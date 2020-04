Masked Singer Suomi -hahmo joutui paljastamaan kasvonsa – vain yksi tuomareista arvasi totuuden

Jälleen yksi julkisuudesta tuttu suomalainen joutui jättämään Masked Singer Suomi -kilpailun ja samalla paljastamaan henkilöllisyytensä.

Masked Singer Suomi -ohjelman seitsemännessä jaksossa kilpailusta putosi jälleen yksi julkisuudesta tuttu suomalainen, joka joutui paljastamaan jakson päätteeksi todellisen henkilöllisyytensä.

MTV:n Masked Singer Suomi -ohjelmassa oli alun perin mukana 12 suomalaisten tuntemaa julkkista. Kukaan heistä ei kuitenkaan esiintynyt ohjelmassa omana itsenään, vaan he ovat laulaneet tuomareille ja kotikatsomoille päästä varpaisiin naamioituneina.

Kilpailun seitsemännessä jaksossa esiintyivät kaikki ohjelmassa jäljellä olevat kuusi hahmoa: Ampiainen, Peacock, Heinäseiväs, Leijona, Kisu sekä Kana.

Jenni Kokander, Maria Veitola ja Janne Kataja muodostavat Masked Singer Suomi -ohjelman tuomariston.

Julkkikset esiintyvät kotikatsomoiden, studioyleisön, juontaja Ile Uusivuoren ja tarkentavia kysymyksiä esittävien panelistien edessä, johon kuuluvat Janne Kataja, Jenni Kokander ja Maria Veitola. Lisäksi jokaisessa jaksossa nähdään vieraileva panelisti. Tämän viikon jaksossa vierailevana panelistina oli laulaja Benjamin.

Jokaisen esityksen jälkeen tuomariston jäsenet joutuivat arvuuttelemaan, kuka julkisuudesta tuttu suomalainen maskin takana piileskelee. Panelistien avuksi jokainen kilpailija joutui kertomaan itsestään myös yhden totuuden.

Esitysten päätteeksi yleisö äänesti suosikkiaan ja vähiten ääniä saanut hahmo joutui paljastamaan itsensä. Tällä kertaa vähiten ääniä sai Kana, joka joutui riisumaan maskin ja paljastamaan oikean henkilöllisyytensä kaikkien edessä.

Tuomarit arvuuttelivat Kanan olevan juontaja Susanna Laine tai seksuaaliterapeutti Maaret Kallio. Maskin takaa paljastui kuitenkin entinen Miss Suomi Viivi Pumpanen. Tuomareista ainoastaan Veitola arvasi totuuden.

– Ihan mielettömän hyvä laulaja olet. Miksi et laula enemmän? Veitola ihmetteli, kun Pumpanen paljasti kasvonsa.

Ohjelman seitsemännessä jaksossa kuultiin euroviisuvoittaja Loreenin Euphoria-kappale, Ellinooran Leijonakuningas, Johanna Kurkelan Sun särkyä anna mä en, JVG:n Ikuinen Vappu sekä Bruno Marsin Just The Way You Are.

Tähän mennessä kasvonsa ovat joutuneet paljastamaan yleisölle näyttelijä Sami Uotila, yrittäjä Mikael Jungner, kokki Henri Alén, räppäri Paleface, meteorologi Pekka Pouta sekä Miss Suomi Sara Chafak.

Ohjelman tuomaristo on arvellut aiemmin, että mukana kisassa olisivat muun muassa Sara Sieppi, Mikko Leppilampi, Jaana Pelkonen, Pippa Laukka, Erika Vikman, Teemu Selänne ja Kirsi Alm-Siira.