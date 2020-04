Yksi juonenkäänne on ärsyttänyt Paluu tulevaisuuteen -leffan faneja jo vuosia – nyt käsikirjoittaja pistää stopin kiistalle

Käsikirjoittaja Bob Gale päätti lopettaa vuosikymmeniä fanien parissa jatkuneen ihmettelyn.

Sosiaalisessa mediassa levisi vähän aikaa sitten 5 täydellistä elokuvaa -niminen haaste, jossa listattiin ylittämättömiä leffoja kautta aikojen. Paluu tulevaisuuteen -elokuva päätyi monen haasteeseen osallistuneen listalle.

Samalla jatkui kiistely yhdestä juoniaukosta, joka on harmittanut elokuvan faneja jo pitkään: miten on mahdollista, että menneisyyteen singahtaneen Martyn isä ja äiti eivät muista häntä menneisyydestä?

Keskusteluun saatiin uutta potkua, kun Marvelin elokuvantekijä James Gunn ilmoitti Twitterissä, että täydellinen elokuva voi olla eri asia kuin suosikkielokuva tai mahtava elokuva.

– Täydellinen elokuva on jotain, mikä kestää alusta loppuun, vaikka siinä olisi selviä virheitä – esteettisiä tai rakenteellisia. Loogisia virheitä ei saisi olla, Gunn kuvaili.

Hän viittasi nimenomaan vuoden 1985 hittielokuvaan.

Paluu tulevaisuuteen -leffassa Marty päätyy vahingossa 1950-luvulle ja joutuu onnettomuuteen, johon oikeassa historiassa joutui hänen isänsä. Marty päätyy oman äitinsä lapsuudenkotiin hoivattavaksi. Siellä hänen nuori äitinsä ihastuu Martyyn hänen isänsä sijaan. Marty kertoo nimekseen Calvin Klein.

Lea Thompson näytteli Lorraine Baines McFlyta, Martyn äitiä menneisyydessä.

Muun muassa Guardians of the Galaxy -elokuvan tähti Chris Pratt vastasi Gunnille:

– Ehkä he muistavatkin hänet, mutta eivät Martyna. Kun Marty palaa takaisin vuoteen 1985, hänen isänsä ja äitinsä eivät ole nähneet häntä enää vuosikymmeniin. Ehkäpä Martyn vanhemmat ovat huomanneet jotain samankaltaisuutta omassa pojassaan ja siinä kaverissa, jonka he tapasivat lyhyesti 20 vuotta aiemmin?

Paluu tulevaisuuteen -leffan käsikirjoittaja Bob Gale lopetti kiistelyn keskiviikkona The Hollywood Reporterille antamassaan lausunnossa.

– Pitää muistaa, että George ja Lorraine (Martyn isä ja äiti) tunsivat Martyn / Calvinin vain kahdeksan päivän ajan kun he olivat itse 17-vuotiaita. He eivät edes nähneet Martya joka päivä.

– Monia vuosia myöhemmin he ovat saattaneet muistaa sen mielenkiintoisen pojan, joka saattoi heidät yhteen. Mutta kysykääpä keneltä tahansa heidän omista kouluajoistaan. Kysykää, kuinka hyvin he muistavat sen yhden kaverin, joka oli samalla luokalla yhden lukuvuoden? Tai muistavatko he sen tyypin, jonka kanssa kävivät yksillä treffeillä? 25 vuoden jälkeen moiset asiat ovat enää utuisia muistoja.

– Niinpä Lorraine ja George saattavat ajatella, että olipa hauskaa, että he tapasivat kerran jonkun Calvin Klein -nimisen ihmisen. Ja vaikka heidän oma poikansa muistuttaisi tätä Calvinia edes vähän, niin se ei olisi mikään iso juttu. Useimmat meistä katsovat vanhoja luokkakuvia, ja siellä on taatusti monta vanhaa luokkakaveria, joissa on samaa näköä kuin omissa lapsissa.