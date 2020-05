Nuori Sean Penn aloitti uransa Pieni talo preerialla -sarjasta – tällaista oli klassikkosarjan kulisseissa

Pieni talo preerialla -näyttelijöiden myöhempää elämää varjostivat terveys- ja päihdeongelmat. Melissa Gilbert nimesi poikansa syöpään kuolleen Michael Landonin mukaan.

Kaiva nenäliinat esiin, sillä iki-ihana Pieni talo preerialla tulee takaisin televisioon. Sydämellinen ja liikuttava suosikkisarja korvaa korona-ajan takia tauolle menneen Milanon naisten paratiisi -sarjan.

Alun perin vuosina 1974–1982 esitetty Pieni talo preerialla pohjautuu Laura Ingalls Wilderin omaelämäkerrallisiin kirjoihin. Sarja seuraa päähenkilön Lauran ja hänen uudisraivaajaperheensä elämää 1870-luvulta lähtien.

Klassikkosarja alkaa Teema & Fem -kanavalla vappupäivänä Suomessa ennen näkemättömällä pilottijaksolla, jossa Ingallsin perhe lähtee Wisconsinin suurista metsistä matkalle kohti Kansasia etsimään omaa paikkaansa preerian laidalla. He asettuvat Plum Creekiin lähelle Walnut Groven kaupunkia, joka sijaitsee Minnesotassa.

Pilottijakson jälkeen sarjaa näytetään aina maanantaista perjantaihin Teema & Femin iltapäivässä.

Päähenkilöä Lauraa esittää pisamanaamainen Melissa Gilbert, joka hyppäsi Lauran roolin ollessaan vasta 10-vuotias. Hänen hyväntahtoisia vanhempiaan eli Charles ja Caroline Ingallsia näyttelevät Michael Landon ja Karen Grassle.

Lauran (Melissa Gilbert) isosisko Mary (Melissa Sue Anderson) sokeutuu sarjan neljännellä kaudella.

Perheeseen kuuluvat myös pieni Carrie-tytär (roolissa vaihtelivat Lindsay ja Sidney Greenbush) sekä isosiko Mary (Melissa Sue Anderson). Mary sokeutuu tarinassa myöhemmin. Keskeisissä rooleissa nähdään Lauran ilkeää koulukaveria Nellie Olesonia esittänyt Alison Arngrim sekä Ingallsin adoptiopoika Albert (Matthew Laborteaux).

Sarjan alkaessa Michael Landon oli jo suuri tähti Bonanza-menneisyytensä takia. Charles-isän roolin ohella Landon toimi sarjan tuottajana, käsikirjoittajana ja ohjaajana.

Landon jätti menestyssarjansa vuonna 1983. Hän jatkoi tv-töitään Suomessakin nähdyssä Enkeli maantiellä -sarjassa. Landon kertoi Life-lehden haastattelussa sairastavansa haimasyöpää vuonna 1991.

Michael Landon muistetaan myös Bonanzasta ja Enkeli maantiellä -sarjasta.

– Jos kuolen, kuolema joutuu taistelemaan saadakseen voiton minusta, hän tuumi lehdelle.

Tähti jaksoi uskoa paranemiseensa, mutta hän menehtyi 54 vuoden iässä syöpään heinäkuussa 1991.

Melissa Gilbert nimesi neljä vuotta myöhemmin oman poikansa Michaeliksi rakastetun oppi-isänsä mukaan. Landonin perheen kanssa ystävystynyt Gilbert muisteli Landonin hauskoja tapoja kulisseista.

Melissa Gilbert, 55, on äiti ja isoäiti, joka on kirjoittanut menestysteoksen ja yrittänyt mukaan politiikkaan.

– Nappasin sammakoita kiinni, ja Mike laittoi niitä suuhunsa. Hän meni ihmisten luo ja alkoi puhua, ja sammakot loikkivat ulos hänen suustaan. Se oli meidän paraatitemppujamme.

55-vuotiaan Gilbertin elämää ovat varjostaneet nuoruuden huume- ja päihdeongelmat sekä reistaileva terveys. Vuonna 2012 näyttelijä oli mukana Yhdysvaltain Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja loukkasi pahasti itsensä tanssinumerossa.

Vuonna 2015 Gilbert aktivoitui myös politiikassa asettumalla demokraattipuolueen kongressiehdokkaaksi. Gilbert joutui kuitenkin keskeyttämään kampanjansa kivuliaiden selkävaivojen vuoksi.

Mary Ingallsia näytellyt Melissa Sue Anderson, 57, oli mukana sarjassa 11-vuotiaasta asti vuodesta 1974 vuoteen 1981, jolloin hän jätti sarjan. Tv- ja elokuvatöitä enää harvakseltaan tehnyt Anderson elää nykyään onnellista elämää tv-tuottajamiehensä Michael Sloanin sekä kahden jo aikuisen lapsensa kanssa Montrealissa, Kanadassa.

Pahis Nellietä esittänyt Alison Arngrim rakasti mielipiteitä jakanutta Nellietä, joka perustui yhdistelmään kolmesta Laura Ingalls Wilderin lapsuudenajan tutusta. Nellie muistetaan ilkikuristen temppujensa ohella kiharasta saparokampauksestaan, joka oli todellisuudessa peruukki.

– Pahiksen rooli on täydellinen. Olen aina rakastanut Nellien kaltaisten hahmojen esittämistä. On todella kummallista, että 11- tai 12-vuotiaana ihmiset kutsuvat sinua ämmäksi, mutta se on tarkoitettu kohteliaisuudeksi, 58-vuotias entinen lapsitähti nauroi Today Show’ssa.

Pieni talo preerialla -sarjan tähdistä tällä hetkellä menestynein ja tunnetuin lienee Kyle Richards, joka esitti adoptiotyttö Alicia Sanderson Edwardia. 51-vuotias Richards on ollut mukana Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjassa alusta asti ja elää pröystäilevää hienostoelämää kiinteistömogulimiehensä Mauricio Umanskyn kanssa. Richards on Paris Hiltonin täti.

Sarjassa debyyttinsä teki muun muassa Oscar-voittaja Sean Penn, jonka isä ohjasi tuolloin sarjan jaksoja.

Sean Penn (4. vas.) teki debyyttinsä Pieni talo preerialla -sarjassa vuonna 1974.

13-vuotias ruutupaitainen Sean Penn näytteli sarjan jaksossa pientä sivuosaa.

Sean Penn näytteli ensimmäisessä tv-roolissaan 1974.

Vaikka Pieni talo preerialla sijoittui Minnesotaan, sarjaa kuvattiin todellisuudessa Kaliforniassa. Kuvauspaikkana toimi valtava Big Sky Movie Ranch Simi Valleyssa. Samalla tilalla kuvattiin muun muassa Bonanzaa ja Dallasia.

Valitettavasti salaman aiheuttama maastopalo tuhosi osan Big Sky -elokuvatilasta viime vuoden huhtikuussa.

Pieni talo preerialla perjantaina 1.5. Teema & Fem klo 15.30 ja ma–pe klo 16.05/16.00