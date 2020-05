Reinikainen oli tv-ilmiö, jota katsoivat lähes kaikki – sarjan viimeinen jakso oli sen luoneelle Neil Hardwickille liikaa: ”Sietämätöntä”

Suosikkisarja Reinikaisen käsikirjoittaja Neil Hardwick ei kestä katsoa sarjan viimeistä jaksoa. Mukana jaksossa on paitsi Hardwickin hahmo, myös hyvin ainutlaatuinen kohtaus.

Karanteenissa kärvistelevän kansan iloksi televisiossa uusintana pyörivä Reinikainen on katsotuimpia tv-sarjoja. Se sai enimmillään 2,4 miljoonaa katsojaa. Reinikaisessa on yksi jakso, jota sarjan tekijä Neil Hardwick ei pysty katsomaan. Se jakso nähdään maanantaina.

Ennen Reinikaista tehtiin Tankki täyteen -sarja. Siinä sivuhenkilönä ollut konstaapeli Artturi Sakari Reinikainen (Tenho Saurén) tuli niin suosituksi, että hahmon ympärille luotiin oma sarja. Sen neljäs osa veti ruutujen ääreen 2,4 miljoonaa katsojaa.

Reinikainen oli joviaali poliisi ja toi siksi oikealle poliisille paljon myönteistä pr:ää. Tampereen poliisilaitoksen seinällekin ripustettiin Reinikaisen muotokuva.

Konstaapeli Reinikainen eli Tenho Saurén.

Auttoiko poliisi sarjan teossa?

– En muista että poliisi olisi erityisemmin auttanut kuvauksissa muuten kuin että poliisikuoro esiintyi sarjan viimeisessä jaksossa, Neil Hardwick muistelee.

– Kirjoitusvaiheessa poliisi oli hyvin avulias. Sain istua maijassa muutamana yönä ja pääsin näkemään, mitä se poliisin työ oikeasti on. Eli enimmäkseen juopuneiden kuskaamista.

Reinikaisen viimeinen jakso tulee ruutuun maanantaina. Neil Hardwick näyttelee siinä Viinikan vilauttajaa, joka on poliisin jahtaama itsensä paljastelija.

Tätä jaksoa Neil Hardwick ei pysty katsomaan.

Mikä siinä niin pahasti tökkii?

– Minun on vaikea katsoa itseäni ruudusta. En tiedä, mikä on narsistin vastakohta, mutta sellainen minä olen. Olen elämäni aikana ottanut tasan yhden selfien, enkä ole sitäkään näyttänyt kenellekään, Neil Hardwick kertoo.

Neil Hardwick on esiintynyt vaikka kuinka monessa tv-ohjelmassa. Hän on vetänyt improvisaatio-ohjelmaa Nyhjää tyhjästä. Hän on isännöinyt talk show -ohjelmia kuten Hardwick ja Hyvät, pahat, rumat. Kielikursseja on koko joukko.

Päteekö niihinkin sama, eli että et pysty niitä katsomaan?

– Juuri ja juuri jaksan katsoa, jos olen omana itsenäni ruudussa esimerkiksi haastattelijana tai haastateltavana. Mutta jos näyttelen roolia, katsominen on sietämätöntä. Sekään ei auta, että olen niin huono näyttelijä, Neil Hardwick sanoo.

Neil Hardwick ei kykene katsomaan tv-sarjoja, joissa hän itse esiintyy.

Viimeisen Reinikaisen loppu kannattaa katsoa tarkkaan. Siinä Neil Hardwickin näyttelemä Viinikan vilauttaja liikuskelee Tampereen poliisilaitoksen ympäristössä. Koko 12 minuutin kohtaus on kuvattu yhdellä ainoalla otolla ilman leikkausta. Jonkin asteista tv-historiaa.

– Se oli teknisesti erittäin vaativaa. Ensin mentiin sisään poliisiautoon, ajettiin lyhyt matka, tultiin autosta ulos, mentiin rengaskauppaan ja sieltä ulos, mentiin alas portaita poliisiaseman pihaan, noustiin nosturilla ilmaan ja niin edelleen.

– Siihen aikaan kameran perässä roikkui koko ajan kaapeleita. Mikrofonit olivat johdossa kiinni. Äänet otettiin puomilla, joka ei saanut tulla kuvaan.

– Nykytekniikalla se ei olisi mikään ongelma, mutta siihen aikaan piti aina piilottaa kaapelit ennen kuin kamera kääntyi uuteen suuntaan.

– Sitä rakennettiin ja harjoiteltiin kokonainen päivä ja kuvattiin seuraavana päivänä. En muista kuinka monta ottoa jouduttiin ottamaan ennen kuin se onnistui, mutta monta niitä oli, Neil Hardwick kertoo.

Neil Hardwick (kesk.) ohjaa Tenho Saurénia. Vasemmassa reunassa Jussi Tuominen.

Reinikainen (Tenho Saurén) joutuu nimikkosarjansa toisessa osassa puuttumaan rintamaveteraani Arska Lappalaisen (Leo Pentti) ja johtaja Grönblomin (Pauli Mäkinen) kiistaan jälkimmäisen kadonneista tekohampaista.

Amerikkalaiset tv-sarjat tehdään 5–6 sekunnin pätkistä. Siihen verrattuna 12 minuutin kohtaus on melkoinen erikoisuus.

– Minulle tekninen tiimi on aina ollut yhtä läheinen kuin näyttelijät, sekä teatterissa että televisiossa. Reinikaisen tiimin kanssa ystävystyin. Halusin antaa heille lahjan haasteen muodossa. Suunnittelin heille mahdollisimman haastavan kuvan. Ei siinä pitkässä kuvassa varsinaista taiteellista motiivia ollut, Neil kertoo.

Neil Hardwick palasi yllättäen Viinikan vilauttajan rooliin, kun Reinikaista esitettiin Tampereen Komediateatterissa muutama kesä sitten. Ensi-illassa Neil pölähti loppukiitoksissa lavalle ja räväytti berberin auki niin kuin paljastelijat tekevät. Neil oli tosin selin yleisöön.

– Reinikaisen ensi-illassa minua huvitti se, kun katsojat tunsivat jutut niin hyvin, että he alkoivat usein nauraa jo repliikin alussa, koska he tiesivät miten juttu jatkuu, Neil muistelee.

Konstaapeli Reinikaisen suosio oli aikoinaan niin kova, että hän oli vahvasti ehdolla vuoden poliisiksi.

– Tampereen poliisimestari totesi, että fiktiivistä hahmoa ei voi valita vuoden poliisiksi, kertoo Reinikaisen toinen kirjoittaja Jussi Tuominen.

Vuonna 2015 konstaapeli Reinikaisesta kuitenkin tuli Vuoden poliisi. Tämän huomionosoituksen sai Itä-Suomen poliisin konstaapeli Toni Reinikainen.

– Hän lähetti Neilille ja minulle kiitoskirjeen ja kertoi, että olemme auttaneet häntä suhtautumaan asioihin niin kuin meidän luomamme Reinikainen, Jussi Tuominen kertoo.

Reinikainen kahmi Telvis- ja Venla -palkintoja. Jostain syystä se ei hymyilytä tekijöitä, Neil Hardwickia (vas.), Tenho Saurénia ja Jussi Tuomista.

Hardwick asuu talvet Mallorcalla, joka on Espanjaan kuuluva itsehallintoalue. Varotoimet koronan takia ovat siellä tiukat. Jokaista askelta valvotaan. Apteekissa Neilille ilmoitettiin, että olisi syytä pysyä sieltä poissa, hoitakoon joku toinen apteekkiasiat.

– Tilanne ei ole muuttunut minun kohdallani. Nykyään lapset saavat mennä lyhyelle kävelylle aikuisen kanssa, mutta meikäläinen on edelleen tiukasti karanteenissa.

Ei Mallorcallakaan korona kaada väkeä sankoin joukoin petipotilaiksi.

– En tunne henkilökohtaisesti ketään tartunnan saanutta. En täällä enkä Suomessa.

Kun koronan takia on pakko olla kotona, voisi kuvitella että kirjoitustyöt sujuvat kun muutakaan ei pysty tekemään. Aivan näin ei ole. Neilillä oli kirjoitusjuttuja työn alla, mutta hän keskeytti ne. Kuukausi sitten hän kertoi IS:n haastattelussa hukanneensa suunnan.

Onko suunta jo löytynyt?

– Kirjoitus ei ole edistynyt. Keskittymiskyky on hukassa, Neil Hardwick sanoo.