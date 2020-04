Mathilda, 22, kävi läpi äärimmäisen muodonmuutoksen miellyttääkseen miestään – purskahtaa itkuun kertoessaan kauneusleikkauksistaan tv:ssä

Kumppaninsa kanssa suhdettaan Temptation Islandilla testaava Mathilda eli Mattu kertoo muuttuneensa täysin kumppaninsa vuoksi.

Temptation Island Suomen torstain jaksossa Mathilda, lempinimeltään Mattu vie treffeille viime viikolla saarelle saapuneen sinkku-Anttonin.

Vauhdikkaiden treffien lomassa kaksikko keskustelee Mattun ja Jarkon eli Japen suhteesta ja etenkin siitä, miten Jape suhtautuu Mattun ulkonäköön ja millainen vaikutus hänellä on siihen ollut.

Mattu avautuu treffeillä sinkku-Anttonille kauneusleikkauksistaan.

Mattu avautuu Anttonille muuttaneensa koko olemuksensa Japen vuoksi.

– Ennen kuin mä tapasin Japen, mä olin kunnon hippityttö. Mulla ei ollut meikkiä, ei ollut tätä rusketusta, mä olin tosi vaalea, en käyttänyt rintsikoita, ei ollut silareita, Mattu kertoo.

– Sit kun me tavattiin, niin pikkuhiljaa musta tuli tällainen. Valehtelisin jos sanoisin, että mä en ottanut pelkästään Japen takia silareita, Mattu sanoo.

Anttoni ei voi uskoa kuulemaansa.

Mathilda kertoo ottaneensa silikoni-implantit Jarkon toiveesta.

Mattu kertoo asian tulleen puheeksi parin kesken, koska monella Japen ja Mattun yhteisellä kaverilla on silikonirinnat. Mattu oli tiedustellut kumppaniltaan, pitäisikö hänenkin hankkia rintoihinsa täytettä.

– Sit se sanoi, että joo tee se, se olis tosi kiva.

Mattu purskahtaa lohduttomaan itkuun kertoessaan millaisia kommentteja ulkonäöstään hän on kumppaniltaan kuullut.

– Jape on sanonut, että se ei pitänyt mua hyvännäköisenä silloin kun me tavattiin. Se tuli esiin, kun puhuimme siitä, miten paljon olen muuttunut. Hän sanoi mulle, että hän ei ajatellut mua yhtä hyvännäköisenä silloin kun me tavattiin, Mattu sanoo kyyneleitään pyyhkien.

Mattun treffikumppani Anttoni kuuntelee naisen avautumista hämmästyneenä.

– Kyllähän siitä pitäisi lähteä, että suhun rakastutaan sen takia minkälainen sä oot, eikä niin, että sun täytyy muuttua sen takia, Anttoni valistaa.

Mattun mukaan rakkaalta ei ole herunut kehuja ulkonäöstä sen enempää myöskään operaation jälkeen.

– Oliko sitten hukkareissu.

