Maalaiskomedioiden ja Ex-onnellisten Miia Nuutila muistelee hulluja työvuosiaan: ”Minua hävetti ja ahdisti, kun olin koko ajan tv:ssä”

Miia Nuutila on alkanut itse käsikirjoittaa ja ohjata näyttelemisen ohella.

Miia Nuutila tähdittää Ex-Onnellisten kolmatta kautta ja uusintoina esitettäviä Maalaiskomedioita, jotka johtavat näyttelijän uran alkutaipaleelle. Oli aikoja, jolloin Miia oli mielestään liikaakin tv:ssä.

Vuonna 1996 Miia Nuutila näytteli Teatterikorkeakoulun Kultainen vasikka -näytelmässä. Katsomossa istunut ohjaaja Jukka Mäkinen soitti pian esityksen nähtyään Miialle ja tarjosi roolia Ylen Maalaiskomedia-sarjassa.

– Näyttelijän urani alkoi siitä, Miia kertoo.

Tänä keväänä TV2 on esittänyt komedioiden sarjaa uusintoina. Sen viimeinen osa Turvetta ja timantteja (2006) alkaa torstaina 7. toukokuuta. Sarjat löytyvät myös Yle Areenasta.

Maalaiskomedioissa Miia näytteli kirkkoherran (Jarkko Tiainen) vaimoa, kulttuurisihteeri Suvi Pohtoa. Turvetta ja timantteja arkisin to 7.5. alkaen TV2 klo 18.00.

Maalaiskomedioiden välissä Miia kuvasi myös tv-sarjaa Isänmaan toivot (1998–2002). Sitten Miian kohdalle osui todellinen hittisarja, Johanna Vuoksenmaan ohjaama Tahdon asia (2005).

Eppu Salmisen kanssa Rouhialan avioparia näytellyt Miia sai Helena Rouhialan roolistaan Venla-patsaan.

– Kun menin koekuvauksiin, Eppu oli jo valittu Mikko Rouhialan rooliin, ja näyttelimme yhdessä siinä tilanteessa. Muistan, että se oli ihana hetki, Miia kertoo.

Tahdon asia -sarjassa Eppu Salmisen kanssa 2005.

– Uskon intuitioon ja energioihin, ja siitä jäi sellainen olo, että haluan todella juuri tämän roolin. Ja lensin onnesta, kun sain sen! Tajusin heti, että tästä tulee tosi hyvä sarja.

Näin myös kävi, ja Kauniaisissa asuvista naapuriperheistä kertova draamakomedia oli suuri menestys.

Siitä eteenpäin Miiaa pyydettiin kaikkialle.

– Sen jälkeen alkoi sadella haastattelupyyntöjä ja työtarjouksia. Poikani oli juuri syntynyt, ja se oli yhtä hullunmyllyä. Suostuin kuitenkin kaikkeen, koska koin sen jotenkin velvollisuudekseni, sillä olen tunnollinen ihminen.

Samanaikaisesti sateli leffarooleja ja teatterirooleja. Lopullinen niitti valtavalle julkisuudelle oli Maajussille morsian -ohjelman juontopesti 2006–2017. Se johti jälleen uusiin seikkailuihin, joihin lukeutui muun muassa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan osallistuminen vuonna 2009.

Tanssii tähtien kanssa -opettajana oli Vesa Anttila 2009.

– Suoritin monta vuotta elämääni, ja sitä jatkui aika pitkäänkin. Jaksoin kuitenkin jollain tavalla, vaikka eihän se enää ollut kivaa. Toki se oli positiivinen ongelma, että oli paljon töitä, mutta minun olisi pitänyt oppia valitsemaan ja karsimaan hommiani, Miia sanoo.

Oli myös hetkiä, jolloin Miia esiintyi monella tv-kanavalla yhtaikaa. Osa elokuvista ja sarjoista oli kuvattu aiemmin, mutta ne esitettiin samaan aikaan kuin tuoreemmat tv-työt.

– Tuntui itsekin, että olen kaikkialla ihan liikaa. Minua hävetti ja ahdisti, kun olin koko ajan tv:ssä. Itseensäkin voi näemmä kyllästyä, Miia hymähtää.

Onni oli Miian mukaan se, että hän oli jo 35-vuotias ison kuuluisuusrumban alkaessa.

– Onneksi en ollut aivan nuori tuolloin, ja se säästi minut siltä, ettei julkisuus noussut päähän.

Työuupumus on aiheena myös Ex-Onnelliset -sarjan uudella, kolmannella kaudella, joka esitetään C More -kanavalla torstaina 7. toukokuuta alkaen.

Miian roolihahmo, eroperheen äiti Laura Kekkonen paiskii töitä yrityksensä parissa, ja siinä sivussa lapset kärsivät.

– Laura kulkee tällä kaudella raskaissa vesissä. Hänen eroasuntokonseptinsa on laajentunut ja hänellä on kädet täynnä töitä. Ylikuormitus näkyy jo fyysisinä oireina, Miia kertoo.

Miia uskoo, että eroperheistä kertova komediallinen draama on siksikin niin suosittu, että sen aihepiirit ovat samaistuttavia.

– Esimerkiksi työuupumus on Suomessa iso ongelma, 25 prosenttia työikäisistä on kokenut työhön liittyvää väsymystä jossakin vaiheessa elämäänsä, ja monet vetävät itsensä äärirajoille, hän sanoo.

Ex-Onnellisissa nähdään Miia Nuutilan ohella Elsa Mämmelä, Ria Kataja, Mikko Nousiainen ja Jere Salminen (to 7.5. alkaen C More).

– Monesti nykypäivänä oletetaan myös, että kodin pitäisi olla täydellinen ja pitäisi itse olla aina sosiaalisessa mediassa onnellisen näköinen.

Sarja koskettaa näyttelijää itseään monin tavoin, sillä sen ensimmäistä kautta alettiin kuvaamaan juuri sen jälkeen, kun Miia oli eronnut lastensa isästä lähes 20-vuotisen avioliiton päätteeksi viisi vuotta sitten.

Tällä hetkellä hän nauttii uusioperhearjesta Jean S. -yhtyeestä tutun solistin Antti Paavilaisen kanssa. Espoossa asuvaan perheeseen kuuluvat molempien kaksi lasta.

– Olen alkanut itse myös käsikirjoittaa ja ohjata näytelmiä. Olen kirjoittanut Krokotiilirock-nimisen romanttisen musiikkikomedian Lappeenrannan kesäteatteriin, Miia kertoo.

Lisäksi Miian olisi tarkoitus esiintyä Vantaalla Kari Tapiosta kertovan Olen suomalainen -kesäteatterin pääroolissa yhdessä miehensä Antin kanssa, mikäli nykyinen tilanne sen sallii.

– On ihanaa työskennellä yhdessä, se on ollut ihan parasta.

