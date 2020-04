Paula Koivuniemi puhuu tv:ssä rakkaudesta Loirin, Tähkän ja Sillanpään kanssa: ”Katkeroitunut en ole koskaan”

Yle uusii vappuna Paula Koivuniemen 70-vuotisohjelman, jossa Paula avaa avoimesti omia ajatuksiaan rakkaudesta muun muassa Vesa-Matti Loirin kanssa.

Vappuaaton toiveuusintana nähdään parin vuoden takainen dokumentti Paula Koivuniemestä, kun hän täytti 70 vuotta.

Paula Koivuniemi @studio -ohjelmassa Paula kohtaa yhdeksän suosittua miesartistia. Joukossa ovat muun muassa Jari Sillanpää, Vesa-Matti Loiri, Lauri Tähkä ja Elastinen.

Musisoinnin ohella keskustellaan elämästä, kuolemasta ja rakkaudesta.

Luvassa paljon itkua, naurua, muistelua, tunnustuksia, ja hermoilua.

– Rakkaus on tuonut elämääni myös kauheat tuskat, Paula avautuu Lauri Tähkälle.

Paulalle entuudestaan joukon kaikkein tutuimmat ihmiset olivat Tähkä ja Vesku Loiri.

Lauri Tähkä ja Paula Koivuniemi puhuvat herkistä aiheista.

Veskun kanssa Paula pyyhkii kyyneleitä, kun kaksikko miettii elämän päättymistä.

– Olen paljon yksin, mutta en ole yksinäinen, Vesku pohtii.

Kaksikko käsittele kuolemaa Eilen kun mä tiennyt en -kappaleessa.

– En haluaisi laulaa lähtemisestä, koska olen niin vahvasti elämässä kiinni ja terve. En ole pysähtynyt ajattelemaan kuolemaa, vaikka monia samanikäisiä ja nuorempiakin ystäviä ja kollegoita on täältä lähtenyt, Paula sanoi Tv-lehdelle.

Jari Sillanpäähän Paula tutustui, kun tämä esiintyi hänen 50-vuotissyntymäpäivillään parikymmentä vuotta sitten. He laulavat yhdessä kappaleen Entiselle rakastetulle.

– Minulla on ollut ikäviä eroja, mutta en ole katkeroitunut koskaan. Sovinto on parasta, Paula kertoo ohjelmassa Jarille.

– Vaikka eron hetkellä voi olla vihaa, aika tekee paljon. En ole vihoissani eksien kanssa, Jari vastaa.

Jari Sillanpään Paula on tuntenut jo pitkään.

Intiimi studiotilanne johti syvällisiin keskusteluihin.

– Pienessä tilassa hiljaisessa studiossa pystyi avautumaan asioista ihan eri tavalla kuin vaikkapa kotioloissa, jossa kissat pyörivät jaloissa ja maukuvat, Paula kertoi tuolloin.

Levyprosessin dokumentointi oli tärkeää tuleville sukupolville.

– Mielestäni me teimme musiikin historiaa. 20–30 vuoden kuluttua osasta meistä on jo aika jättänyt, ja uudetkin sukupolvet näkevät, miten hienoja miehiä meillä on ollut.

Dokumentissa seurataan levyntekoprosessia yhdessä Sillanpään, Loirin, Elastisen, Tähkän, Samuli Edelmannin, Michael Monroen, Toni Wirtasen, Pate Mustajärven ja Tuure Kilpeläisen kanssa.

Jokainen artisti laulaa Paulan kanssa, ja kappaleet päätyivät Paulan Duetot-levylle.

– Valitsin mukaan artistit, joiden kanssa olen tehnyt aiemmin töitä, ja joita kunnioitan ja ihailen, Paula kertoi Tv-lehdelle ohjelman ensiesityksen aikaan 2017.

Vappupäivänä uusitaan puolestaan toisen lavakuningattaren, Katri Helenan 50-vuotisen uran juhlakonsertti Tampere-talossa 2013.

Siellä kuullaan artistin uran tärkeitä kappaleita sekä hänen mietteitään elämästä julkisuudessa ja yksityishenkilönä.

Katri Helenan 50-vuotisen uran juhlakonsertti on vuorossa vappupäivänä.

Katri Helena kuluttaa paljon aikaa kulttuurin parissa myös kotona ja silloin, kun taas pääsee tien päälle keikkamatkoille. Samoin tekee Paula Koivuniemi.

Molemmat katsovat televisiosta päivittäin uutisia.

– Seuraan aktiivisesti uutisia ja päivän politiikkaa, se on hyvin kiinnostavaa. Kuuntelen paljon Yle Puhetta, Katri kertoi Tv-lehdelle tähtien yhteishaastattelussa 2017.

– Katselen uutisia ja urheilua. Saatan seurata jotain tennismatsia keskellä yötä, Paula paljasti.

Ulkoilu ja liikkuminen on molemmille lähellä sydäntä. Katri Helena kuuluu avantouintiseuraan ja tekee paljon pihatöitä.

Paula käy pyöräilemässä sekä ystävänsä Raili Hulkkosen kanssa sauvakävelemässä.

– Meillä molemmilla on Katrin kanssa valtava työmoraali, ja terveet elämäntavat ovat ihan elinehto, jos haluaa olla huipulla, Paula sanoi.

– Jos nuorena tuli keikan jälkeen vähän juhlittua, niin ennen neljääkymmentä ikävuotta piti jo mennä kiltisti keikan jälkeen kotiin nukkumaan, Paula tiivisti.