Entisestä Unelmien poikamiestytöstä tuli tv-ohjelman suosittu sisustussuunnittelija – tosi-tv-onni loppui pettämiseen

Jillian Harris osallistui ensin supersuosittuun Unelmien poikamies -sarjaan 2009. Sen jälkeen hänestä tuli Unelmien poikamiestyttö. Nyt hän on menestynyt sosiaalisen median vaikuttaja ja sisustussuunnittelija.

Remppa vai muutto Vancouver -sarjan Jillian Harris nousi deittiohjelmasta suosituksi tv-kasvoksi ja sosiaalisen median vaikuttajaksi.

Lifestyleohjelma Remppa vai muutto Vancouverin (Love It or List It Vancouver 2013–) joka jaksossa tavallinen kanadalaispariskunta esittelee remonttia kaipaavan kotinsa.

Kun sisustussuunnittelija Jillian Harris ja kiinteistönvälittäjä Todd Talbot vierailevat näissä kodeissa, kiinteistönvälittäjä löytää talosta lähinnä negatiivisia asioita. Sisustussuunnittelija näkee taas mahdollisuuksia ja positiivisia juttuja.

Ohjelman juju on nimittäin se, että Harrisin ideoiden pohjalta talo remontoidaan, ja hän kannustaa asukkaita jäämään taloon rempan jälkeen. Talbot puolestaan etsii uusia koteja. Hän kehottaa ohjelmaan osallistujia laittamaan nykyisen kotinsa myyntiin remontin jälkeen ja ostamaan uuden talon.

Jakson lopussa asiakas päättää, valitseeko hän Harrisin vai Talbotin ratkaisun. Monesti pariskunta on eri mieltä siitä, pitäisikö heidän muuttaa vai ei.

Kanadalaisohjelmassa nähdään, kuinka sisustussuunnittelija Harris tekee uskomattomia muutoksia. Ero alkuperäiseen taloon on monesti häikäisevä. Sarjan katsojat ovat tottuneet Harrisin ja Talbotin hyväntahtoiseen kisaamiseen ja sanailuun. He ovat sanavalmiita, taitavia, hyväntuulisia ja itsevarmoja.

Ohjelmasta on tehty nyt viisi kautta, ja niitä voi katsella Ruudusta. Sarja alkoi uusintana alusta Nelosella, ja sitä esitetään arki-iltapäivisin.

Kiinteistönvälittäjä Todd Talbot ja sisustussuunnittelija Jillian Harris sanailevat napakasti ja hauskasti sarjassaan.

Vancouverissa syntynyt Todd Talbot tuli 90-luvun alussa tunnetuksi kanadalaisesta teinisarjasta Hillside, jossa hän näytteli Ryan Reynoldsin kanssa. Sen jälkeen hän muutti Englantiin opiskelemaan näyttelemistä, tanssimista ja laulamista. Palattuaan Kanadaan Talbot näytteli useissa sarjoissa ja elokuvissa.

Jillian Harris nousi julkisuuteen osallistuttuaan Yhdysvaltain Unelmien poikamies -sarjaan 2009. Supersuositussa tosi-tv-ohjelmassa kanadalainen tuli kolmanneksi.

Sen jälkeen hänet valittiin Unelmien poikamiestytöksi. Hän oli historian ensimmäinen kanadalainen Unelmien poikamiestyttö. Hän kihlautui loppujaksossa, mutta kihlaus purkaantui seuraavana vuonna, kun selvisi, että viimeisen ruusun saanut Ed Swiderski petti häntä.

Harrisin ura maineikkaaksi sisustussuunnittelijaksi lähti liikkeelle sisustustavaraliikkeestä. Työskennellessään kaupassa Harris alkoi antaa sisustusneuvoja. Tärkeä piste Harrisin uralla oli, kun ravintoloitsija Scott Morrison palkkasi hänet suunnittelemaan Cactus Club Cafe -ravintolaketjun sisustuksen.

Harris teki osaamisestaan virallista ja hankki itselleen sisustussuunnittelijan pätevyyden The British Columbia Institute of Technology -koulusta vuonna 2006. Valmistumisen jälkeen Scott Morrison palkkasi hänet jälleen hoitamaan uuden ravintolaketjun sisustusta.

Jillian Harris vuonna 2011.

Remppa vai muutto Vancouver alkoi 2013, ja se on kohonnut suosituksi eri puolilla maailmaa sekä tehnyt Harris-Talbot-kaksikosta tunnetun.

Harrisista on tullut myös arvostettu sosiaalisen median vaikuttaja. Hänellä on yli miljoona seuraajaa Insta­gramissa, jossa hän jakaa kuvia perheestään ja kodistaan.

Hän on onnistunut luomaan itsestään lifestyle-brändin. Vancouver Sun -lehden haastattelussa tv-tähti pohti, miksi hänen Instagram-julkaisuistaan on tullut niin suosittuja.

– Instagram-päivitykseni ovat puhtaita, teräviä ja kiillotettuja. Se heijastaa brändini estetiikkaa. Instagram-tarinoissani puolestaan jaan raa’an, suodattamattoman ja hiomattoman version itsestäni ja elämästäni. Ilmestyn sinne päivittäin ilman meikkiä, tahroja vaatteissani ja kampaamattomassa tukassa ollakseni yhteydessä seuraajieni kanssa – ja siihen ihmiset pystyvät samaistumaan. Hullu ja kiireinen äitielämä todistaa, ettei mikään ole täydellistä koko ajan, Harris kertoi lehdelle heinäkuussa.

Harrisilla on kaksi lasta Justin Pasutton kanssa. Suomen tv:ssä on päästy seuraamaan parin yhteiselämää, ensimmäisen lapsen syntymää ja tietenkin taloprojektia. Neliosainen dokumenttisarja Remppa vai muutto: Jillian ja Justin on katsottavissa Ruudussa.

Remppa vai muutto Vancouver -sarja teki Todd Talbotista ja Jillian Harrisista tunnettuja ympäri maailmaa.

Suosittu Remppa vai muutto Vancouver ei ole välttynyt kohuilta.

CBC News -lehden mukaan Pohjois-Vancouverissa asuvat Jeanine Almeida ja Norman Waine haastoivat ohjelman takana olevan yhtiön oikeuteen ja väittivät, että tuottajat toivat näyttelijän tekemään heidän remonttinsa ilman kunnon kokemusta. Pariskunnan kerrotaan myös sanoneen, että remontointi oli täynnä ongelmia ja vaaransi heidän turvallisuutensa ja terveytensä.

Lehden tietojen mukaan pariskunta maksoi tuotantoyhtiölle remontista yli 175 000 Kanadan dollaria. Parin mukaan he löysivät vikoja, jotka voivat johtaa homeeseen, vesivahinkoihin, hiilidioksidivuotoihin ja tulipalovaaraan. Almeida ja Waine olivat mukana ohjelmassa 2016.

Remppa vai muutto Vancouver, uusintana arkisin Nelonen klo 17.00