Too Hot To Handle -uutuussarja villitsee Netflixissä: tästä siinä on kyse

Netflix otti järeät aseet käyttöön halutessaan osansa reality-tv-kakusta.

Ensin tuli Love Is Blind, joka koukutti useat Netflixin katsojat.

Uusia kausia odottavalle reality-fanille on nyt tarjolla tuore, hieman erilainen deittiohjelma Too Hot To Handle.

Ohjelmassa kymmenen sinkkukilpailijaa viedään huvilalle. He eivät saa muhinoida keskenään ja jos tämä pitää, joku voittaa 100 000 dollaria.

Mutta.

Jos joku rikkoo sääntöjä, voittosumma pienenee, Cosmopolitan kertoo.

Teoilla on seurauksia ja rangaistuksilla hintansa.

Jos suutelee, voittosumma pienenee 3 000 taalalla. Eniten rahaa palaa, jos osallistujat harrastavat seksiä keskenään. Potista häviää tuolloin peräti 20 000 dollaria.

Näin tuotantoyhtiö kuvailee sarjan ideaa:

– Kymmenen nuorta, kuumaa sinkkua ympäri maailmaa kokoontuu yhteen merenrantaparatiisiin. Kilpailijat odottavat, että edessä on elämän eroottisin kesä, mutta sitten tulee yllättävä käänne.

– Sitoutumiskammoiset nuoret – jotka ovat tottuneet satunnaisiin suhteisiin – joutuvat luopumaan kaikesta seksuaalisesta toiminnasta kilpailun ajan, mikäli he mielivät voittaa.

– Ei pussailua, ei peuhaamista lakanoiden välissä eikä edes itsensä hyväilyä. Jokainen lipsahdus vähentää voittopottia.

– Kilpailijat elävät ylellisessä ymäristössä. Pystyvätkö sarjaseurustelijat luomaan syvempiä ihmissuhteita? Vai käykö kiusaus liian suureksi?