Jalkansa murtanut suosikkimeteorologi Pekka Pouta palaa ruutuun – ottaa selvän kannan kepin kanssa esiintymiseen

Pekka Pouta loukkasi jalkansa kaaduttuaan liukkaalla nurmikolla kesken Sini-koiran ulkoilutuksen.

Koko kansan tuntema meteorologi Pekka Pouta jäi maaliskuun alussa pois televisioruudusta loukkaantumisen vuoksi.

Forecan ja MTV Uutisten meteorologi loukkasi jalkansa pahasti kesken aamuisen työvuoronsa.

Hän oli esittänyt MTV:n aamu-uutisten sääennusteen ja poikennut ulkoiluttamaan studiolla mukana ollutta Sini-koiraansa.

– Se oli ihan työtapaturma. Sini oli mukana töissä ja häntä piti ulkoiluttaa. Oli varhainen kevät ja nurmi oli jäätynyt aamun aikana. Siinä oli sellainen 10 asteen kallistus ja se riitti.

Poudan pohjeluu meni poikki rytäkässä.

– Se ei onneksi ollut pahimmasta päästä kipeä. Kun aikoinaan meni kyynärpää, niin se oli paljon pahempi.

– Pohjeluu oli murtunut irti poikki, mutta onneksi siististi. Se leikattiin ja saatiin kuntoon.

Meteorologin toipumisessa tapahtui ikävä käänne, kun hänen jalastaan löydettiin veritulppa.

– Jalkani oli hyvin turvoksissa ja irtokipsin kohdalle pohkeeseen ilmestyi punainen raita. Koko jalka oli lopulta kirkkaan punainen, Pouta kertoi IS:lle maaliskuun lopulla.

Pouta huolestui, kun hän joutui leikkauksen jälkeen syömään jatkuvasti kipulääkkeitä, eivätkä oireet hellittäneet. Lopulta Pouta päätti varata lääkäriltä ajan ja sai ikäviä uutisia.

– Itse arvioin ilman faktapohjaa, että hiukan liian tunnollisesti laitoin siihen ideaalisidettä ja liian tiukalle. Se saattoi edesauttaa tulpan muodostumista, Pouta pohti tuolloin.

Onnekseen Pouta ei joutunut veritulpan takia uudestaan sairaalaan. Pelkkä liuotushoito riitti.

– Nyt on viimeiset liuotinviikot menossa.

Poudan jalka alkaa olla kunnossa, vaikka hän käyttää edelleen keppiä. Töihin paluu on edessä.

– Nyt on tullut kaksi kuukautta täyteen sairauslomaa, Pouta laskeskelee.

– Ensi viikon maanantaina olisi tarkoitus palata töihin. Olihan se maanantai? Viikonpäivät ovat menneet ihan sekaisin, meteorologi nauraa.

Ruudussa keppiä ei nähdä.

– Kameroiden eteen en mene kepin kanssa, mutta ulkoillessa keppi on mukana. Se on vähän kuin koronamaski. Ihmiset tietävät, että tuon miehen kanssa pitää ottaa varovasti. On siinä kepissä sekin etu, että se muistuttaa minua kävelemään hyvin. Tulee tavallaan treenattua. Ja kun koiran kanssa ulkoilee, niin välillä tulee mentyä epätasaiseen maastoon.

Poudan paluusta uutisoi ensimmäisenä MTV.