Au pairit -Ada, 20, koki elämänsä parhaimmat Tinder-treffit Uudessa-Seelannissa: ”Oli itsestäänselvyys heille...”

Toukokuussa alkava Au pairit Uudessa-Seelannissa on suosikkisarjan seitsemäs kausi. Yksi viidestä au pairista on mormoniperheen kasvatti Ada.

Espoosta kotoisin oleva 20-vuotias Ada on kasvanut mormoniperheessä. Kosmetologiksi valmistunut Ada lähti mukaan Au pairit Uudessa-Seelannissa -ohjelmaan, koska halusi itsenäistyä ja nähdä, miten muissa perheissä eletään.

Hän kokee uskontonsa vuoksi jääneensä tietyistä asioista paitsi. Kirkossakäynti on hiipunut viime vuosina.

– En lähtisi, jos olisin vielä kirkossa mukana. Siellä on vähän tiukemmat säännöt, Ada sanoo aloitusjaksossa.

Ada kertoo mormoniuskonnon kieltävän juomisen, huumeet, tupakan, teen, kahvin ja kiroilun. Lisäksi polvet ja olkapäät pitää olla peitettyinä.

Hän matkaa Aucklandiin yhdessä toisen au pairin Jussin kanssa. Jussi tulee lentokentälle yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Pari on seurustellut reilun vuoden. Ada yllättyy Jussin tulosta.

– Kun näin Jussin, luulin, että hän on homo. Sitten kun hänen tyttöystävänsä tuli, luulin, että ne tulevat parina sinne.

– Jussi vaikuttaa chilliltä ja menevältä tyypit, kyllä me tullaan toimeen. Kyllä meillä on paljon juteltavaa, jos se ei paljastu ihan hirveäksi juntiksi.

Tulevissa jaksoissa annetaan ymmärtää Adan olevan kiinnostunut Jussista. Ada ampuu huhut alas IS:n haastattelussa.

– Se vaikuttaa siltä, mutta ei oikeasti ollut. Me vain spekuloitiin mutta sitä suurenneltiin. Ei ollut mitään ihmeellistä. Sanoin, että olen kiinnostunut, mutta musta se on aivan eri asia kuin ihastuminen. Olen oikeasti kiinnostunut monista ihmisistä ja onhan Jussi kivannäköinen ja sillä on samanlainen huumorintaju kuin mulla.

Suorapuheinen Ada sanoo, ettei ikinä päästäisi poikaystäväänsä hengailemaan kuukausiksi Uuteen-Seelantiin muiden naisten kanssa, kuten Jussin tyttöystävä teki.

Sini, Emel, Jane, Ada ja Jussi ovat mukana uudella kaudella.

Sinkkunainen laittoi Tinderin tulille Uudessa-Seelannissa. Kaudella nähdään hänen deittailuaan.

– Siellä oli mun elämäni parhaimmat treffit. Joka treffeillä mun ei edes tarvinnut miettiä, maksanko mä, vaan se oli itsestäänselvyys heille. Suomessa mulla silleen, että pidän lompakkoa varalla, että mitens tää nyt menee, maksetaanko puoliksi vai miten.

Ada sanoo uusiseelantilaisten miesten ottaneen naisen eri tavalla huomioon.

– Ne olivat tosi herrasmiehiä. Käyttäytyivät eri tavalla kuin suomalaismiehet.

Hän toivoisi suomalaismiesten ottavan Tinder-treffeillä deittinsä paremmin huomioon ja keskittyvän niihin treffeihin paremmin.

Au pairit Miamista tuttu Jane saapui myöhemmin mukaan sarjaan. Ada myöntää, että hänellä oli omat ennakkokäsityksensä Janesta.

– Mun mielestä Janella oli suojakuori päällä alussa. Se oli ylimielinen mutta kun se pääsi mukaan ja siihen tutustuu, niin onhan Jane tosi ihana ihminen ja hänestä saatu kuva vääristynyt.

Ada ei kadu mitään, mitä kaudella tapahtui. Hän tuli hyvin juttuun nelihenkisen perheensä kanssa. Isän ja äidin lisäksi perheeseen kuuluvat 4,5-vuotias Tenzin ja 1,5-vuotias Toby.

– Lopussa oltiin tosi läheisiä eikä mutsi olisi halunnut päästää mua pois sieltä, hän naurahtaa.

Au pairit alkaa toukokuun 20. päivä Yle Areenassa ja TV2:lla.