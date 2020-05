14 menestyvää suomalaisnaista kertoo tarinansa televisiossa – "Toisten kannustamisella suuri merkitys"

Uuden Huippunaiset-sarjan ensimmäisenä vieraana on entinen huippu-uimari Hanna-Maria Seppälä.

Vahvoja tarinoita, positiivisia naisesikuvia, menestymistä sekä esimerkkejä rohkeasta unelmien tavoittelusta. Tätä on luvassa uudessa Huippunaiset-keskusteluohjelmassa, jossa naiset ovat pääosassa – sataprosenttisesti.

– Televisiossa on paljon ohjelmia, joissa haastatellaan ihmisiä, mutta keskiössä eivät ole suoranaisesti naisten menestystarinat. Nyt sen sijaan puhutaan siitä, miten he ovat päässeet asemaansa ja mitä menestys tarkoittaa heidän näkökulmastaan, ohjelman käsikirjoittaja ja juontaja Jaana Villanen kertoo.

– Haluan löytää jokaisesta vieraasta ihmisen kulissien takaa ja myös sen puolen, mitä menestyminen on vaatinut. En halua mitään rooleja tai luetteloa siitä, mitä kaikkea he suorittavat.

Tietokirjailija ja erikoisjuristi Jaana Villanen on itse tehnyt pitkään töitä naisten tarinoiden parissa, ja hänelle naisten urien edistäminen on tärkeää. 2016 hän kirjoitti Maaretta Tukiaisen kanssa Huippunaiset. Menestystarinoita -teoksen, jossa on kerrottu menestyvien naisten urakehityksistä. Viime vuonna häneltä ilmestyi #nostanainenpäivässä-kirja, johon on kerätty 365 tarinaa naisista.

Villanen kertoo havainneensa, että erityisesti naisilla on usein pelkoa epäonnistumisesta ja epävarmuudesta, koska ei tiedetä tulevaa.

– Niistä muodostuu monesti se isoin este menestykselle. Vaikka osaamista olisi paljon, ei uskalleta lähteä kokeilemaan.

Huippunaisissa keskustellaan menestyksestä monipuolisesti. Villasen tavoitteena on, että jokainen nainen laajentaisi näkemystään siitä, mitä kaikkea menestykseen kuuluu.

– Minulle on tosi tärkeää saada naiset uskomaan itseensä. Haluaisin, että ohjelman ansiosta naiset oivaltaisivat, että jos joku toinenkin on pystynyt, niin kyllä minäkin pystyn.

Myös yrittäjä-suunnittelija Minna Parikka kertoo menestyksestä.

Vieraana on 14 suomalaista naista tieteen, taiteen, urheilun, politiikan ja yrittäjyyden parista.

– Halusin sellaisia vieraita, jotka ovat omalla urallaan tehneet työtä uraauurtavasti ja edistäneet jotain itselle merkittävää.

Vaikka ohjelmasta ei ole esitetty vielä yhtäkään jaksoa, se on otettu ennakkotietojen perusteella erittäin hyvin vastaan.

– Olen saanut palautetta, että tätä on kaivattu. On huomattu, kuinka suuri merkitys on toisten kannustamisella. Ohjelmalla on syvempi tarkoitus, eikä pelkästään se, että on kivaa, kun studiossa on vieraita.

Aloitusjaksossa Hanna-Maria Seppälä puhuu onnistumisen lisäksi myös epäonnistumisesta.

Ensimmäisessä jaksossa vieraana on huippu-uimarina tutuksi tullut Hanna-Maria Seppälä.

Hän voitti maailmanmestaruuden 100 metrin vapaauinnissa 2003. Uransa aikana Seppälä saavutti yhteensä neljä MM-mitalia ja 13 EM-mitalia sekä kilpaili viisissä olympialaisissa. Hän on yrittäjä ja liikuntatieteiden maisteri.

– Haluan olla viemässä viestiä eteenpäin rohkeudesta tavoitella omia unelmia, Seppälä kertoo osallistumisestaan ohjelmaan.

Avausjaksossa Villanen ja Seppälä keskustelevat menestymisen lisäksi myös epäonnistumisesta.

– Puhumme siitä, mitä sen menestymisen kiiltokuvan takana on, mitä elämä huippu-urheilijana oli ja mitä siitä jäi käteen, Villanen valottaa.

– Oli kunnia, kun Jaana pyysi minua mukaan ohjelmaan. Oli ihanaa, että nimenomaan Jaana teki haastattelut, Seppälä sanoo.

Hanna-Maria Seppälä ui MM-kultaa vuonna 2003 Barcelonassa.

Helsingissä asuva Seppälä lopetti uintiuransa 2016. Nykyään hän pitää uintivalmennuksia leireillä ja toimii aktiivisesti urheilun hallitustyöskentelyssä. Lisäksi hän on mukana viime syksynä lanseeratussa Sport Fundissa, joka on Suomen ensimmäinen urheilijoihin sijoittava rahasto. Tällä hetkellä Seppälä valmistautuu lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin.

– Huippu-urheilijan elämää on rutiinien ja treenin puolesta tosi paljon ikävä. Olen aina tykännyt hulluna urheilijan elämäntavasta. Nykyisin aika ei riitä samanlaisiin treenitunteihin työn ja opiskelun ohessa. Käyn lähes päivittäin edelleen lenkillä ja treenaamassa. Uinti kulkee mukana kausittain.

Hanna-Maria Seppälä Pekingin olympialaisissa 2008.

Lähes parikymmentä vuotta uintimaailman huipulla antoi paljon.

– Huippu-urheilu antoi hirmuisen määrän ystäviä ympäri maailmaa, kokemuksia, maailmankatsomusta, sinnikkyyttä ja opetti tekemään töitä haluamani asian eteen. Sain myös ihanan mahdollisuuden viettää aikaa ja jakaa kaikki nämä kokemukset äitini, oman valmentajani kanssa, Seppälä sanoo.

Hän muistuttaa työn teon merkityksestä matkalla kohti unelmia.

– Motivaatio on mielestäni tärkeintä huipulle pääsemisessä. Mikään ei tule itsestään. Menestyksen eteen täytyy tehdä kovasti töitä.

Huippunaiset, tiistaisin 5.5. alkaen AlfaTV klo 21.00