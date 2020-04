Suomalainen Jasmin lävähti amerikkalaiskatsojien eteen kohuohjelmassa – paljastaa nyt, millaista elämä Blake-rakkaan kanssa todella on

Pariskuntien on saatava K1-viisumi, jonka turvin puoliso voi tulla Yhdysvaltoihin kolmeksi kuukaudeksi. Kun lentokone laskeutuu Amerikkaan, on heillä tasan 90 päivää aikaa tutustua toisiinsa. Sen jälkeen hääkellojen on kilkatettava, tai puoliso joutuu palaamaan takaisin kotimaahansa.