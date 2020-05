Variety: Nicolas Cage tekee ensimmäisen tv-roolinsa ”tiikerikuningas” Joe Exoticina

Netflixin supersuositusta dokumenttisarjasta tuttu eläintarhan omistaja istuu parhaillaan pitkää vankilatuomiota.

Nicolas Cagen on määrä esittää Tiger King -dokumenttisarjan myötä koko maailman tietoisuuteen noussutta eläintarhan omistajaa Joe Exoticia, kertoo yhdysvaltalainen Variety-viihdelehti.

Kahdeksanosainen minisarja on lehden mukaan Cagen ensimmäinen televisio-rooli. Cage on sen sijaan niittänyt paljon mainetta valkokankaalla. Hän on aiemmin voittanut myös parhaan näyttelijän oscar-palkinnon Leaving Las Vegas -elokuvasta ja saanut vastaavan ehdokkuuden Adaptation-elokuvasta.

Cagen tiedottaja on vahvistanut asian maanantaina myös uutistoimisto AFP:lle. Cagen on määrä myös toimia sarjan tuottajana.

Varietyn mukaan sarja perustuu Leif Reigstadin Texas Monthlyssa julkaistuun artikkeliin. Sarjan tuottavat CBS- ja Imagine-televisiostudiot.

Suuria kissaeläimiä yksityiseläintarhaansa Oklahomassa hamstrannut ja eläimiä kasvattanut Joe Exotic oli jo tuttu kasvo ympäri Yhdysvaltoja, mutta räjähti ihmisten tietoisuuteen koronakevään aikaan Netflixissä esitetyn dokumenttisarjan myötä.

Netflixin katsotuimpia myös Suomessa

Supersuosittu Tiger King: Murder, Mayhem and Madness -dokumenttisarja julkaistiin Netflixissä maaliskuun 20. päivänä. Varietyn mukaan sarjalla oli jopa 34,3 miljoonaa katsojaa ensimmäisten kymmenen päivän aikana. Sarja roikkui myös Suomessa Netflixin katsotuimpien sarjojen listan kärjessä.

Nicolas Cagen tähdittämä CBS:n sarja on Varietyn mukaan jo toinen Joe Exoticista suunniteltu käsikirjoitettu sarja. Toinen suunniteltu sarja perustuu Joe Exoticia käsittelevään podcastiin. CBS:n sarjan käsikirjoittaa, tuottaa ja luotsaa Dan Lagana, joka on tunnettu Emmy-ehdokkuuden saaneesta Netflix-sarjasta American Vandal.

Oikealta nimeltään Joe Schreibvogelina tunnettu, mutta avioliittojensa myötä nimellä Joe Maldonado-Passage kulkenut Joe Exotic istuu tällä hetkellä vankilatuomiota. Hän sai pitkän tuomion muun muassa eläinten rääkkäykseen ja palkkamurhan tilaamiseen liittyen.

Exoticin elämä on ollut erittäin värikäs ja hän on muun muassa ehtinyt olla ehdolla Oklahoman kuvernööriksi.