10 katsomisen arvoista netti-tv-vinkkiä – uutuuksissa minisarja Hollywoodin kulta-ajan tähdistä, psykologinen trilleri ja dokumentti Michelle Obamasta

Tv-lehden toimitus valitsi parhaat vinkit jo julkaistuista ja lähipäivinä tulevista suoratoisto-ohjelmista.

Hollywood

Pe 1.5. alkaen Netflix

Ryan Murphyn ja Ian Brennanin uutuussarjassa eletään Hollywoodin kultakautta. Draama kertoo näyttelijöistä ja elokuvantekijöistä koostuvasta porukasta toisen maailmansodan jälkimainingeissa. He yrittävät läpimurtoa Hollywoodissa hinnalla millä hyvällä.

Draamasarjassa kurkistetaan myös glamourin verhon taakse. Minisarjassa piirtyy esiin epäreilu järjestelmä, jossa törmätään ennakkoasenteisiin eri rotuja, sukupuolia ja seksuaalisuutta kohtaan.

Sarjassa yhdistyvät fiktiiviset henkilöt ja tosielämän filmitähdet, jotka kärsivät identiteettinsä vuoksi. Hollywoodissa nähdään esimerkiksi Hattie McDaniel, joka oli ensimmäinen musta Oscar-voittaja sekä Rock Hudson, kaapissa oleva homoseksuaali. Hudsonia näyttelee Jake Picking.

USA Today -lehden haastattelussa Murphy kertoo olleensa jo nuorena hyvin kiinnostunut vanhasta Hollywoodista ja sen ajan henkilöistä.

– Vartuin tavallaan isoäitini kanssa, ja hän oli elokuvafriikki, joten kasvaessani kuulin siitä paljon. Mitä vanhemmaksi kasvoin, sitä enemmän olin kiinnostunut mädästä pinnan alla ja synkkyydestä glamourin takana.

Blinded by the Light

Pe 1.5. alkaen C More

Tositapahtumiin perustuvassa kepeässä draamassa pakistanilaistaustainen teini (Viveik Kalra) saa voimaa selvitä arjesta Bruce Springsteenin musiikin avulla. Gurinder Chadhan ohjaus on esitetty myös Rakkautta & Anarkiaa -festivaaleilla.

Penny on M.A.R.S.

Pe 1.5. alkaen C More

Italialaissarjan Disney-versiossa kuuluisan poptähden teinityttö (Olivia-Mai Barrett) pääsee taidelukion opiskelijaksi salanimen turvin.

Tähdet kertovat, kaudet 21 & 22

Pe 1.5. alkaen C More

Maaliskuussa menehtyneen James Liptonin haastattelusarjan kahdella viimeisellä kaudella urastaan kertovat muun muassa Scarlett Johansson ja Steve Carell.

Betty

La 2.5. alkaen HBO Nordic

Teineille suunnattu draamasarja on Crystal Mosellen ylistetyn Skate Kitchen -elokuvan spin off Sarja kertoo nuorista naisista, jotka yrittävät pärjätä New Yorkin rullaluistelumaailmassa.

Cold Courage

Su 3.5. alkaen Viaplay

Psykologisessa trillerissä käsitellään sitä, oikeuttaako päämäärä kyseenalaiset keinot. Lontooseen sijoittuva suomalaissarja kertoo suomalaisista ystävistä (Pihla Viitala ja Sofia Pekkari) ja taitavista huijauksista. Cold Couragen tapahtumat nivoutuvat Studioon, huipputaitavaan tiimiin. Ryhmä korjaa yhteiskunnan epäkohtia omankädenoikeudella. Rikossarjassa näyttelevät myös brittiläiset John Simms ja Caroline Goodall.

Pihla Viitala näyttelee pääosaa Cold Couragessa.

Lontoossa, Dublinissa, Antwerpenissä ja Kajaanissa kuvattu sarja perustuu Pekka Hiltusen palkittuun Studio-romaanisarjaan. Ohjaajina ovat ruotsalaiset Agneta Fagerström Olsson ja Kadir Ferati Balci.

Garage Kings Suomi

Ma 4.5. alkaen Dplay+

Tosi-tv-ohjelmassa seurataan kolmen auto- ja moottoripyöräprojektin valmistumista.

Samuel Heikkinen tunnetaan persoonallisista moottoripyöristään. Ulkomaillakin tunnustusta saanut Timo Hersti rakentaa ammatikseen kustom-autoja. Joni Hytin autotallissa valmistuu nelihenkisen tiimin kanssa monenlaisia ajopelejä. Kaikilla kolmella kiinnostus menopeleihin on perua lapsuudesta.

Garage Kings Suomi -sarjassa yhdistyvät moottoriöljyn katkuiset autotallit tarkkaan suunnitteluun ja koristeellisuuteen, kun tuunaajat haluavat saada menopelinsä täydelliseen kuntoon.

Billions, kausi 5

Ma 4.5. alkaen HBO Nordic

Talousrikoksia sivuavan juonittelusarjan uudella kaudella Bobby Axelrod (Damian Lewis) ja Chuck Rhoades (Paul Giamatti) saavat vastaansa Mike Princen (House of Cards -sarjasta tuttu Corey Stoll).

Natalie Wood: What Remains Behind

Ke 6.5. alkaen HBO Nordic

1981 hukkuneen näyttelijälegendan tytär Natasha Gregson Wagner jututtaa äitinsä ystäviä. Woodin mies Robert J. Wagner kertoo ensimmäistä kertaa tämän kuolemasta.

Michelle Obama: Minun tarinani

Ke 6.5 alkaen Netflix

Michelle Obama avaa elämäänsä intiimissä dokumentissa, joka on kuvattu Obaman Minun tarinani -kirjanjulkaisukiertueen aikana.