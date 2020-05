Tältä näyttää huippukokki Tomi Björckin luksuskoti Australiassa – pihalla komeilee suomalainen yllätys

Tomi Björck esittelee Sydneyssa sijaitsevaa kotiaan Hansin matkassa tv-ohjelmassa.

Hansin matkassa -sarjan seuraavassa jaksossa matkustetaan Australiaan tapaamaan keittiömestari ja ravintoloitsija Tomi Björckiä.

Björck asuu vaimonsa Minkan ja parin poikien Joakimin ja Oliverin kanssa Sydneyssa. Huippukokki omistaa kaupungissa Blanca Bar & Dining -nimisen ravintolan, joka on ollut maan sadan parhaan ravintolan joukossa vuosittain.

Hans Välimäki pääsee sarjassaan tutustumaan kollegansa hulppeaan omakotitaloon. Maailmankuulun Bondi Beachin lähettyvillä sijaitseva, kaksikerroksinen talo on moderni ja valoisa. Björck pitää perheensä kotia suuressa arvossa.

– Björck-mansion, tervetuloa! Tämä on henkilökohtainen unelma, pienestä pojasta lähtien olen haaveillut, että olisi oma talo. Tämä on itse asiassa ensimmäinen oma talo, joka on ikinä ollut. Olen aina ennen ollut vuokralla, Björck kertoo Välimäelle.

Hans Välimäki vierailee sarjassaan Tomi Björckin kotona Australiassa.

Björckien kotitalossa on suuret ikkunat ja korkeita tiloja. Sen sisustusta hallitsee valkoinen, pelkistetty ilme ja mustat yksityiskohdat.

Hulppeasta asunnosta löytyy lasiseinäinen vierashuone ja oma punttisali. Luksuskeittiö on varustettu kahdella uunilla ja astianpesukoneella.

– Se, mistä jokainen lapsiperhe unelmoi: kaksi tiskikonetta!

Keittiön modernin hanan värivalo kertoo, tuleeko hanasta tavallista juomavettä vai kuplavettä.

Makuuhuoneensa Björck on varannut rauhallisen tilan meditointia varten. Lipaston päältä löytyy suitsukkeita, ja kokki pitää huolen siitä, että huone on kutsuva ja rauhallinen.

– Olen alkanut meditoimaan ja rauhoittamaan elämää. En tiedä, onko se se, että täytän 40, olenko siksi yrittänyt hakea itselleni jotain muutakin tekemistä kuin ruoanlaittoa ja ravintoloiden perustamista, Bjröck pohtii.

Makuuhuoneen parvekkeelta avautuu upea näkymä palmujen reunustamalle pihalle, josta löytyy uima-allas ja supisuomalainen yllätys: lasiseinäinen sauna.

– Kun puhuttiin, mikä on talon tärkein tai siistein juttu, niin ehkä se on tuo, Björck toteaa.

– Tämä on siisti! Välimäki ihastelee.

Tomi Björck kertoi viime viikolla Vappu ja Marja Livessä etäyhteyden avulla perheensä elämästä koronarajoitusten sulkemassa Australiassa.

– Meillä on asiat aika hyvin. Vietämme todella paljon aikaa yhdessä, ja teemme molemmat etätöitä. Olemme ehkä jo tottuneet tähän mökkihöperyyteen, Björck kertoi.

Kokki paljasti haastattelussa, että jo useamman vuoden Sydneyssa asunut perhe aikoo palata kesäksi Suomeen.

– Äidille semmoinen iloinen yllätys, että ollaan tulossa kesäksi Suomeen. En ole vielä hänelle ilmoittanut, hän ilmoitti.

Kyseessä on perheen ensimmäinen kesä Suomessa kuuteen vuoteen. Perhe palaa kotimaahansa Björckin töiden vuoksi.

– On työhommia, ja tietenkin täytyy vatvoa Suomenkin ravintola-asiat kuntoon.

Viikonloppuna Björck julkaisi kuvan Qatarista, jossa perhe poseerasi matkalla Suomeen.

