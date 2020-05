Tertta Saarikko livisti lähiöstä Rikkaat ja rahattomat -kuvauksissa ja paineli yöksi hotelliin – taustalla murheellinen syy

Ohjaaja Tertta Saarikko vietti viisi yötä Herttoniemessä ennen kuin kaipuu Helsingin keskustan vilinään kävi liian suureksi.

Ex-huippumalli ja ohjaaja Tertta Saarikko muuttaa Rikkaat ja rahattomat -ohjelman uudessa jaksossa viikoksi kodistaan Helsingin ydinkeskustassa Herttoniemen lähiöön.

Hiljaiselo kaukana keskustan sykkeestä käy Saarikolle kuvausten aikana liian raskaaksi, ja viidentenä päivänä hän päättää yllättäen pakata tavaransa. Saarikko suuntaa yöksi keskustan hotelliin.

– Olen ollut täällä jo monta päivää ja nyt tuli tunne, että nyt täytyy päästä keskustaan. Mulle iski niin järkyttävä ikävä sinne kaupungin vilinään, että hyppäsin metroon, kassi olalle ja menin hotelliin. Haluan asua täällä kivijalkakauppojen keskellä, Saarikko kertoo.

Ydinkeskustan hotellihuoneessa vietetty yö vie Saarikolle annetun niukan viikkobudjetin reilusti miinukselle. Hän päättää kuitenkin pitää budjetistaan kiinni ruokailun osalta, ja syö ostoksistaan kokkaamansa aterian hotellilla.

– Budjetti on sen verran tiukka, että vaikka kuinka tekisi mieli lähteä ulos syömään, niin ei, täällä kiltisti syön. En ylitä budjettia siltä osin, Saarikko sanoo kameralle.

Nelosen tiedotteen mukaan syynä keskustan vilskeeseen palaamiselle on Saarikon hiljattain kokema raskas menetys. Saarikon isäpuoli Klaus Järvinen menehtyi vain kaksi päivää ennen Rikkaat ja rahattomat -sarjan kuvausten alkua. Surua käsittelevälle Saarikolle yksinäisyys hiljaisessa lähiönaapurustossa kävi Nelosen mukaan liian rankaksi.

Menetyksestään huolimatta Saarikko päätti jatkaa ohjelman kuvauksissa loppuun asti. Hän tapasi vaihtoviikon päätteeksi asunnossaan Bulevardilla majoittuneen vähätuloisen kuvataiteilijan Terhi Ketolaisen.

Tertta Saarikko kaipasi vaihtoviikon aikana keskustan hälinään.

Saarikko tunnustaa tv:ssä Ketolaiselle olleensa viikon aikana yhden yön hotellissa.

– Mua rupesi ahdistamaan niin paljon, se oli varmaan se pääsyy siihen, että hyppäsin metroon ja lähdin hotelliin, Saarikko kertoo.

– Siellä on loputon virta elämää, se on jotenkin lohdullista, koen sen sillä tavalla, hän selittää.

Terhi Ketolainen asuu viikon Saarikon asunnossa Helsingin ydinkeskustassa.

Herttoniemessä asuvalle kuvataiteilijalle hiljainen naapurusto puolestaan antaa rauhaa ja voimaa.

– Mulle taas tuo on niin täydellinen asuinpaikka siinä mielessä, että näet sitä luontoa heti. Se on minulle voimanlähde, Terhi kertoo.

– Näin me ihmiset ollaan erilaisia ja sehän on tosi hienoa. On oikein hyvä nähdä erilaisia tapoja ja mahdollisuuksia elää. Luulen, että jos mulla ei olisi ollut tällainen raskas menetys tässä juuri, niin se olisi ollut minullekin helpompaa, Saarikko miettii.

Halusi perua osallistumisensa jälkikäteen

Saarikko kertoi IS:lle huhtikuussa, että osallistuminen Rikkaat ja rahattomat -sarjaan osoittautui hyvin erilaiseksi kokemukseksi kuin hän odotti.

– Kun lähdin mukaan, ohjelman työnimi oli Vaihtokaupat. Ajattelin, että tekee hyvää viettää viikko toisen elämää ja samalla mahdollistaa tälle vaihtoparille kokemus varakkaammasta elämäntavasta, Saarikko sanoi IS:lle.

Hänelle selvisi myöhemmin, että ohjelman lopullinen nimi olisikin Rikkaat ja rahattomat. Saarikko myönsi, että nimi järkytti häntä niin syvästi, että hän halusi peruuttaa osallistumisen sarjaan jälkikäteen.

– Sain shokin ja menetin yöuneni. Olin niin järkyttynyt ohjelman nimestä, Saarikko perusteli.

Saarikolle ohjelmassa oli kyse auttamisesta. Hänen 900 euron viikkobudjetillaan toinen osallistuja sai toteutettua toiveitaan.

– Hän kertoi pystyneensä tekemään asioita, joista oli vuosikausia haaveillut. Tuollaisen mahdollistaminen oli suurimpia syitäni osallistua.

Saarikko sanoi IS:n haastattelussa, että hän toivoo ohjelmasta näkyvän osallistujien lämminhenkinen lähentyminen eikä suinkaan eriarvoisuus.

– Olen saanut akateemisen suvun kasvatuksen eurooppalaisen humanismin periaatteiden mukaisesti. Siihen arvomaailmaan kuuluu sivistyksen arvostaminen. Olen kasvanut siihen, ettei rahalla ole merkitystä vaan sillä, miten muita kohtelee.

