon tähdillä menee nykyään – muistatko vielä heidät?

Crowe näyttelee The Loudest Voice in the Room -sarjassa FOX Newsin toimitusjohtajaa Roger Ailesia. Mies on kokenut melkoisen muodonmuutoksen, mutta Daily Mailin mukaan Crowe ei ole todellisuudessa muuttunut niin paljon kuin kuvat antavat ymmärtää. Lehden mukaan Crowe käyttää kuvauksissa erityistä pukua, joka tuo hänelle lisää kiloja.