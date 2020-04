Suomalainen ex-huippumalli vaihtoi uran kotiäitiyteen – nyt hän kertoo tv:ssä, kuinka synnytti molemmat lapset kotonaan luottamuspulan vuoksi

Suvi Riggs kertoo Hans Välimäelle, miksi hän on synnyttänyt lapsensa kotonaan.

Mallikoulu-tv-sarjasta julkisuuteen pompannut Suvi Riggs (o.s. Koponen) on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä suomalaismalleista. Riggs on luonut näyttävän kansainvälisen uran muotimaailman huipulla ja työskennellyt muun muassa Ranskassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa. Suomalaiskaunotar on myös löytänyt maailmalta rinnalleen Tyler Riggsin, jonka kanssa hän on perustanut perheen.

Hans Välimäki vierailee Hansin matkassa -ohjelmassaan tällä viikolla Suvin ja hänen perheensä luona Los Angelesissa. Suvi toimii nykyään kotiäitinä kahdelle lapselleen, ja viihtyy uudessa roolissaan mainiosti.

Kotiaan esitellessään Suvi paljastaa, että ei synnyttäisi Amerikkalaisessa sairaalassa. Siksi molemmat lapset, Juniper, 3, ja Raelyn, 2, ovat syntyneet kotona.

– June on syntynyt tässä ja Raelyn on syntynyt tuolla suihkussa, Suvi kertoo Hansille kylpyhuoneessa.

– Tässä ne syntyi, ja sit mä olin kaksi viikkoa tossa sängyllä vaan, Suvi selostaa kaksikon siirtyessä makuuhuoneeseen.

Suvi Riggs viihtyy kotiäitinä.

Hans kommentoi, että kotisynnytys lienee Suomessa harvinaisempaa kuin Amerikassa. Myös Suvi kertoo, että Suomessa hän olisi todennäköisesti synnyttänyt sairaalassa.

– Mä en vaan luota tähän Amerikan sairaalasysteemiin. Mullakin on kavereita, jotka lentää Suomeen ihan vaan synnytystä varten, nainen tietää.

Töiden kautta tavanneella ja vuonna 2012 naimisiin mennyt pariskunta on kotiutunut tytärtensä kanssa Yhdysvaltoihin.

Suvi odottaa parhaillaan puolisonsa kanssa kolmatta lasta. Ex-huippumallin julkaisemista kuvista päätellen lapsen laskettu aika on aivan pian.

Riggs kertoi muutama viikko sitten Instagram-tilillään, kuinka tasan kymmenen vuotta sitten uhmasi ystäviensä kehotuksia ja meni ensimmäisille treffeille tulevan puolisonsa kanssa.

– 13.6.2009 Tyler Riggs vei minut ensimmäisille treffeillemme Empire State Buildingiin. Kolme päivää myöhemmin hän kertoi, että hän oli aloittamassa kahden vuoden näyttelykoulun New Yorkissa, kaupungissa, josta minä yritin epätoivoisesti päästä pois.

– Kaikki ystäväni varoittivat minua deittailemasta näyttelijää. KYMMENEN vuotta ja kaksi lasta myöhemmin teemme kolmatta päivää ensimmäistä elokuvaamme ja voin rehellisesti sanoa, että olen iloinen, etten kuunnellut ystäviäni.

Riggs kertoo, että hänen äitinsä Kaarina Koponen kehotti tytärtään menemään naimisiin rakkaudesta, ei rahasta ja että tämä oli aivan oikeassa.