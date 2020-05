Pieni talo preerialla oli 70-luvun ihana hittisarja – suursuosion jälkeen tähdet kokivat karmean kohtalon: huumeriippuvuus, kodittomuus...

Legendaarinen Pieni talo preerialla -sarja oli menestys 1970–1980-luvuilla. Rakastettu sarja nähdään jälleen tv:ssä, ja IS selvitti, mitä sen tähdille tapahtui suursuosion jälkeen.

Pieni talo preerialla -tv-sarjan ensiesityksestä on ehtinyt vierähtää vuosikymmeniä, mutta sen maine pysyy yhä. Sarjan näyttelijöistä tuli aikansa tähtiä, ja monelle heistä Laura Ingalls Wilderin kirjoihin perustuva ohjelma jäi uran kohokohdaksi.

Osa sarjan tähdistä ajautui myöhemmin syöksykierteeseen, mutta osa loi menestyneen uran hittisarjan jälkeenkin.

Pieni talo preerialla oli valtava hitti 1970- ja 80-luvuilla.

Melissa Gilbert

Melissa Gilbert, 55, esitti sarjassa Laura Ingallsia. Hän oli vain 10-vuotiassa hypätessään rooliinsa.

Pieni talo preerian jälkeen Gilbert on toiminut Screen Actors Guildin puheenjohtajana. Hän on aktivoitunut myös politiikassa, ja pyrki kongressiedustajaksi demokraattien ehdokkaana vuonna 2015. Kampanja jäi kuitenkin kesken pahojen selkävaivojen vuoksi.

Melissa Gilbert näytteli Laura Ingallsia kulttisarjassa. Myöhemmin hänen elämänsä luisui alamäkeen päihdeongelmien vuoksi.

Gilbertin nuoruus oli värikäs ja myrskyisä. Hän alkoi käyttää kokaiinia ja juoda runsaasti alkoholia 19-vuotiaana, samoihin aikoihin kun Pieni talo preerialla -sarja päättyi. Kolmekymppisenä Gilbertin alkoholinkäyttö riistäytyi käsistä.

Hän paljasti vuonna 2012 National Enquirer -lehdelle menettäneensä tuolloin isoisänsä ja juoneensa kaksi viinipulloa suruunsa joka ilta, koska ei pystynyt nukkumaan. Vuonna 2012 Gilbert oli pysynyt jo vuosia raittiina, mutta pelkäsi luisuvansa takaisin ahdinkoon.

Gilbert on eronnut kaksi kertaa, ja hänellä on molemmista eroon päättyneistä liitoistaan yksi lapsi. Toisen lapsensa Gilbert on nimennyt Michaeliksi sarjassa esiintyneen Michael Landonin muistoksi. Nykyään Gilbert on naimisissa Kolkyt ja risat -tähti Timothy Busfieldin kanssa.

Melissa Gilbert kolme vuotta sitten.

Gilbertin terveys reistaili pitkään, ja hän kärsi vaikeista selkävaivoista. People-lehti kertoi aiemmin, että Gilbertin selkävaivat alkoivat pullistuneesta välilevystä, ja ne pahenivat, kun näyttelijä sai niskavammoja ja aivotärähdyksen pieleen menneestä tanssinumerosta Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa 2012. Myöhemmin hänen päälleen romahti talon parvekkeen osia.

Gilbert on noussut otsikoihin myös kauneuskirurgian vuoksi. Muutama vuosi sitten hän poistatti silikonirintansa niiden niiden terveysvaikutusten vuoksi. Hän kertoi olevansa tyytyväinen pienempiin rintoihinsa.

Michael Landon

Ingallsin perheen isää Charles Ingallsia esittänyt Michael Landon oli tähti jo ennen Pieni talo preerialla -sarjaa. Hän oli esittänyt vuosien ajan suositussa Bonanzassa Joe Cartwrightia. Komeasta Landonista tuli nopeasti naiskatsojien suosikki, jolle sateli fanipostia enemmän kuin kenellekään muulle sarjan tähdistä.

Michael Landon Pieni talo preerialla -sarjassa vuonna 1974. Näyttelijä oli naiskatsojien suuri suosikki.

Bonanzan päätyttyä Landon sai tähditettäväkseen Pieni talo preerialla -hittisarjan. Hän toimi myös sen tuottajana, käsikirjoittajana ja ohjaajana. Sarjan jälkeen Landon jatkoi näyttelemistä tuottamassaan Enkeli maantiellä -sarjassa.

Landonin elämä mullistui, kun hänellä todettiin 1991 haimasyöpä. Hän kertoi haastatteluissa ennusteen olleen erittäin huono, ja hän valmistautui kuolemaan.

Michael Landon ja Melissa Sue Anderson Pieni talo preerialla -sarjassa.

Landonin viimeinen esiintyminen oli The Tonight Show’ssa kesäkuussa 1991. Heinäkuussa 54-vuotias näyttelijä menehtyi kotonaan Malibussa läheistensä ympäröimänä.

Viime vuonna Landonin kuolemaa tutkittiin Autopsy-tv-sarjassa. Ohjelmassa nostettiin esiin outoja Pieni talo preerialla -sarjan kuvauspaikkaan liittyviä yksityiskohtia, ja niiden mahdollisia vaikutusta Landonin terveyteen.

Peoplen mukaan sarjan tekijät selvittivät sarjan kuvauspaikan Simi Valleyssa olleen vain 24 kilometrin päässä tutkimuslaboratoriosta, jonka ydinreaktori hajosi osittain vuonna 1959. Tutkijoiden mukaan onnettomuudella oli Simi Valleyn asukkaiden terveyteen hirvittäviä seurauksia.

– Tutkimusten mukaan tämä on johtanut jopa 2 000 syöpäkuolemaan ja syöpädiagnoosit ovat kasvaneet alueella 60 prosentilla, lääkäri Michael Hunter sanoi ohjelmassa.

Michael Landonin ura päättyi vuonna 1991, kun näyttelijällä todettiin haimasyöpä. Hän kuoli 1. heinäkuuta 1991.

Hunter kuitenkin toppuutteli arvailuja siitä, olisiko Landonin terveys voinut heikentyä kuvauspaikalla vietettyjen vuosien seurauksena.

– Ei ole tieteellisiä todisteita, että hänen haimasyöpänsä liittyisi tapaukseen.

Autopsy-ohjelmassa työtoverit kertoivat Landonin juomatottumusten ja tupakanpolton olleen todennäköisempi syy hänen terveysongelmiinsa.

Kollega Karen Gassle muisteli Pieni talo preerialla -kuvausryhmä tienneen Landonin juopottelusta, ja että hänelle tuotiin usein kesken kuvausten alkoholia.

Landon ehti elämänsä aikana naimisiin kolmesti ja sai yhdeksän lasta.

Alison Arngrim

Ilkeän Nellie Olesonin roolin jälkeen Alison Arngrim, 58, jatkoi uraansa komiikan parissa.

Alison Arngrim oli teini-ikäinen näytellessään pahiksena tunnettua Nellie Olesonia.

Näyttelijä on puhunut julkisuudessa avoimesti siitä, miten hän tuli seksuaalisesti hyväksikäytetyksi lapsena.

– Saan edelleen viestejä ihmisiltä, jotka kertovat, ettei heillä ollut samanlaista täydellistä lapsuutta kuin Ingallsin perheellä sarjassa. Myös minulle sarja toi lapsena asioita ja kokemuksia, joita en muutoin saanut, hän kertoi Today Show’ssa 2010.

Arngrim on kertonut Nellie Olesonin esittämisen auttaneen häntä käsittelemään vihaansa.

– Pahiksen rooli on täydellinen. Olen aina rakastanut Nellien kaltaisten hahmojen esittämistä. On todella kummallista, että 11- tai 12-vuotiaana ihmiset kutsuvat sinua ämmäksi, mutta se on tarkoitettu kohteliaisuudeksi, hän nauroi Today Show’ssa.

Alison Arngrim loi hittisarjan jälkeen uran stand up -koomikkona. Kuva viime syksyltä Berliinistä.

Koronapandemian alettua Arngrim päätti ilahduttaa Pieni talo preerialla -faneja lukemalla Laura Ingalls Wilderin kirjoja ääneen Facebook-sivuillaan joka päivä. Hän on pukeutunut videoillaan sarjan hengen mukaisesti.

Melissa Sue Anderson

Melissa Sue Anderson, 57, nähtiin Pieni talo preerialla -sarjassa Mary Ingallsina. Hän oli sarjassa mukana vuosina 1974–1981. Maryn rooliin hypätessään Anderson oli vasta 11-vuotias.

Melissa Sue Anderson näytteli Mary Ingallsia. Nykyään hän on kahden aikuisen lapsen äiti ja asuu Kanadassa.

Nykyään Anderson on naimisissa yhdysvaltalaisen käsikirjoittaja Michael Sloanin kanssa ja heillä on kaksi lasta. Anderson ei juuri ole näytellyt 2000-luvun alun jälkeen, vaan keskittynyt huolehtimaan perheestään kotiäitinä.

Karen Grassle

Karen Grassle, 78, muistetaan roolistaan Inglassin perheen äitinä Caroline Ingallsina. Grassle oli jo ennen Carolinen roolia niittänyt menestystä teatterin parissa.

Karen Grassle ja Michael Landon vuonna 1974.

Sarjan jälkeen Grassle jatkoi näyttelemistä teatterissa, ja on esiintynyt pienissä rooleissa myös lukuisissa elokuvissa. Myöhemmin hän on toiminut yhtenä Sante Fe’s Resourcen teatterin perustajana ja sen taiteellisena johtajana.

Charlotte Stewart

Eva Beadle Simmsiä eli opettaja Miss Beadlea näytellyt Charlotte Stewart, 79, julkaisi kesäkuussa 2016 muistelmansa A Bad Girl's Guide to Becoming Miss Beadle, Mary, and Me.

Charlotte Stewart ja Alison Angrim sarjassa 1977.

Teoksessa Stewart kertoi vuosistaan Pieni talo preerialla -sarjassa sekä nuoruusvuosiensa vilkkaasta seksielämästä, alkoholismista ja huumeriippuvuudesta, joka oli koitua jopa hänen kohtalokseen.

Stewart paljasti deittailleensa nuorena tunnettujen näyttelijöiden ja taiteilijoiden kanssa, kuten The Doors -nokkamies Jim Morrisonin, näyttelijä Jon Voightin, Bill Murrayn ja Chad Everettin kanssa. Näyttelijän mukaan Morrisonista tuli hänelle hyvä ystävä, kun taas Murrayn kanssa kyse oli vain yhden yön suhteesta.

– 70-luku oli naisille kokeellista aikaa: vapaata rakkautta sekä paljon marihuanaa ja huumeita, Stewart kertoi Smashing Interviewsin haastattelussa.

– Olin vähän yli 20-vuotias ja näyttelijätär kaupungissa, jossa oli paljon hyvännäköisiä sinkkumiehiä. He olivat kiinnostuneita minusta. Se oli mahtavaa aikaa, en kadu mitään, hän sanoi.

Charlotte Stewart vuonna 2014.

Juhliminen alkoi kuitenkin koitua taakaksi Stewartille, ja muutama vuosi Pieni talo preerialla -sarjan päättymisen jälkeen hän ajautui ongelmiin huume- ja alkoholiriippuvuuden takia. Stewart tuhlasi omaisuutensa ja päätyi lopulta kodittomaksi.

– Olen onnekas, että olen edes hengissä, Twin Peaks -sarjassa myöhemmin nähty tähti totesi Fox Newsille.

