Positiivisesta raskaustestistä iloinneet Riina, 30, ja Ari, 43, saavat murheellisia uutisia Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa: ”Kaikista kamalinta”

Viime viikolla Riina ja Ari pääsivät iloitsemaan positiivisesta raskaustestistä Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa. Tämän illan jaksossa he saavat kuitenkin huonoja uutisia.

Viikon takaisessa Lapsi tuntemattoman kanssa -jaksossa nähtiin, kuinka kumppanuusvanhemmuuteen ryhtyneet Riina, 30, ja Ari, 43, iloitsivat positiivisesta raskaustestistä. Tulevassa jaksossa ilouutinen kääntyy kuitenkin suruksi, kun Riinan raskaus keskeytyy yllättäen.

– Mä olin aikaisemmin päivällä soittanut jo neuvolaan ja varannut ajan parin viikon päähän ja sitä me sitten iloittiin ja suunniteltiin kaikkea kivaa jo heti sillon uutena vuotena, Riina kertaa onnenhetkiään ennen suru-uutisia.

– Sitten keskiviikkona, kun tulin takaisin Suomeen ja menin töihin yövuoroon, niin sitten alkoi ihan kunnolla menkat, Riina kertoo.

Riina kuvailee raskauden keskenmenoa tuskalliseksi sekä henkisesti että fyysisesti.

– Paracetamolista ei ollut mitään hyötyä, Riina vuodattaa Arille.

Riina ja Ari olivat ensimmäinen pariskunta, jotka yrittivät laittaa kumppanuusvanhemmuutensa alulle Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmassa.

Suru realisoitui Riinalle vasta neuvolaan soittaessaan.

– Toki sekin (neuvolan työntekijä) oli tosi pahoillaan. Se oli muuten kaikista kamalinta, muutaman kanssa kun puhui puhelimessa, niin se oli semmonen mikä sai omankin olon sellaiseksi tosi.. melkein niinku surulliseksi, Riina kertoo.

Ari kertoo parin jatkavat yrittämistä ja toivovan parasta.

– Tämmöstä tää elämä on. Tää on aika mielenkiintoinen projekti. Ei ole niin helppoa kuin luulisi, että tosta noin vaan. Ei todellakaan. On vaikea projekti, Ari puolestaan pohtii.

Lohjalainen Riina ja Tallinnassa asuva Ari huomasivat jo alkumetreillä, että heillä on paljon yhteistä. Parin juttu luisti niin hyvin, että he pohtivat jo lyhyen tutustumisen jälkeen mahdollisen yhteisen lapsensa asumisjärjestelyjä. Riina ja Ari olivatkin sarjan kumppanuusvanhemmuuspareista ensimmäinen, joka yritti saada lapsen aluilleen.

