Ohjaaja ja kuvaaja paljastavat kulissien takaa, miten Unelmahäät-sarjaa tehdään – parien valintaan vaikuttaa erityisesti yksi käytännön seikka

15 vuotta Unelmahäitä ja sen edeltäjää TV2:n Satuhäitä kuvannut Tommi Ylirönni ja ohjaaja Timo Järvelä kertovat, miten suosikkiohjelmaa tehdään.

Pahin jännitys iskee kirkossa. Alttarille pitäisi astella elämänkumppanin kanssa mutta polvet tutisevat. Katsoja ei näe, kuinka TV5:n Unelmahäät-ohjelman sulhanen tai morsian turvautuu tuttuun kameramieheen.

Peräti 15 vuotta Unelmahäitä ja sen edeltäjää TV2:n Satuhäitä kuvannut Tommi Ylirönni Filmaattisilta kertoo joutuneensa useampaan otteeseen rauhoittelemaan hermoilevaa hääparia. Kun kuvauspäiviä on kertynyt kuudesta kymmeneen ja materiaalia noin 50 tunnin edestä, niin kuvaajasta on tullut hääparille luottoihminen. Ylirönni on ystävystynyt joidenkin parien kanssa ja pitää heihin yhä yhteyttä.

Katsoja voi äimistellä Unelmahäitä myötähäpeän vallassa, mutta kuvaaja ei näe sarjan hääpareja samalla tavoin.

– Ihmiset ovat erilaisia, ja ohjelmaan pyritään hakemaan monenlaisia pareja. Itse olen viihtynyt aina hyvin eri porukoissa, hän kertoo.

Unelmahäiden tekijät haluavat antaa jokaisessa jaksossa mahdollisimman rehellisen kuvan pariskunnasta.

– Kyllä siitä tulee aina parin näköinen, mutta pitää muistaa, että kyse on kuitenkin viihteellisestä ohjelmasta, ohjaaja Timo Järvelä huomauttaa.

Unelmahäissä on totuttu näkemään häihin valmistautumisen iloja ja suruja, säästelemättä raivokohtauksia, alkoholin lipitystä ja kirosanoja. Keskustelupalstat laulavat jakson jälkeen, kun katsojat purkavat tunteitaan. Hääparin ulkoinen habituskaan ei jää analysoimatta. Ohjaaja ja kuvaaja vakuuttavat parien tietävän, mihin somemyrskyyn he ovat lähdössä.

Hakemuksia sarjaan tulee vuosittain kymmenittäin läpi Suomen.

– Siitä puhutaan näiden parien kanssa. Kirjoittelua tulee paljon ja harvemminhan se on positiivista. Kaikki parit ovat kuitenkin varautuneet siihen.

Pohjoisimmat jaksoista on tehty Inarissa, eteläisimmät Hangossa, itäisimmät Kiteellä ja läntisimmät Pyhäniemellä.

– Aika paljon ohjelmia tehdään Kehä kolmosen sisäpuolella, joten ihan tietoisesti haluamme tässä näyttää sitten koko Suomea.

Järvelä kuvailee Unelmahäiden olevan jokavuotinen katsaus suomalaiseen yhteiskuntaan 10 hääjuhlan kautta. Mukaan pääsee tietyin kriteerein. Hakevien pitää kirjoittaa sivun mittainen mielenkiintoinen kirje itsestään ja rakkaustarinastaan.

Ohjelmaan osallistuvien parien pitää olla eri-ikäisiä ja eri puolilta Suomea. Yksi käytännön seikka on suuressa roolissa pareja valittaessa.

– Se ratkaisee paljon, milloin he menevät naimisiin. Me pystymme yhden viikonlopun aikana kuvaamaan kahdet eri häät. Jos osuu monta hakemusta yhdelle viikonlopulle, kuten esimerkiksi suosituille heinäkuun ensimmäisille viikonlopuille, täytyy jättää väliin. Sanotaan, että jos häät ovat epätavanomaiseen aikaan, niin siinä on pieni etunsa, Järvelä vinkkaa.

Häitä kuvaa yleensä kolme kameramiestä. Kuvassa Tommi Ylirönni, Jyri Pukkila ja Janne Viitamäki.

Unelmahäitä katsoessa hämmästyttää, kuinka moni pareista on seurustellut vain lyhyen tovin.

– Kyllä varmaan jonkin verran enemmän on sellaisia, jotka ovat seurustelleet vähän aikaa. On oltu vuosi, pari tai kolme yhdessä, ei paljon pidempään.

Perinteiset kirkkohäät yhdistävät Unelmahäiden pareja – ja oikeastaan suurta osaa suomalaisista hääpareista.

– Olivat puitteet mitkä tahansa, suomalaisissa häissä on aina aika sama kaava. Kyllä ne yllättävän samanlaisia ovat, Järvelä vakuuttaa.

