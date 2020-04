Uma Thurman 50 vuotta – Tarantinon muusasta kasvoi monipuolinen näyttelijä

50 vuotta täyttävä Uma Thurman tunnettaan monien menestysroolien näyttelijänä. Hänen omassa elämässäänkin olisi aineksia elokuvaksi asti.

Vuoden 1994 lopulla 24-vuotiaan Uma Thurmanin nimi oli yhtäkkiä kaikkien huulilla. Ohjaaja-käsikirjoittaja Quentin Tarantinon dialogivetoinen ja mustan huumorin sävyttämä rikoselokuva Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta oli juuri saanut ensi-iltansa.

Rooli oli mallina työskennelleen Thurmanin läpimurto näyttelijänä. Ohjaaja Tarantino halusi Thurmanin rooliin niin palavasti, että luki tälle käsikirjoituksen puhelimessa. Studio olisi tahtonut Holly Hunterin tai Meg Ryanin, mutta Tarantino piti päänsä. Thurmanista tuli Tarantinon muusa, joka näytteli myöhemmin myös ohjaajan Kill Bill -elokuvissa.

Sittemmin Pulp Fiction saavuttanut modernin klassikon aseman. Se voitti Oscarin parhaasta alkuperäiskäsikirjoituksesta ja oli ehdolla kuuteen muuhun Oscariin. Myös Thurman oli ehdolla ikonisesta roolistaan gangsteri Marsellus Wallacen Mia-vaimona. Elokuva palkittiin myös Cannesissa vuoden 1994 parhaana elokuvana.

Uma Thurman näytteli vuonna 1991 Robin Hoodissa Marian-neitoa.

Kolmen veljen ja yhden siskopuolen katraaseen kuulunut Uma Thurman syntyi Bostonissa, ja hän sai buddhalaisen kasvatuksen. Nimi Uma tarkoittaa hindujen valon ja kauneuden jumalatarta.

Ja kaunotar Thurmanista varttuikin. Hän oli vain 15-vuotias, kun hän keskeytti koulunsa voidakseen panostaa mallintöihin. Ensimmäisen elokuvaroolinsa hän teki 17-vuotiaana Kiss Daddy Goodnight -trillerissä (1987).

Thurman on ollut naimisissa kahdesti. Ensimmäinen aviomies oli Thurmania 12 vuotta vanhempi brittinäyttelijä Gary Oldman. Vuonna 1990 solmittu nuoruudenliitto jäi lyhyeksi, sillä onnea kesti vain vajaat kaksi vuotta. Seuraavan aviopuolisonsa, näyttelijä Ethan Hawken, Thurman tapasi Gattaca-elokuvan kuvauksissa vuonna 1998. Pari sai liittonsa aikana kaksi lasta: Mayan (1998) ja Levonin (2002). Myös Mayasta tuli vanhempiensa tavoin näyttelijä.

Hollywoodin unelmaparina pidetty kaksikko erosi kohun saattelemana vuonna 2004, kun Hawke narahti pettämisestä perheen lastenhoitajan Ryan Shawhughesin kanssa. Ethan ja Ryan Hawke ovat edelleen naimisissa ja heillä on liitostaan kaksi tytärtä.

Thurmanista tuli äiti vielä kolmannen kerran, kun hän sai Luna-tyttären silloisen on-off-poikaystävänsä, sveitsiläismiljönääri Arpad Bussonin kanssa vuonna 2012.

Thurmania on useasti kutsuttu ohjaaja Quentin Tarantinon muusaksi.

Thurmanista kasvoi monipuolinen näyttelijä. Hänet on nähty esittämässä pääosia niin draamoissa, trillereissä kuin romanttisissa komedioissakin.

Pitkälle ja värikkäälle uralle on kuitenkin mahtunut myös kuoppia. Thurman on muun muassa kieltäytynyt näyttelemästä Lara Croftia, josta sittemmin tuli yksi Angelina Jolien uran menestyneimpiä roolisuorituksia. Ohjaaja Peter Jackson puolestaan kosiskeli Thurmania Taru sormusten herrasta -jättitrilogiansa Eowyniksi, mutta tähti kieltäytyi kunniasta. Asia harmitti myöhemmin kovasti Thurmania.

– Siitä on kauan aikaa, ja se on yksi elämäni huonoimpia päätöksiä, Thurman sanoi pari vuotta sitten The Late Show with Stephen Colbert -ohjelmassa.

Myös tähden yksityiselämään on mahtunut vastoinkäymisiä. Hän kertoi kaksi vuotta sitten New York Timesin haastattelussa olevansa yksi niistä naisista, jotka ovat joutuneet tuottaja Harvey Weinsteinin ahdistelemiksi. Thurman on myös sanonut tulleensa 16-vuotiaana raiskatuksi vanhemman miehen toimesta.

Vuosina 2004-2011 Thurman taas joutui sitkeän vainoajan kohteeksi ja asiaa puitiin oikeudessa asti.

Thurman joutui vakavaan auto-onnettomuuteen Kill Bill -elokuvan kuvauksissa vuonna 2003. Autoa ajanut Thurman törmäsi palmuun ja sai vakavia vammoja polviinsa sekä aivotärähdyksen. Näyttelijä sanoi myöhemmin New York Timesin haastattelussa luulleensa, että ohjaajana toiminut Quentin Tarantino yritti tappaa hänet. Tähden mukaan Tarantino painosti häntä auton rattiin näyttelijän estelyistä huolimatta.

Fanit odottavat kuumeisesti, että nähdäänkö Kill Bill -elokuvista vielä kolmas osa.

Tarantino on puolestaan kertonut, että kyseinen onnettomuus on yksi hänen elämänsä suurimmista katumuksen kohteista. Kaksikko kuitenkin teki sovinnon asiasta jo vuosia sitten.

Nähtäväksi jää, palaako Thurman vielä legendaarisen Beatrix Kiddon rooliin. Tarantino sai leffafanit villiintymään viime vuonna, kun hän kertoi keskustelleensa Thurmanin kanssa vakavasti Kill Bill 3 -kamppailuelokuvan tekemisestä.

