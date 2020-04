Temptation Island -ohjaaja paljastaa, miten kohusarjaa oikeasti tehdään – näin tuotanto puuttuu kulisseissa peliin

Ohjaaja Kimmo Mäki kumoaa Temptation Islandin tekemiseen liittyviä myyttejä.

Tänä torstaina Temptation Island Suomi Extrassa vierailee kaikki ohjelman kaudet ohjannut TIS-konkari Kimmo Mäki. Samin ja Harrin luona vieraileva ohjaaja tarjoilee vastauksia katsojiakin kaudesta toiseen askarruttaviin kysymyksiin. Mäki kertoo, että tosi-tv:n ohjaaminen on työnä mukavaa, mutta myös arvaamatonta.

– Välillä on ollut kausia, et ei tästä tule mitään. Sitten taas pari päivää eteenpäin huomataan, että tämähän on kaikkien aikojen kausi, hän tiivistää jännittävää tekoprosessia.

Voit katsoa Kimmo Mäen koko haastattelun yllä olevalta videolta.

Mäen mukaan katsojat pohtivat usein paljon sitä, kuinka paljon Temptation Islandin tapahtumat noudattavat ennalta laadittua käsikirjoitusta. Ohjaajalla on tähän yksiselitteinen vastaus.

– Ei me voida käsikirjoittaa tällaista. Osallistujat tekevät sen käsikirjoituksen ihan itse sinne meidän luoman maailman sisälle, hän kommentoi.

Vaikka Temppareissa luodaan otolliset olosuhteet hölmöilyyn, ei ohjelman erityisenä tarkoituksena silti ole erottaa pareja.

– Se ei anna meille yhtään sen enempää kuin se, että ne tulisivat sieltä pois parina, ohjaaja pohtii.

– Olen ollut yhteydessä ohjelman jälkeen melkein kaikkien parien kanssa. Melkein kaikki ovat kiittäneet jälkeenpäin, että oli hienoa olla mukana, vaikka tuli erokin, hän lisää.

Kimmo Mäki (vas), Harri Moisio (kesk) ja Sami Kuronen (oik) TIS-Extrassa.

Tämänkin kauden alussa muun muassa sosiaalisessa mediassa pohdittiin paljon sitä, kuka kirjoittaa sinkkujen räävittömät esittelyrepliikit. Ohjaajan mukaan kunnia myös tästä kuuluu osallistujille.

– Me saatetaan siinä vaiheessa sparrata ja pyytää ehkä tiputtamaan joku pois, jos siellä on vaikka joku liian rivo juttu. Saatetaan ehdottaa, että muuta tämä tähän muotoon, niin se on vähän hauskempi. Mutta kyllä ne on sinkut, jotka ne kirjoittaa.

Kuronen pyytää Mäkeä kertomaan siitä, kuinka tarkoitushakuisesti iltanuotiovideoiden on tarkoitus provosoida puolison toilailuja seuraavia pariskunnan jäseniä.

– Totta kai niitä tilanteita kärjistetään, mutta kyllä se kaikki mikä sieltä iltanuotiovideolta näkyy, on totta. Me ei voida laittaa sanoja kenenkään suuhun. Me ei pyydetä ketään valehtelemaan. Me jäätäisiin siitä aina kiinni, ohjaaja selvittää.

Mäki toteaa, että olisi epäreilua, jos osa saaren tapahtumista selviäisi osallistuneille pareille vasta kotisohvalla.

– Meidän on pakko näyttää totuus siitä, mitä siellä on tapahtunut ja mitä kuka on sanonut, Mäki toteaa.

– Jos sen näkisi vasta ohjelmasta, niin olisihan onhan se aika karua. Katsoa muutamaa kuukautta myöhemmin, että siellä on tapahtunut tuollaista. Sä et ole nähnyt sitä siellä paikan päällä ja pääset reagoimaan vasta kotisohvalla.

Temptation Island Suomi Extra torstaisin Nelosella heti pääohjelman jälkeen .