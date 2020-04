Netflixin suosituimmassa sarjassa nähdään Helsinki-niminen hahmo – näin serbialaisesta eläinlääkäristä tuli tähti Espanjassa

Darco Peric näyttelee Helsinkiä Netflixin Rahapaja-sarjassa.

Darco Peric syntyi 43 vuotta sitten pienessä itäserbialaisessa Kladovon kaupungissa Tonavan rannalla.

Pericin kerrotaan kiinnostuneen taiteista jo nuorena. Ihka ensimmäinen esiintyminen tapahtui kun hän oli hädintuskin 5-vuotias. Kuubalainen laulaja pyysi pienen miehen kanssaan lavalle laulamaan Guantanameraa. Pericin elämä sai uuden päämäärän. Tämän jälkeen häntä ei pidätellyt mikään ja jokainen koulunäytelmä oli saanut uuden vakiokasvon.

Vuonna 1991 Pericin maailma järkkyi, kun Jugoslavian hajoamissodat alkoivat. Sotaa käytiin Sloveniassa, Kroatiassa, Bosniassa ja Kosovossa sekä Etelä-Serbiassa.

Peric olisi halunnut lähteä opiskelemaan animaatiota Zagrebiin, mutta vanhemmat päättivät, että pojan tulevaisuus löytyisi muulta. Hänestä tulisi lääkäri.

Peric opiskeli Bukarestissa, mutta esittävien taiteiden palo ei sammunut. Vaikka hän opiskeli ahkerasti, hän ehti näyttelemään useissa opiskelijoiden tekemissä lyhytfilmeissä.

Peric muutti Romaniaan, Timișoaran kaupunkiin, jossa hän jatkoi opintojaan. Samalla nuori mies tutustui teatteriin.

Asuttuaan kuusi vuotta monikulttuurisessa romanialaiskaupungissa Peric valmistui lopulta eläinlääkäriksi stipendien kera.

Timișoarassa Peric oli löytänyt muutakin tekemitä kuin näyttelemisen. Hän tutustui paikallisiin hardcore- ja punkpiireihin. Peric lauloi bändeissä ja järjesti keikkoja. Näillä keikoilla mies tutustui kansainvälisiin artisteihin. Päätös muuttaa Berliiniin syntyi miehen mielessä.

Berliinissä Peric jatkoi siitä, mihin hän Romaniassa jäi. Hän teki edelleen lyhytfilmejä ja osallistui innolla mitä erilaisimpiin taideprojekteihin ja performansseihin.

Vuonna 2004 Peric oli 27-vuotias. Hän päätti muuttaa Barcelonaan.

Eipä aikaakaan, kun Peric näytteli jälleen. Ensimmäinen isompi rooli osui kohdalle, kun hän pääsi mukaan Crematorio-nimiseen espanjalaissarjaan.

Työt jatkuivat Madridissa. Peric näytteli monessa eri produktissa. Vuonna 2015 hänet nähtiin Benicio del Toron ja Tim Robbinsin tähdittämässä A Perfect Day -elokuvassa.

Vuonna 2016 hän näytteli ukrainalaista gangsteria Mar de plástico -trillerissä.

Nyt Peric sai kaipaamaansa näkyvyyttä espanjalaisessa filmiteollisuudessa.

– Lavalle nousseen lapsen unelma on tullut todeksi. Suurin intohimoni on ollut jatkaa elokuvien tekemistä ja tehdä kansainvälinen ura. Mutta ennen kaikkea olen halunnut uskoa, että ne unelmat voivat toteutua, Peric kertoo omalla kotisivullaan.

Vuonna 2017 tuli jättipotti. Rahapaja-sarjaan etsittiin näyttelijöitä ja Peric sai roolin. Hänestä tuli yksi kuninkaalliseen rahapajaan hyökänneistä rosvoista, Helsinki-koodinimellä tunnettu ryöstäjä.

– Helsinki on hahmo, joka on täynnä empatiaa. Se on hienoa. Mutta kun hahmoa seuraa, se tekee monia asioita yksinkertaisesti siksi, että käsketään. Hän ei ihmeemmin ajattele, eikä ota asioita omiin käsiinsä. Siitä piirteestä hahmossa en pidä, Peric kuvaili Helsinkiä Identity-lehdelle.