”Ihminen on hirviö” – uudessa rikossarjassa natsit marssivat 1930-luvun Los Angelesissa ja Game of Thrones -tähdestä tulee tuhon jumalatar

Penny Dreadful: City of Angels -sarjan etsivät (Daniel Zovatto ja Nathan Lane) törmäävät tutkimuksissaan rasismiin, korruptioon ja populismin nousuun – sekä tuhon jumalattareen (Natalie Dormer).

Rikosdraamasarja Penny Dreadful: City of Angels alkaa maanantaina HBO Nordicilla. Game of Thrones -tähti kytkee rasismia käsittelevän juonen nykyaikaan: ”Sarjan sijoittuminen vuoteen 1938 on olennaista.”