Jumppaohjelmia on nyt tarjolla runsaasti tv:ssä – katso hersyvät kuvat 1980-luvulta!

Tv:ssä nähdään nyt myös 1980-luvun legendaarisia, Anne Sällylän ja Eeva Eerikäisen (nyk. Luukkonen) vetämiä Iltajumppa-ohjelmia.

Poikkeustilan aikana kotiliikunta on kasvattanut suosiotaan, ja nyt tarjolla on useampia tv-jumppia. Ylen uutuusohjelma Jumppahetki on nykyversio legendaarisesta Iltajumpasta.